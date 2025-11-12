Alex Valera, el ‘9′ en estado de gracia: la crónica de empate cuya única buena noticia es la racha del goleador de la ‘U’

Si no se hubiese atrevido, jamás hubiese aceptado los 5 soles que le pagaba el San Alberto de Pátapo para jugar Copa Perú. Si no se hubiese atrevido, jamás se habría entrenado a triple turno, en su primera pretemporada con la U, justo él que nunca había hecho una. Si nunca se hubiese atrevido, Alex Valera seguiría siendo un talento innato pero oculto, sembrado en alguna provincia de Lima, lejos de Lima y a miles de kilómetros aún de una selección. Pero el delantero se atrevió. Construyó una carrera en el desierto y este mediodía, la noche en Rusia, cerró el que ya es el mejor año de su carrera como futbolista. Si no se hubiese atrevido, como no intentó Perú hasta es minuto 82 -el alarmante déficit de La Blanquirroja, un dejavú de los 90, es jugar sin arcos-, Alex Valera no habría podido firmar ese golazo con que Perú anotó el empate ante la selección local.

Las piernas agarrotadas después de 37 horas de viaje desde Lima no se notaron. El puntazo es un sello de su pasado como crack del fútbol playa, se saca el látigo en un metro cuadrado. Hacer un gol con Perú hoy es encontrar una pepita de oro. La carrera del Cholo -Nazario, tras el corte ad hoc para celebrar el tricampeonato con su equipo, la U- está más hecha para el cine que para un reel de YouTube.

La reconstrucción del fútbol peruano -esa es la verdadera ambición de Manuel Barreto y Jean Ferrari, no solo “un equipo”- ha dado su segundo paso, tras el amistoso pasado ante Chile (derrota 2-1). No profundizaría en el sistema, donde arrancó con 4 al fondo y 5 volantes, para dejar aislado al israelí Ugarriza, uno de los debutantes en la selección mayor.

Una primera observación: ha pasado Luis Ramos, ha pasado el mismo Valera, ahora Ugarriza, y queda como conclusión que si el equipo es timorato, pisa poco el área rival y no tiene asociación, perdemos el peso de un centrodelantero para ganar otro inofensivo volante. La tarea -quizá del próximo entrenador- será construir una selección más expeditiva mirando el arco, para no depender tanto de una impronta. Ni de Paolo antes. Ni de Valera ahora.

Aprobados Maxloren Castro o Erick Noriega y reivindicado del blooper Gallese, el partido contra Rusia, tan complejo de entender como largo de resistir por las horas de viaje -Barreto, practicamente, entrenó al equipo una vez-, deja como inmensa conclusión el gol atrevido de Alex Valera. Y empezar a recordar que sí importa perder. Los resultados suman en el ánimo.

Sobre Valera, el saldo positivo. puestas las cartas en la mesa, es el mejor centroatacante que tenemos. A mes y medio de acabar el año, completa 18 goles, entre la U y la selección. Y puede hacer un par más. Hasta los que lo pifian, si se quitaran la camiseta, dirían que si no es él, no es nadie.

