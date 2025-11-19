Alex Valera, el delantero peruano que vale 1 millón de euros y por qué “aún no” iría a Rusia

La gira en Rusia para la selección peruana dejó demasiadas cosas negativas por mejorar. En la última presentación del año de la selección peruana, por más que los peruanos que radican en Rusia y otros países europeos asistieron al Estadio Olímpico Fisht, Sochi, Rusia, para sentir este duelo con Chile como local; sin embargo, defensivamente dejó muchas dudas, puesto que si no fuera por Pedro Gallese, el marcador hubiera sido más amplio a favor de Chile, quien jugó con un hombre menos tras la expulsión de Iván Román, quien se complicó solo en una jugada.

Si algo positivo debemos analizar de este partido es el rendimiento de Alex Valera, que pese a que su gol fue de penal, sigue demostrando que está en racha y que este 2025 ha sido su mejor año deportivo tanto por goles como por rendimiento individual, que lo ubica como la esperanza de gol para la próxima Eliminatoria al Mundial 2030 y la Copa América. Presiona para buscar el error de rival, genera el penal y define desde los 12 pasos con seguridad, lo que hace que sea efectivo en los penales. Hoy se debe sentir el jugador más importante de la bicolor, ya que es el hombre gol de Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Partiendo de ese punto, El Comercio buscó la opinión de la prensa rusa para saber qué imagen había dejado el desempeño del Killer, Alex Valera, quien en dos juegos con la selección peruana anotó dos goles.

Nik plokhikh, periodista ruso

“En primer lugar, quisiera expresar mi gratitud a su país y a su equipo por el partido amistoso. Es muy importante para nuestra selección nacional jugar contra equipos tan fuertes como Perú o Chile. Estos partidos brindan a nuestros jugadores una valiosa experiencia internacional, de la cual carecemos actualmente. Desde este partido, Valera se ha convertido en una figura prominente entre los aficionados y periodistas rusos. Muchos medios, incluido aquel en el que trabajo, lo han incluido en sus noticias y reportajes de portada. Resulta aún más irónico que el seleccionador ruso se llame Valery (o Valera, coloquialmente) Karpin. En otras palabras, Valera le arrebató la victoria a Valera contra Perú. Es ridículo”, manifestó.

“En cuanto a sus habilidades como jugador, es un buen delantero con excelente disparo, control del balón y una gran predisposición para generar ocasiones de gol. He analizado sus estadísticas y ha estado marcando alrededor de 15 goles por temporada en los últimos años, lo cual es impresionante. Actualmente, los clubes rusos están muy interesados ​​en el mercado de fichajes latinoamericano. Muchos brasileños, chilenos, uruguayos y otros representantes del continente están llegando a nuestro campeonato. Creo que podría haber llamado la atención de algunos clubes. Es poco probable que los equipos de la élite quieran ficharlo, ya que tiene 29 años, una edad considerable para un jugador de su posición. Sin embargo, los clubes de la zona baja del campeonato sin duda lo han observado con detenimiento. Creo que podría haber reforzado significativamente a Akron, Rostov o Sochi”, agregó.

”Y una vez más, gracias a Perú por el partido. Nuestro equipo no tuvo un buen desempeño, pero se debe en gran parte al esfuerzo del suyo. Tienen un equipo prometedor. Espero que mejoren su rendimiento y que obtengan mejores resultados en la Copa América al igual que en las eliminatorias mundialistas”, sentenció

Boris Bogdanov, periodista ruso

“Es difícil decirlo, confieso que no sé mucho de él. Después del partido dijo que aceptaría si un club ruso le ofreciera un contrato, pero hasta ahora no hay información sobre el interés de ningún club en hacerlo”, afirmó el comunicador en un primer momento.

“No vi la segunda parte, pero vi su gol del empate, por supuesto, y fue un tiro realmente bueno (aunque nuestro portero también tuvo parte de la culpa)“, sentenció el comunicador.

El círculo de Alex Valera

El momento de Alex Valera pese a que se considera que es el mejor año de su carrera, su circuló más cercano maneja con mucha cautela su futuro. Con un año más de contrato con la U, el equipo que lo quiera tendrá que conversar y llegar a un acuerdo con el actual tricampeón del fútbol peruano para hacerse con los servicios de Valera, sin embargo, hasta el cierre de este informe no hay nada. Esta información es contrastada con el club de Universitario de Deportes, ya que nos informaron que a las oficinas del club no ha llegado ninguna solicitud del exterior preguntando por Alex Valera. “No ha llegado nada y por ahora Alex tiene contrato con nosotros”, señalaron desde Ate a este diario.

Según su valor en el mercado y la página transfermarket , Alex Valera tiene un valor de 1 millón de euros anuales, pero este precio puede seguir aumentando conforme sus estadísticas de delantero goleador siga mejorando.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.