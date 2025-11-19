El buen debut de Fabio Gruber, el símbolo de recambio que se aprendió el Himno en días y cuál es el plan con él

Las derrotas cuestan, pero se digieren más si las conclusiones a pesar de la caída suman a cambiar lo que viene para la selección peruana. Ayer, la Bicolor no solo cerró su 2025, también el proceso que inició en el 2022 y lo hizo de la peor forma, cayendo 2-1 ante un Chile que jugó una hora con 10 hombres, pero con una idea fija: el recambio en la selección debe estar acompañado de hombres de peso.

Así lo muestra Pedro Gallese, acaso el pilar que sostiene a la selección. Figura ayer nuevamente, con dos grandes atajadas para evitar una goleada.

Lo confirma Alex Valera, nuevamente autor del tanto peruano –su segundo tanto consecutivo, el tercero desde el 2022–, y quizás el que mejor entiende qué hay que hacer para tener peso en ataque: presionar, buscar el error del rival y patear al arco. Así lo hizo para el penal que le cometieron y que él mismo transformó en gol.

Pero es un equipo con el balón –intenta el buen trato y jugadas asociadas– y otro sin él. Cuando la pierde, le cuesta presionar y así cayó en el segundo tiempo. Con 10 hombres, Chile lo remontó en solo siete minutos en la segunda parte.

Y así es Perú por ahora, individualidades que destacan (y otras que aún no). Y por ahora no es más de lo que se esperaba ver en este llamado proceso de recambio.

—La hora de Gruber—

Y ayer se vio a Fabio Gruber, el promocionado central nacido en Alemania. Las referencias eran las mejores y en las participaciones que tuvo se hizo notar. Siempre el pase hacia adelante, siempre pensando en romper líneas, buen juego aéreo (erró un cabezazo al arco de Chile), y sobre todo personalidad para no temerle al balón. Además, como muestra del compromiso, entonó el himno nacional como buen peruano.

Los ‘eurocausas’ son el símbolo del recambio en la selección. Hay jóvenes locales, sí, como Maxloren Castro (cumple 18 en diciembre), Piero Cari (18), otros ya jugando fuera, como Kenji Cabrera (22), Joao Grimaldo (22), Juan Pablo Goicochea (20), pero el Perú requiere de esa nueva sangre. Ante Chile se vio a Felipe Chávez (18, del Bayern) y ayer a Gruber (23, del Núremberg). Y las conclusiones fueron mejores.

Gruber es central ya con experiencia (es dirigido por Miroslav Klose) y entiende las jugadas con o sin balón, en campo propio y en el del rival (19 de sus 54 pases fueron en campo chileno). Según Sofascore, ayer logró seis recuperaciones y ganó dos de tres duelos aéreos.

“Que sea el primero de muchos. Felicitamos a Fabio Gruber por su debut”, publicó la selección, reconociendo el aporte del central.

Viene el 2026 con los cambios necesarios, el primero la elección del nuevo entrenador, y con muchos nombres por analizar. Seguir viendo a Felipe Chávez, lanzar al ruedo a Philipp Eisele (18 años, Frankfurt), darle minutos a Francesco Andrealli (18, Como), y seguir sumando más.

Y ese es el plan en la Videna. El Comercio sabe que estos nombres serán habituales en las próximas convocatorias, sea quien fuese el nuevo técnico. La apuesta es sumar a más ‘eurocausas’ para fortalecer a la Bicolor.

