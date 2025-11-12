Con el “Perú es nuestro rival más serio en tres años”, las 37 horas de vuelo y una solicitud fallida: lo que no se vio de la movida previa que vivió la selección en Rusia

Los aeropuertos de París y Estambul sirvieron de lugares de estiramiento improvisadas para los jugadores de la selección peruana que partieron de Lima rumbo a Rusia el último domingo al mediodía. En total, contando estas dos escalas, fueron 37 horas de vuelo las que pasaron los dirigidos por Manuel Barreto y, ya con el resto de jugadores que se fueron sumando en el camino, todos pudieron tener su primer y único entrenamiento en San Petesburgo este martes por la tarde.

Entrenamiento a 3 grados

Manuel Barreto tenía planificado poder tener dos entrenamientos previos al duelo ante Rusia de este miércoles al mediodía. Sin embargo, como ya se conoce, el vuelo del sábado por la noche se reprogramó para el domingo al mediodía debido a que el piloto se encontraba indispuesto.

Esto no solo retrasó la llegada de la ‘bicolor’ a Rusia, sino también que hizo perder las conexiones en París y Estambul ya pactadas. Por esto, tuvieron que reprogramar también esas escalas y perder el día de entrenamiento por unas horas más de vuelo.

¡𝗖𝗼𝗺𝗲𝗻𝘇𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗧𝗶𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗥𝘂𝘀𝗮! ❄️#LaBicolor 🇵🇪 continúa su preparación con la mente puesta en los próximos amistosos.#UnSentimientoSueNosUne pic.twitter.com/ruNVCgz06j — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 11, 2025

Como se recuerda, a excepción de Pedro Gallese y Piero Quispe, todos los jugadores que militan en el extranjero se sumaron a la ‘bicolor’ en París o Estambul para que pudieran llegar todos juntos a San Petesburgo, sin contar a Yordy Reyna que vive en Moscú. Entre ellos, uno de los que generaba más expectativa era Fabio Gruber.

El futbolista de 23 años peruano-alemán que milita en Nuremberg vistió por primera vez la ropa de entrenamiento de la ‘bicolor’ y tuvo un reencuentro con Manuel Barreto y su comando técnico. Como se sabe, el jugador ya había estado en Lima hacía tres semanas para culminar sus papeles de nacionalización así que no era la primera vez que conocía al entrenador interino.

Sin embargo, sí era la primera vez que veía a sus compañeros de selección. Fue Barreto quien se encargó de darle la bienvenida frente al grupo y todos lo recibieron con un abrazo afectuoso previo a la salida al entrenamiento en el Zenit Training Base. Una vez ahí, hicieron ejercicios de calentamiento y, debido a la premura del partido, se aprovechó en hacer fútbol once la mitad del tiempo.

Solicitud fallida

Una de las principales preocupaciones de la FPF era que el equipo no se encuentra físicamente recuperado tras las largas 37 horas de vuelo con dos escalas en el medio. Es por eso que, en horas de la tarde del último martes, se presentó una solicitud a la federación de Rusia para poder aplazar el encuentro.

Sin embargo, ya el cuadro ruso había vendido todas las entradas para el encuentro y la logística estaba planificada, por lo que se les hizo imposible poder acceder a la petición de la ‘bicolor’.

Cabe recordar que, debido a los problemas bélicos en los que se encuentra, Rusia no compite en torneos FIFA y son los partidos amistosos el único escenario en el que la afición de dicho país puede ver a su selección. Ante la negativa de los países de europeos y asíaticos en tener puentes con dicho país, se busca rivales de África o Sudamérica para poder lleva a cabo los compromisos. Tal es el caso de Perú, Chile y, próximamente, Bolivia.

¿Cómo nos ve la prensa rusa?

El Comercio conversó con Boris Bogdanov, periodista ruso con amplia trayectoria en el medio Sport - Express y Sportbox.

“Como sabes, Rusia no ha disputado ningún partido oficial desde 2022, así que no es fácil determinar la verdadera fortaleza de nuestro equipo. Las estadísticas de estos tres años son bastante positivas, pero solo han jugado amistosos, la mayoría contra equipos mucho más débiles”, afirmó.

Luego, Boris explicó un poco el plantel actual dirigido por el entrenador ruso Valeri Karpin. “Contamos con algunos jugadores muy talentosos en nuestra plantilla, que algunos especialistas consideran tan buenos como Arshavin, o incluso mejores. Podría citar a Kislyak y Glebov del CSKA, Glushenkov del Zenit o Batrakov del Lokomotiv; todos ellos centrocampistas. Sin embargo, es difícil juzgar con precisión, ya que ninguno juega fuera de Rusia ni ha participado recientemente en competiciones internacionales, ni a nivel de clubes ni de selecciones”, agregó.

La selección peruana entrenó a bajas temperaturas en San Petersburgo. Hoy se mide ante Rusia al mediodía. (Foto: FPF)

De igual modo, Boris Bogdanov explicó un poco sobre lo que será enfrentar a Perú el próximo miércoles 12 de noviembre. “En cuanto a la selección de Perú, sin duda es el rival más serio que muchos de los que hemos enfrentado en estos tres años. Sabemos que no clasificaron para el Mundial, pero también conocemos el desempeño de su equipo en las últimas ediciones de la Copa América, así que este partido debería ser un buen entrenamiento para ambos. Además, Rusia nunca se ha enfrentado a Perú, por lo que será una especie de descubrimiento para todos”.

Finalmente, el periodista ruso contó sobre cómo es la expectativa de la población rusa para el amistoso ante Perú. “Quizás el estadio no esté lleno al 100% (es bastante grande), pero sin duda la asistencia será impresionante, ya que los partidos de la selección nacional suelen atraer a mucha gente. Y el techo también es un factor importante: es cómodo tanto para jugar como para ver el fútbol”, sentenció.

******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.