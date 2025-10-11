Con el “tenemos hambre de gloria” de Inga y el triángulo Castillo-Noriega-Concha de la ilusión: lo que no se vio de la derrota de Perú ante Chile

Si hay un niño en cualquier parte del Perú que aún se ilusiona luego de ver ayer cómo César Inga recibió un pase de 30 metros, controló con el muslo, encaró, amagó con la izquierda y sacó un zapatazo con la derecha, entonces, la derrota ante Chile puede doler menos. Es un clásico, sí, y contra la ‘Roja’ no se puede perder ni en el “Fu-Man-Chu”, pero si algo de recambio en la selección peruana se sintió en la Florida de Santiago, entonces, este primer paso valió la pena.

Hace tres años, Inga jugaba en canchas de la Copa Perú. Hace 10 meses, la ‘U’ lo sumó a su plantel bicampeón. Y hace unas horas, saltó como titular en la selección peruana por primera vez y jugó como si el futuro de su familia dependiera de cada gota de sudor que entregara en la cancha. Si es así, si las cosas toman en este rumbo en la Bicolor, entonces, las velitas misioneras de octubre cumplieron el primer milagro.

Porque hace un mes éramos un desastre en Eliminatorias. No fuimos coleros porque Chile lo hizo peor. Ese mismo Chile que desde ayer también tiró a la cancha a nuevas caras y nuevos apellidos. Quizás el empate hubiese sido lo más justo. Por ese primer tiempo atrevido que tuvo Perú, y por esa segunda etapa con la ‘Roja’ mordiendo talones para lograr el empate.

La derrota, con autogol de Lazo, fue demasiado castigo para los dirigidos por Manuel Barreto, quien ordenó a Enríquez, Lazo, Araujo, Garcés, Inga, Castillo, Noriega, Concha, Grimaldo, Castro y Ramos. Un once que, no nos vamos a engañar, hace poco solo podía formarse jugando en Play Station. En cambio, ayer fue el primer equipo del camino hacia el Mundial 2030. Apunte nombres, veamos cuántos llegan al final del arcoiris.

Hambre de gloria

“Me voy contento por el esfuerzo de mis compañeros. Somos un grupo que tiene hambre de gloria y vamos a seguir trabajando para lo que viene”, dijo César Inga al final del partido. La ilusión del primer gol con la Bicolor no se lo saca nadie, ni la sonrisa inusual luego de perder en el último suspiro del partido.

“Estoy muy emocionado por mi debut. El grupo estuvo siempre unido. Desde el calentamiento sabíamos que sería difícil y salí al campo con muchas ganas”, comentó por su cuenta Maxloren Castro, el único menor de edad de este equipo inicial que ayer jugó desde el arranque.

“Miramos con buenos ojos lo que viene. Estoy feliz de tener el privilegio de defender a la selección, y más aún con los jóvenes que vienen detrás”, sostuvo Renzo Garcés, uno de los seleccionados que ha jugado en el 2025.

El triángulo que ilusiona

Hasta hace poco eran rivales en la cancha, pero Noriega se mudo al Brasileirao mientras que Castillo y Concha sostienen al mediocampo de Universitario en la Liga 1.

Barreto no le pidió inventos a Castillo. El volante recibio las mismas órdenes que cuando juega en la ‘U’, por eso su sincronía con Concha e Inga se notó. El 1-0 cayó luego de que juntaran ideas en el flanco izquierdo.

Por su cuenta, Concha jugó con menos espacios libres que los que le dejan en Universitario. Perdió balones, se apresuró en ataques y le dejó su sitio a un Felipe Chávez que ni siquiera puso ser parte del partido.

Perú no pudo defender el resultado positivo ante Chile (Foto: AFP)

El único de los tres que se atrevió a jugar y se echó el equipo a cuestas fue Erick Noriega. Su roce reciente con Gremio de Porto Alegre le dio un plus para afrontar con otra perspectiva el amistoso contra Chile. Aún así, hay mucho por corregir.

El punto más débil de Perú fue Matías Lazo. No solo en ataque se notó su bajo nivel, sino también cada vez que intervino en marca. El puesto de lateral derecho que añoró a Advíncula y que tiene como primer heredero a Sonne, le quedó inmensamente grande.

