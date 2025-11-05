El diccionario del nuevo proceso: ¿Por qué se llaman ‘eurocausas’, cuán importante son los scouts y qué significa “volver a las raíces” en la Videna?

“Primero quiero dejar en claro que el proceso todavía no empieza”, declaró Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, en una entrevista con este Diario. Aunque el proceso como tal no inicia, la selección está en busca de dar esos primeros pasos previos para que el nuevo seleccionador, que llegará a inicios del próximo año, no tenga que arrancar de cero.

Esta nueva era de la Bicolor vino también con muchos cambios, entre ellos la importancia de los ‘eurocausas’. ¿Quiénes son? A continuación explicaremos el nuevo diccionario de este proceso.

El once titular de Perú en el amistoso ante Chile en la ciudad de Santiago. (Foto: FPF)

¿Quiénes son y por qué se llaman ‘eurocausas’?

Aunque no está en la Real Academia Española, el diccionario futbolístico peruano ya se adueñó del término ‘eurocausas’: dícese de aquellos futbolistas nacidos en Europa, pero con raíces peruanas.

Aunque el auge tiene como abanderado a Felipe Chávez, el talentoso volante de 18 años que destaca en la reserva del Bayern Múnich y debutó con la selección en el amistoso contra Chile en Santiago, el último 10 de octubre; la llegada de los “europeos” podría tener su inicio con Cristian Benavente. Nacido en Alcalá de Henares, España, y criado en la cantera del Real Madrid; el ‘Chaval’ optó por representar al país de su madre.

Felipe Chávez debutó con la selección peruana en octubre. (Foto: ITEA Sports)

Después de Benavente, otros casos conocidos son los de Gianluca Lapadula (Turín, Italia, 1990) y Oliver Sonne (Herfolge, Dinamarca, 2000), quienes actualmente son convocados a la selección peruana.

“Hemos detectado 70 casos de futbolistas con ascendencia peruana, de los cuales hoy el seguimiento de manera directa es con 20 futbolistas”, señaló Ferrari a este diario. El próximo ‘eurocausa’ que podría debutar es Fabio Gruber, defensor de 23 años nacido en Augsburgo, Alemania, y que milita en el Núremberg de la segunda división.

La importancia de los scouts

En la Federación Peruana de Fútbol existe un área encargada en el descubrimiento y reclutamiento de los futbolistas de ascendencia peruana: la secretaría técnica, encabezada por José Bellina. El exdirector deportivo de Alianza Lima ahora está al frente de uno de los cargos más importantes en la Videna.

Para Víctor Zaferson, reconocido scout peruano, es muy importante tener scouts a nivel mundial. “Otros países tienen scouts en cada continente que van a los torneos de menores y mayores”, señala. En ese aspecto, la federación tuvo la colaboración del español Pedro Jiménez, quien formaba parte de un programa de la FIFA y se encargaba de descubrir talento en Europa.

“Los scouts deben tener contacto con clubes, agentes, torneos, directores deportivos, con otros scouts y que manejan redes sociales. Tienen que ser bilingües. Inglés y español. Tener contacto con embajadas, consulados, comunidad peruana en casa país”, analiza Zaferson.

“Volver a las raíces”

En Videna entienden que no se ha iniciado un nuevo proceso en la selección peruana, eso sucederá cuando llegue el nuevo técnico. Por lo que Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores, solo es parte de la transición.

En ese sentido, Jean Ferrari, director de fútbol, se refirió a “volver a las raíces” al comentar cuál es el perfil del nuevo seleccionador que están buscando. “He querido volver a nuestras raíces, y parto de esa premisa. Tener el juego atildado que es la característica de nuestro fútbol, pero agregando la dinámica, la potencia y la fuerza (…) En la entrevista, vamos al punto del estilo, volver a nuestras raíces, el 4-3-3 que nos ha caracterizado. Hay todo un tema de elaboración, por eso la elección del entrenador no es tan sencillo”, señaló en conferencia de prensa.

Aunque no quiso dar nombres, el directivo reveló que viajó a Brasil y Argentina para reunirse con algunos entrenadores, como parte de la primera etapa en la que está evaluando a los posibles técnicos para el nuevo proceso.

