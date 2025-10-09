Con el “contra Chile no hay amistosos” de Araujo y el último pasajero a bordo del barco de Barreto: Lo que no se vio del día 3 de entrenamiento de la selección

Estos nuevos rostros se dieron cita junto al resto de convocados este miércoles en Videna y, aunque todavía faltan algunos nombres por arribar, se tiene planificado que este jueves ya se tenga al grupo completo. Por su parte, Luis Ramos fue el último en sumarse y tuvo que hacer trabajos diferenciados.

Entrenamiento de la selección peruana. (Foto: FPF)

Trabajo diferenciado

Desde la apertura a la prensa alrededor de las 10:30 de la mañana, los trabajos que pudieron verse fueron calentamiento y algunas secuencias grupales con balón. Bajo la atenta mirada de Manuel Barreto y su comando técnico, los futbolistas hicieron dinámicas con vallas, arcos pequeños, balón y conos.

Entre ellos se pudo ver a Felipe Chávez intercambiando palabras con sus compañeros de al lado: Jesús Castillo y Renzo Garcés. Si bien se percibe un buen ambiente en Videna, también cabe resaltar que esta es una convocatoria con muchos nuevos nombres que, entre ellos mismos, también vienen teniendo sus primeros trabajos como grupo: el conocido espacio para la ‘chacota’ y las bromas parece haberse reducido.

Felipe Chávez fue convocado por primera vez a la selección peruana absoluta. (Foto: FPF)

Mientras los convocados hacían dichos ejercicios, por su parte, Luis Ramos caminó hacia el borde del campo y se dirigió rumbo al gimnasio. Previo a ello, intercambió unas palabras con Manuel Barreto, quien seguramente le preguntaba cómo se sentía o qué tal estuvo el vuelo desde Cali a Lima, ya que su avión aterrizó por la mañana del mismo miércoles.

El exdelantero de Cusco FC caminó al gimnasio e hizo trabajos diferenciados en la bicicleta estática y algunos de fuerza. Por su lado, el resto de compañeros y sparrings continuaron con los trabajos con normalidad.

La Selección Peruana completó su plantel y sumó su tercer día de entrenamiento en la Videna. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

El ‘dardo’ de Araujo

Unos minutos después, la prensa tuvo que salir de las canchas de entrenamiento de Videna para aguardar a que culminen los trabajos y luego ingresar para una pequeña zona mixta de tres jugadores: Jesús Castillo, Juan Pablo Goicochea y Miguel Araujo.

El defensor de Sporting Cristal, quien además es uno de los sobrevivientes de los procesos anteriores, a estas alturas ya está posicionado como un habituado a la selección mayor y fue consultado por los nuevos rostros y el liderazgo que debe representar para el equipo.

“Hay muchos chicos nuevos, nuevos rostros. Creo que los veo con muchas ganas, esa hambre de querer lograr cosas. Es un partido amistoso, sí, pero es contra Chile y contra ellos no hay amistosos, sobre todo en el momento en el que estamos. Creo que necesitamos ganar, darnos una alegría, dar un buen fútbol para poder estar anímicamente bien y recuperarnos de esta etapa”, comentó el defensor.

Asimismo, agregó: “Sobre la cinta de capitán, el ‘profe’ me la tiene que poner, pero no estamos pensando en eso, sino en el partido del viernes. Yo siempre me he sentido líder, sin necesidad de portar una cinta. No por llevarla me siento más capitán o más líder”.

Por otro lado, el defensor disparó sobre quienes minimizan la importancia de esta convocatoria de cara al partido amistoso ante Chile: “Esta convocatoria es muy importante para nosotros. Si para alguno no lo es, no se puede hablar, pero acá adentro para nosotros es importantísima. ¿Quién no quiere estar en la selección? ¿Quién no quiere vestir estos colores aunque sea en el entrenamiento? A los que les toque no jugar o debutar contra Chile, este partido es importantísimo".

