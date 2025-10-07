El compromiso de Valera que aplauden en Videna y qué significa el “volver a las raíces” en la selección: Lo que no se vio del día 1 de Barreto ‘afectado’ por el Paro

Dos niños con camiseta de la selección peruana aguardan con ansias en la puerta 10 de la Videna de San Luis que da a la avenida Canadá. Preguntan al grupo de periodistas que están esperando para ingresar si por ahí van a pasar sus ídolos. “¿Alex Valera viene?”, consulta uno de ellos. “¿Y Felipe Chávez?“, interroga el otro. Mientras tanto, a unos metros, dos policías observan sonrientes desde los asientos delanteros de su patrulla.

Son las 4 de la tarde y ocurre algo inusual: el bus de la selección peruana llega a la Videna escoltado por policías. La escena es común cuando la Bicolor se dirige al estadio donde jugará, pero lo normal es que a los entrenamientos en Videna cada futbolista llegue por su cuenta. Esta vez, en el Día 1 de Manuel Barreto como técnico interino, no fue así debido al paro de transportistas. Y los niños, entre gritos y saltos, solo pudieron conformarse con el saludo lejano de algunos jugadores.

Así fue la llegada del bus de la selección peruana para el primer día de entrenamientos en la Videna con miras al partido ante Chile (10/10). @elcomercio_peru pic.twitter.com/3nIBuO0jwB — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) October 6, 2025

El primer acto de Barreto en su primer día de trabajos al mando de la selección fue dar una conferencia de prensa. Y ahí, junto a Jean Ferrari, despejó la gran interrogante con respecto a la situación de Alex Valera. En las últimas horas se comentó que el goleador de la ‘U’ iba a ser desafectado por una lesión. Sin embargo, Barreto comentó que no, que el ‘9’ decidió y pidió entrenar con el plantel y definir con el paso de los días si es tomado en cuenta para el amistoso contra Chile, este viernes 10 de octubre en Santiago.

“A Alex se le han hecho estudios. Tiene una molestia, no hay una lesión clara. Tiene Alex todo el compromiso de estar acá”, señaló en un primer momento Manuel. “Él va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar. Si finalmente llegado el viernes va a tener minutos los tendrá, sino no lo vamos a arriesgar”, añadió.

Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, sobre el caso de Alex Valera. El goleador de Universitario continuará con el equipo hasta el amistoso ante Chile. @elcomercio_peru pic.twitter.com/N18Ej0VA6I — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) October 6, 2025

El gesto de Valera ha caído bien en la Videna, desde las cabezas (Agustín Lozano y Jean Ferrari) han mostrado su total respaldo a la decisión del delantero de Universitario de seguir en la selección pese a los dolores. Eso sí, realizó algunos trabajos de calentamiento junto a sus compañeros antes de ir al área médica para continuar con un tratamiento.

“Volver a las raíces”

En Videna entienden que no se ha iniciado un nuevo proceso en la selección peruana, eso sucederá cuando llegue el nuevo técnico. Por lo que Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores, solo es parte de la transición.

En ese sentido, Jean Ferrari, director de fútbol, se refirió a “volver a las raíces” al comentar cuál es el perfil del nuevo seleccionador que están buscando. “He querido volver a nuestras raíces, y parto de esa premisa. Tener el juego atildado que es la característica de nuestro fútbol, pero agregando la dinámica, la potencia y la fuerza (…) En la entrevista, vamos al punto del estilo, volver a nuestras raíces, el 4-3-3 que nos ha caracterizado. Hay todo un tema de elaboración, por eso la elección del entrenador no es tan sencillo”, señaló.

La selección peruana enfrentará a Chile en un amistoso que se disputará en Santiago este viernes 10 de octubre. (Foto: FPF)

Aunque no quiso dar nombres, el directivo reveló que viajó a Brasil y Argentina para reunirse con algunos entrenadores, como parte de la primera etapa en la que está evaluando a los posibles técnicos para el nuevo proceso.

Así, en medio del paro, la selección peruana cumplió su primer día de entrenamientos con Manuel Barreto a la cabeza. Por la tarde arribó al Perú, Felipe Chávez, la joya del Bayern Múnich que podría tener minutos ante Chile el viernes.

