Situaciones tan graves como la que vivimos requieren soluciones radicales. No extremas como las que proponía mi cruel y bromista colega, pero sí contundentes, que remuevan raíces, sacudan cimientos y, por qué no, ciertas verdades avejentadas por los años y los manoseos. En pocas palabras, que marquen un antes y un después definitivo, que corten ese ‘loop’ de decisiones a media agua, que no solucionan nada y apenas sirven para hacer un poco de ruido.

En 2004, la presidencia de Alejandro Toledo sobrevivía a los tumbos, entre denuncias y escándalos semanales, mientras el país se desmadraba sin aparente remedio. En ese contexto, quien entonces dirigía este diario, Alejandro Miró Quesada Cisneros, escribió un editorial pidiéndole al mandatario que dé “un paso al costado”. La decisión debía ir de la mano del nombramiento de un gabinete independiente liderado por un primer ministro con “plenos poderes” que se encargue de enrumbar al país. Alejo no cometió la impertinencia de exigirle su renuncia, solo le pidió que entregue el mando a una persona más capacitada para gobernar.

Carezco de los galones y conocimientos de quien, desde mi modesto parecer, fue uno de los mejores directores que ha pasado por este Diario. No obstante, ante la mayúscula incompetencia de la federación, el reciente papelón protagonizado en la Copa América -y los que parece próximamente vendrán-, me permito desde este modesto rincón hacer un pedido similar, pero dirigido al propietario del sillón principal de la Videna.

Agustín, reconozca lo que es evidente: es hora de dar un paso al costado.

No renuncie. Siga con esos viajecitos que tanto le gustan. Continúe tomándose fotos con Infantino o su amigazo Domínguez. Pelotee con Zamorano, Cafú o cualquier otra vieja gloria con la que se encuentre. Abrácese con el Chiqui Tapia, hágase selfis en la Champions o con los capos de la Concacaf. No le pido que interrumpa esos maravillosos tours de los que tanto disfruta por los lugares más hermosos del planeta (hace unas semanas estuvo en Bangkok). Siga viajando. Disfrute de las ventajas que el sistema futbolístico otorga tan generosamente a sus miembros.

Agustín Lozano junto a Juan Carlos Oblitas y Jorge Fossati en los entrenamientos de la 'Bicolor'. (Foto: Selección Peruana). / ITEA_MEDIA_

Pero háganos un favor. Apártese del manejo de la Federación. Nombre un comisionado, un jefe, un supergerente con plenos poderes que tenga el encargo de modernizar el fútbol peruano. Alguien con las armas suficientes para poner en vereda a los clubes, acabar con esa broma llamada Liga 2, fiscalizar a las departamentales, fortalecer a la comisión de licencias, reorganizar el trabajo en menores, acabar con el caos de los derechos de televisión y desarrollar un sistema de justicia rápido, riguroso y predecible. En suma, una persona ejecutiva con alta capacidad de gestión, cualidad necesaria para el cargo, de la que usted lamentablemente carece.

No lo tome a mal. En la vida existen momentos en que es necesario reconocer las debilidades propias. O, lo que es más doloroso, que los ciclos concluyen. El suyo, es cierto, ni siquiera debió empezar, pero ese es otro tema. Recuerde que el fútbol peruano está por encima de cualquier persona. En las horas más difíciles se requieren gestos de grandeza. Piénselo, al menos.