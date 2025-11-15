El pase de ‘10’ de Gruber y la grata sorpresa con el ‘eurocausa’ que juega en Italia: Lo que no se vio del día 2 de Perú en Sochi

La travesía de la selección peruana por suelo ruso continúa. Solo contando el tiempo de viaje, la Bicolor acumula 40 horas desde que dejó Lima para una gira que hoy, más que anecdótica, resulta insólita. Al cansancio de las horas en el avión, los problemas logísticos y los 90 minutos ante Rusia el último miércoles; el combinado dirigido por Manuel Barreto debe lidiar con el clima frío que oscila entre los 6 y 15 grados que hay en Sochi, la ciudad a la que arribaron el último miércoles y ayer, jueves, tuvieron su primer día de entrenamiento.

El técnico interino Manuel Barreto ya lo había adelantado en su última conferencia de prensa en Lima. “Hemos incluido un amistoso en Sochi, no algo tan profesional al punto de vista del minutos, pero a tres tiempos de 20 minutos. Todos van a tener posibilidad de tener minutos, de mostrarse y también cómo se van relacionando entre ellos”, señaló. Dicho y hecho, la Bicolor jugó un amistoso de tres tiempos de 25 minutos ante el PFC Sochi, equipo que se ubica en el penúltimo lugar de la liga rusa.

La selección peruana disputó un amistoso en Rusia previo al partido ante Chile. (Foto: FPF)

Barreto decidió darles minutos a los que no jugaron -o jugaron poquísimo- ante Rusia. En el arco se paró Diego Romero. La dupla en la zaga fue Fabio Gruber y Luis Abram, acompañados por los laterales Cristian Carbajal (derecho) y Carlos Cabello (izquierdo). En el medio estuvieron Jesús Castillo junto a Piero Quispe, mientras que por las bandas se acomodaron Kevin Quevedo y Yordy Reyna. Arriba atacaron Bryan Reyna y Jhonny Vidales.

El encuentro, sin embargo, terminó en una rotunda derrota por 5-1 como resultado global. El primer partido de 25 minutos acabó igualado sin goles; el segundo, 2-1; y el tercero, 3-0.

Como suele ocurrir en este tipo de amistosos que normalmente se desarrollan en las pretemporadas de clubes, el resultado se deformó tras los cambios realizados. Después del 0-0 inicial, Barreto realizó cinco cambios para el segundo partido: Diego Enriquez por Diego Romero, Jesús Pretell por Jesús Castillo, Rafael Guzmán por Luis Abram, Francesco Andrealli (sparring) por Yordy Reyna y Piero Cari por Kevin Quevedo.

Para el tercer partido ingresaron César Bautista (sparring) por Diego Enríquez, Philipp Eisele (sparring) por Carlos Cabello, Martín Távara por Piero Quispe, Jair Moretti (sparring) por Jhonny Vidales, Kenji Cabrera por Bryan Reyna y Álex Valera por Fabio Gruber.

El pase en profundidad de Fabio Gruber en el partido de práctica de la Selección Peruana frente a Sochi FC.



El defensa del Núremberg tiene grandes chances de ser titular en el partido frente a Chile.#FabioGruber #SelecciónPeruana pic.twitter.com/GM4wZ12w9M — Luis Espino Risco (@LuiEspinoRisco) November 14, 2025

La grata sorpresa con Fabio Gruber y Francesco Andrealli

Aunque tuvo la mala fortuna de anotar un autogol que significó el 1-0 para el cuadro ruso, Fabio Gruber mostró grandes condiciones en el partido para ser tomado en cuenta por Manuel Barreto en el amistoso de este martes 18 de noviembre ante Chile. Desde Rusia indicaron este Diario que el central alemán de raíces peruanas se complementó bien con Abram y, para ser sus primeros minutos con la Bicolor, dejó buenas sensaciones.

De hecho, se hizo viral en redes sociales un pase en profundidad de Gruber que podría confundirse con cualquier jugador talentoso que lleva la ‘10′. Sin embargo, pese a sus gran asistencia, la jugada no pudo terminar en gol.

Francesco Andrealli es uno de los 'sparrings' más destacado de la selección peruana en la gira en Rusia. (Foto: FPF)

Quien también dejó sorprendidos al comando técnico de Manuel Barreto fue Francesco Andrealli, el italiano de raíces peruanas que juega en el Como de la Serie A. Andrealli, de 18 años, ingresó en el segundo partido por Yordy Reyna y marcó el único tanto de la Bicolor.

Francesco juega en el mediocampo, pero tiene mucha llegada al arco rival. En septiembre, con la Sub 18, dio una asistencia en el amistoso ante Guatemala. Es -creen en Videna- un jugador a cuidar mucho de cara al futuro.

