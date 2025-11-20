El “me siento orgulloso” de Barreto y el “eterno” viaje de retorno de los seleccionados de Liga 1: lo que no se vio de la travesía de la Bicolor

El viaje de retorno es más largo y amargo que el de ida. Tras la derrota por 2-1 del último martes a manos de Chile en Sochi, la selección peruana inició su travesía de retorno a Lima con un vuelo de 40 horas incluyendo escalas. Más allá de que no obtuvo triunfos ante Rusia y la ‘Roja’, tanto Manuel Barreto como Jean Ferrari han dejado mensajes de aliento a los futbolistas de la ‘bicolor’ y ya se piensa en la gestión para el siguiente amistoso ante Bolivia que se disputará en Chincha este diciembre.

El retorno a Lima

Tal como viajaron de San Petesburgo a Sochi, se pudo conocer que la selección peruana también utilizó un chárter para poder hacer ese trayecto de regreso. Una vez en San Petesburgo, se ha repetido la ruta de ida: parada en Estambul y París antes de la llegada a Lima.

El vuelo en total dura aproximadamente 40 horas considerando esas escalas y lo toman los jugadores del torneo local y Pedro Gallese, quien retornará a Lima por asuntos personales. Esto debido a que, al igual que en la ida, muchos futbolistas se quedarán en Europa en caso jueguen ahí o partirán de París a otros países de Sudamérica, como Brasil y Argentina.

Al ser casi dos días completos de viaje, la ‘bicolor’ llegará a Lima este jueves por la tarde considerando el cambio de horario y los futbolistas quedarán listos para poder unirse a sus respectivos clubes.

Por su parte, Manuel Barreto, quien ya fue comunicado sobre su permanencia como entrenador interino para el compromiso ante Bolivia en diciembre, dio mensajes de aliento a los futbolistas en el vestuario tras el compromiso ante Chile y, según pudimos conocer, también tuvo una charla post partido junto a los jugadores.

De hecho, en conferencia de prensa, el entrenador resaltó: "Es un equipo nuevo y tienen personalidad. Promedia 24 años de edad y lo han hecho de una manera que me siento orgulloso como peruano en el sentido que vi la identidad que necesitamos para competir“.

Entre sus mensajes hacia la interna también resaltaron la entrega, la disposición, sobre todo de aquellos que recibieron su primer llamado, y la idea de que este es un camino de largo aliento, ya que son gestores de una nueva etapa en la selección peruana. Asimismo, este mensaje fue respaldado por Jean Ferrari, el Director Deportivo de la FPF y quien acompañó a la delegación nacional en su viaje a Rusia.

¿Un cambio en diciembre?

Según pudimos conocer, la Federación Peruana de Fútbol no contempla que Manuel Barreto continúe como entrenador de la selección peruana luego del amistoso ante Bolivia que será organizado por SAFAP y que se disputará en Chincha a mediados de diciembre.

De hecho, el área deportiva de la ‘bicolor’ ya se encuentra en búsqueda de un nuevo técnico para que pueda asumir a partir de enero, ya que conocen que se encuentran contra el reloj luego de dos interinatos. Sin embargo, buscan consolidar un grupo de jugadores para ser convocables y, luego de ello, Manuel Barreto continuará con sus labores como Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.

