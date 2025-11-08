El “No alcanza” de Barreto, el gesto patriótico de Gruber y qué se sabe del tercer amistoso en Rusia: Lo que no se vio de la práctica de Perú antes de un viaje de 30 horas

“Con la cantidad de jugadores que tenemos en el extranjero no alcanza. A algunos les podrá doler, pero es la realidad”, dijo Manuel Barreto en conferencia de prensa el último viernes en Videna tras el primer entrenamiento de la selección peruana. El entrenador interino, quien hace unos días reveló su lista de 33 convocados, habló sobre los nuevos ‘eurocausas’ y futbolistas del torneo local que recibieron su primer llamado. La ‘bicolor’, que se enfrentará a Rusia y Chile en la fecha doble de noviembre, ya tiene todo planificado para el viaje que emprenderá rumbo a San Petesburgo este sábado por la noche.

Primer entrenamiento

Alrededor de las 9 de la mañana, los convocados por Manuel Barreto que militan en el torneo local y Pedro Gallese se dieron cita en la Videna para su primer entrenamiento previo a los amistosos ante Rusia y Chile. Esto, por supuesto, considerando a los ausentes de Sporting Cristal y Universitario de Deportes que ya tenían encuentros pactados para ese mismo día.

Más allá de los sparrings que se dieron a conocer en la lista oficial, también estuvieron presentes otros más como Nicolás Rengifo o Ángel de la Cruz para poder completar los trabajos con un grupo más numeroso. En el inicio, los jugadores hacían trabajos de calentamiento con vallas y balón bajo las órdenes de Barreto y Renzo Revoredo.

Más allá, Marko Ciurlizza también daba órdenes y observaba el trabajo de los convocados como parte del cuerpo técnico de Barreto. Todos venían trabajando a la par a excepción de Renzo Garcés, quien hacía trabajos diferenciados a un lado y con un preparador físico junto a él.

Luego llegó el momento del fútbol reducido y Barreto le daba indicaciones, sobre todo, a Piero Cari y Matías Lazo sobre cómo perfilarse y repartir el balón. Por su parte, Garcés se integró pero no completó los trabajos. De hecho, al cabo de unos minutos salió del campo de juego y siguió con su entrenamiento en el gimnasio. Si bien no presentaba alguna cojera visible, se trataba más bien de trabajos de prevención ante posible sobrecarga muscular.

Fabio Gruber, de 23 años, finalmente fue convocado a la selección peruana.

La visita de Grüber

Durante su conferencia de prensa, Barreto decidió revelar los “entretelones“ que pasó Fabio Grüber para poder ser convocado y mencionó que el defensor peruano-alemán había visitado Lima hace tres semanas para completar su documentación con mayor celeridad.

En palabras de Barreto, esto responde a un interés genuino y de muchas ganas del futbolista de Nuremberg de poder vestir la camiseta de la ‘bicolor’. Se pudo conocer, además, que durante esa breve estadía del jugador, se pudo reunir con Barreto y conversar con él sobre lo que se espera de su integración en la selección peruana.

Cabe recordar que tanto Grüber como el resto de seleccionados que militan en el exterior se unirán a la selección peruana en Rusia por un tema de logística. Los convocados del torneo local y Pedro Gallese viajarán este sábado a las 7 de la noche en vuelo comercial y su primera parada será en París previo a su arribo a San Petesburgo.

Asimismo, Barreto reveló que la selección peruana disputará un tercer amistoso en la ciuda de Sochi, pero no será oficial, sino como un partido de pretemporada que usualmente suelen realizar los clubes. “Hemos incluido un amistoso en Sochi, no algo tan profesional al punto de vista del minutos, pero a tres tiempos de 20 minutos. Todos van a tener posibilidad de tener minutos, de mostrarse y también cómo se van relacionando entre ellos”.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.