Con el “contra Chile no hay amistosos” de Araujo y el último pasajero a bordo del barco de Barreto: Lo que no se vio del día 3 de entrenamiento de la selección

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Con el “contra Chile no hay amistosos” de Araujo y el último pasajero a bordo del barco de Barreto: Lo que no se vio del día 3 de entrenamiento de la selecciónResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Una de las características de esta reciente convocatoria de la selección peruana es, sin duda, la integración de nuevos nombres. El inevitable cambio generacional parece haber tomado más impulso y las miradas se dirigen, sobre todo, a Pedro Díaz, Anderson Villacorta, Cristian Carbajal, Juan Pablo Goicochea y el recién llegado Felipe Chávez.