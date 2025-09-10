Lozano, Oblitas, Reynoso y Fossati, los culpables: Razones para entender por qué Perú retrocedió más 30 años en las Eliminatorias

“Nosotros somos los más culpables. Veníamos de un Mundial, un Repechaje y ahora una eliminación. Estamos prácticamente de bajada”. Carlos Zambrano. Epitafio de la Eliminatoria que nunca olvidaremos. El último clavo del féretro donde sepultamos nuestras ilusiones desde el 2023. Con Reynoso, Fossati o Ibáñez, el martirio no cesó. Con el investigado Agustín Lozano o el cuestionado, y posterior despedido, Juan Carlos Oblitas, la selección peruana se encargó de llevar al hincha por un largo vía crucis que culminó anoche con el Perú 0-1 Paraguay.

¿Retrocedimos? Era otro formato de Eliminatoria, pero el mismo rival y, claro, el mismo dolor de la vergüenza. Antes del todos contra todos, hace más de 30 años, nos pegamos un puertazo camino a USA 1994. Coleros en el mismo grupo que la Colombia del Pibe Valderrama, la Argentina del último Maradona y la Paraguay de Chilavert, a quienes dejamos nocaut con un empate 2-2 en Lima en la última fecha. Un punto, 4 goles a favor y 12 en contra.

Hasta allá hay que retroceder, quizás más atrás (en el proceso a Italia no sumamos puntos), porque en adelante solo dimos pena camino a Sudáfrica (13 puntos, 11 goles a favor y 34 en contra). Luego, Rusia 2018 estuvo lleno de emociones, Francia 98 se guarda en el corazón de los cuarentones y Qatar 2022 es el “casi, casi” de los veinteñeros. Desde ayer, sin embargo, las Eliminatorias 2026 quedarán registradas como la peor de una selección peruana: 12 puntos, 6 goles a favor, 21 en contra. No fuimos coleros porque Chile lo hizo peor.

El liderazo errático: el fin de la relación Lozano-Oblitas

La responsabilidad institucional es el primer bloque de este naufragio. Agustín Lozano, presidente de FPF, y Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol hasta finales del 2024, son los primeros en la línea de fuego. El editorial del Diario El Comercio fue lapidario: “El problema no está solo en la banca… la responsabilidad se extiende a la propia Federación… y nadie, desde luego, es tan responsable como quien preside la institución: Agustín Lozano”.

La acusación no se queda en la falla institucional, golpea con evidencia concreta. Se pisaron procesos exitosos, se despidió a Ricardo Gareca sin alternativas claras y se apostó —y ahorró— en técnicos menos experimentados.

Juan Reynoso era el candidato ideal. Me incluyo. Pero su trabajo nunca prosperó. Se habló más del secretismo de levantar paredes para evitar que se filtren los entrenamientos. La intervención de Oblitas buscó un nuevo horizonte, y con despistes y mentiras a la prensa, fue hasta Uruguay para convencer a un Jorge Fossati campeón del Matutazo.

Fue una solución apurada. A la mano. El ‘Nonno’ es un técnico protector como Gareca, pensaron. Y listo. Contratado. Sin embargo, su táctica del 3-5-2 quebró el vestuario. Advíncula pateando tiros de esquina con el pie izquierdo es un mal recuerdo de este proceso.

Chau, Oblitas, dijeron en la FPF. Y sin director general se fichó a Ibáñez, quien hasta anoche repetía que seguirá hasta fin de año. Sin embargo, El Comercio tiene conocimiento de que no seguirá con el buzo. Cero manejo dirigencial.

Un timón a la deriva

La sucesión de entrenadores fue una montaña rusa sin frenos. Juan Reynoso, elegido como reemplazante de Gareca, no logró estabilidad: utilizó 29 jugadores en cinco partidos, sin repetir una sola oncena, reflejo de una planificación frágil. A esto se suman decisiones cuestionables como el ‘cerco negro’ y el aislamiento comunicativo de los jugadores, que afectaron el clima interno.

Reynoso confesó sentirse frustrado porque muchos jugadores no llegaban en su mejor forma desde sus clubes: “no llegaban ni al 30 %” de participación". Esa baja forma, sin embargo, no fue solo culpa de los futbolistas, sino también de la falta de articulación y seguimiento desde la FPF.

El drástico descenso en rendimiento derivó en su salida. Lo reemplazó Jorge Fossati, cubriendo entre ambos un período sin rumbo ni cohesión. Finalmente, Óscar Ibáñez tomó el timón, pero sin tiempo ni herramientas para enderezar un barco que ya se hundía.

Juan Reynoso fue entrenador de la selección peruana durante 14 partidos, registrando 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Dirigió 8 partidos amistosos (4 ganados, 1 empatado y 3 perdidos) y 6 partidos oficiales por las Eliminatorias 2026 (2 empatados y 4 perdidos). Dejó a la Bicolor al fondo de la tabla.

Fossati, por su cuenta, en 6 partidos solo ganó 1, empató 2 y perdió 3 en Eliminatorias. Quedó en los registros como el técnico que no consiguió que Perú avance de la fase de grupos de la Copa América 2024 como lo había conseguido desde 1997 en adelante.

Con Ibáñez, el grupo recuperó cierta mística de la Era Gareca. Se le ganó a Bolivia en Lima, dimos pelea ante Venezuela de visita, y empatamos ante Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. El castillo de ilusiones se vino abajo en los últimos días con derrotas ante Uruguay (3-0) y Paraguay (1-0).

En un mes hay Fecha FIFA. El técnico puede ser interino, pero lo único que importa es que renueve el plantel en la primera oportunidad que tenga.

