¿Vuelve a la Liga 1? Bryan Reyna, su necesidad de tener continuidad “para aportar a la selección” y qué clubes podrían repatriarlo

“Un futbolista siempre quiere jugar y lo que necesito es continuidad para poder aportar a la selección”, fueron las últimas palabras de un Bryan Reyna que se encuentra en Lima en estos días a la espera de cómo se definirá su futuro de cara al 2026, año en el que termina su contrato con Belgrano. Llegó en 2024, sorprendió con su velocidad y explosividad; pero desde julio de este año, cuando inició el Clausura de la liga argentina, solo lleva 91 minutos de juego en 16 partidos.

Reyna no ha podido sostener el gran nivel mostrado en su primera temporada con Belgrano, club al que llegó por cerca de US$900.000 procedente de Alianza Lima. En ese 2024 fue titular en 16 de 41 partidos y marcó 5 goles. Sin embargo, en este 2025, con el técnico Ricardo Zielinski -muy querido por la institución y los hinchas- desde febrero, el peruano apenas jugó cinco encuentros desde el inicio, siendo el último en febrero ante San Martín de San Juan.

El periodista argentino Pablo Ocampo informó que el ‘Ruso’ no tendrá en cuenta al ‘Picante’ para la próxima temporada. “Está disponible para quien lo requiera. Estamos esperando que alguno de los clubes que dicen tener interés por el jugador se comunique con nosotros”, contó según sus fuentes dentro del club.

Con 27 años, Bryan Reyna no descarta un nuevo regreso al fútbol peruano. Ya lo hizo en 2021 cuando dejó el fútbol español firmar por Cantolao y luego por Alianza Lima. “No descarto volver al Perú”, indicó. La Liga 1 como trampolín nuevamente.

Bryan Reyna llegó a Belgrano procedente de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Bryan Reyna: ¿Cuál será su futuro?

En Argentina señalan que Universitario de Deportes podría ser su nuevo destino, aunque tampoco descartan a Alianza Lima, ya que el club íntimo conserva un 20% de su carta pase, por lo que podría aprovechar para darle una segunda oportunidad.

Sin embargo, desde el entorno cercano al futbolista le afirmaron a este diario que “Perú es la última opción” que tienen para el futbolista peruano. Saben que compitiendo afuera es una mejor vitrina para la selección peruana.

La agencia que representa a Reyna no tienen un destino preferido, aunque creen que Argentina es un país con una liga muy competitiva y, por tanto, fructífera para el jugador. Su futuro en estos días está en análisis.