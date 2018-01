Gareca: "Lista para los amistosos está ligada con la del Mundial"

Ricardo Gareca se sentó en La Videna y brindó la primera entrevista, en el año del Mundial. El estratega argentino tocó temas de interés nacional como Paolo Guerrero, la lista de los amistosos y los jugadores que irán a Rusia 2018.

Ricardo Gareca habló con la prensa local por más de 50 minutos. El estratega argentino resolvió las dudas sobre Paolo Guerrero, la lista de los amistosos y los jugadores que disputarán el Mundial Rusia 2018. Sin dar nombres, aseguró que solo serán tomados en cuenta aquellos que tengan continuidad.

Paolo Guerrero: sanción FIFA y continuidad deportiva



“Todo depende de Paolo Guerrero. Lamentablemente la sanción no le permite tener el ritmo futbolístico necesario; pero creemos que con el profesionalismo que tiene él estará de la mejor manera”.

Christian Cueva: tardanzas en Sao Paulo y posible traspaso



“Cuando uno tiene la responsabilidad de representar un país, todo lo que uno haga puede incidir en la imagen. Es de suma importancia para nosotros saber dónde va a jugar. Lo seguimos, lo orientamos, más no decidimos. Yo le tramito lo que pasa en el ámbito deportivo”.

Cristian Benavente: posible convocatoria a la selección



“Siempre han sido tenido en cuenta y ahora depende de ellos estar preparados en la recta final. Siempre hemos estado encima de Cristian Benavente. Es lógico que la gente se inclina hacia él. Es algo normal. Tiene mucho carisma”.

Luis Abram: su llegada a Vélez Sarsfield



“Yo no tuve nada que ver con la contratación de Abram; pero sí me llamaron para pedirme referencias. Yo dije lo que me parecía y después decidió Vélez”.



Sobre la lista al Mundial Rusia 2018



“Con la responsabilidad de un Mundial vamos a tratar de elegir a los que estén en su mejor momento y en las mejores condiciones. En la lista definitiva puede haber jugadores que no jueguen habitualmente; pero que entrenen de manera normal. La lista saldrá los primeros días de marzo. Está confirmada la presencia de once o catorce jugadores, de los juveniles de la selección peruana, en apoyo de la selección mayor. Ellos viajarán acompañados de Daniel Ahmed".



También explicaría cuáles son los planes que va a ejecutar la selección peruana en estos meses previos al inicio de Rusia 2018. Como se sabe, existen tres duelos amistosos confirmados.



Dos de ellos se llevarán a cabo el próximo mes de marzo en territorio norteamericano. El primer partido será el 23 contra Croacia en Hard Rock Stadium; mientras que el segundo el 28 ante Islandia en Nueva Jersey.



El último cotejo anunciado se disputará en suelo nacional frente a su similar de Escocia el 29 de mayo, el cual significará la despedida de la selección peruana ante su público antes del viaje rumbo a Rusia.