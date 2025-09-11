“El éxito crecerá si se vuelve un papá de sus dirigidos” y “No se arregla convenciendo a Guardiola”, Ortiz Bisso y el dilema del nuevo DT de la selección peruana

Con el cadáver de la selección peruana aún tibio, periodistas e hinchas ya han empezado a especular sobre quién debería ser el reemplazante de Óscar Ibáñez. Mencionan perfiles, trayectoria, experiencia y su necesaria capacidad de convencimiento. También de si debe ser argentino, uruguayo o peruano, recuerdan a Gareca y de cuánto debe ganar.

Es decir, lo que ocurre siempre tras una eliminación: hablar de lo mismo y lo menos importante a la vez.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Cuando Argentina eligió a Scaloni el ‘establishment’ periodístico aniquiló al ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la AFA. Lo más amable que dijeron de Lionel es que era demasiado inexperto. Hoy, varios títulos después, lloran en conferencias de prensa. Solo les falta hacer cola para pedirle perdón.

En Perú hemos tenido entrenadores españoles, ingleses, húngaros, uruguayos, brasileños, argentinos y serbios. Ha habido también peruanos, aunque por lo general se ha recurrido a ellos para tapar huecos (el campeón de los fusibles fue el ‘cholo’ Alejandro Heredia). Los únicos que tuvieron cierto consenso en su momento fueron Marcos Calderón, Juan Carlos Oblitas, Miguel Company y Chemo del Solar.

El entrenador blanquirrojo destacó que, pese a los malos resultados, contamos con material humano para competir.

La mayoría han sido ofensivos, rudimentarios en lo táctico y poco estratégicos. Entre las carajeadas de Marcos y el “¡Pensá!” de Gareca no hubo mucha diferencia, a pesar de los monitores, drones y suscripciones a wyscout. Quien se ponga el buzo de entrenador necesita saber que sus posibilidades de éxito crecerán si se vuelve un papá de sus dirigidos, si los abraza y conchasumadrea con cariño. Alguna vez Oblitas dijo que eso se debía a que muchos jugadores vienen de familias disfuncionales, donde el padre suele estar ausente. Por eso los técnicos-sargento son aborrecidos (lo siento, Juan) y a los blanditos se los pasan por encima.

Con la experiencia que tiene, Jean Ferrari ya debe tener en cartera a varios candidatos. Sería absurdo que esté esperando a que acabe la eliminatoria o, como se dijo en un programa, que sea la nueva junta directiva de la Federación la que tome esa decisión (es decir, Agustín esperando a que asuma Agustín).

Pero como dijimos varios párrafos arriba, otra vez cometemos el error de enfrascarnos en discusiones eternas y absurdas sobre lo menos importante. El problema del fútbol peruano es estructural. No se arregla convenciendo a Guardiola o pidiéndole a Luis Enrique que se tome unas vacaciones por Lima. El mejor entrenador del mundo no está en capacidad de reconstruir un fútbol podrido hasta la médula. Por ahí, aprovechando lo generoso que es este deporte, quizá obre un milagro y arranque una actuación decorosa. Y nada más.

La ruta no es esa. ¿Quieren recambio? Listo, empecemos por lo importante: el recambio dirigencial.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.