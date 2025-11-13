Valera, Ramos, Ugarriza y la gran deuda del ‘9’: la terrible estadística en tres años que obliga a buscar delanteros en Liga 1 o nuevos ‘Lapadulas’

Sabor a revancha para un jugador al que se le reclamaba replicar sus actuaciones de Universitario en la selección peruana. El goleador del fútbol peruano, tricampeón con los cremas que debe trasladar esas sensaciones a la Bicolor.

Así, Perú volvió a celebrar un tanto de un delantero, el gran déficit de los últimos años. Ya se sabe que la Bicolor es una selección con falta de gol, y la data se sufre más porque los 9 no suelen marcar seguido.

De hecho, tuvieron que pasar seis partidos este año para volver a ver al ‘9’ celebrar un tanto, desde el gol de Paolo Guerrero a Bolivia en marzo por las Eliminatorias. Y si miramos hacia atrás, desde que Perú quedó fuera del Mundial Qatar 2022 , el promedio es de un gol del centrodelantero cada seis partidos, dos por año en el 2022, 2024 y 2025.

Lapadula, Valera y Guerrero son los ‘9’ que han marcados. Vale aclarar que en el 2022, Perú venció 1-0 en un amistoso a Bolivia en Arequipa con gol de Iberico, pero el entonces delantero de Melgar jugaba de extremo. Liza era el ‘9’ al momento del tanto.

Se han jugado 35 partidos con un total de 23 goles y solo 6 de ellos los han marcado los ‘9′ , un drama que no han podido solucionar ningún técnico: Reynoso, Fossati, Ibáñez y ahora Barreto.

TRAS REPECHAJE

2022 2023 2024 2025 Partidos 4 10 13 8 Goles totales 6 3 9 5 Goles de los ‘9′ 2: Valera y Lapadula - 2: Lapadula y Guerrero 2: Guerrero y Valera Otros goles Cueva, Bryan Reyna y autogol (El Salvador), Iberico (Bolivia) Bryan Reyna (Corea), ‘Canchita’ (Japón) y Yotún (Venezuela) Grimaldo (Nicaragua), Quispe, Castillo, Peña (Dominicana),Flores (El Salvador), Callens (Colombia), Araujo (Uruguay) Flores, Polo (Bolivia), Inga (Chile) Detalles de los goles del ‘9′ Perú 4-1 El Salvador

27/09/22

Lapadula

--

Perú 1-0 Paraguay

16/11/22

Valera - Perú 2-0 Nicaragua

22/03/24

Lapadula

--

Perú 4-1 Dominicana

26/03/24

Guerrero Perú 3-1 Bolivia

20/03/25

Guerrero

--

Perú 1-1 Rusia

12/11/25

Valera

Alex Valera volvió al gol con la selección peruana y ya suma cuatro tantos con la Bicolor. (Foto: FPF)

En el 2022, tras el repechaje asumió Juan Reynoso la dirección técnica y bajo su mando Perú jugó catorce encuentros, con 9 goles a favor, y solo dos de ellos marcados por el centrodelantero.

Luego asumió Jorge Fossati y estuvo a cargo de 13 encuentros (8 oficiales) y se anotaron apenas 8 tantos, con la misma cifra de dos marcados por el ‘9′.

Óscar Ibáñez cerró las Eliminatorias con seis encuentros cuatro tantos, solo uno del centrodelantero. Mientras que Barreto, en dos encuentros, ya tuvo un tanto del ‘9′.

ÚLTIMOS CENTRODELANTEROS

Luis Ramos. (Foto: ITEA Sports)

2025 Partido Centrodelanteros vs. Rusia Adrián Ugarriza - Alex Valera vs. Chile Luis Ramos - Alex Valera vs. Paraguay Luis Ramos vs. Uruguay Luis Ramos vs. Ecuador Paolo Guerrero - Luis Ramos vs. Colombia Paolo Guerrero - Luis Ramos vs. Venezuela Paolo Guerrero - Gianluca Lapadula vs. Bolivia Paolo Guerrero - Gianluca Lapadula Leyendas

Titulares: xxxx / xxxx

Ingresó: - xxxx

2024 Partido Centrodelanteros vs. Argentina Paolo Guerrero / Alex Valera - Gianluca Lapadula vs. Chile Paolo Guerrero / Alex Valera - Gianluca Lapadula vs. Brasil - Luis Ramos vs. Uruguay Alex Valera - Luis Ramos vs. Ecuador Alex Valera / Gianluca Lapadula - Santiago Ormeño vs. Colombia vs. Argentina Paolo Guerrero - Gianluca Lapadula vs. Canadá Gianluca Lapadula - Paolo Guerrero vs. Chile Gianluca Lapadula - Paolo Guerrero vs. El Salvador Gianluca Lapadula - Paolo Guerrero vs. Paraguay Gianluca Lapadula - Paolo Guerrero vs. R. Dominicana Gianluca Lapadula - Paolo Guerrero vs. Nicaragua Paolo Guerrero / Gianluca Lapadula - Alex Valera Leyendas

Titulares: xxxx / xxxx

Ingresó: - xxxx

***

