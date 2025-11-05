El “perdimos nuestro ADN” de Lapadula que se acopla al “volver a las raíces” de Ferrari: Cómo ven en Videna el retorno del ‘9’ para el nuevo proceso

Gianluca Lapadula quiere volver a ser el goleador de antes y, por consecuencia, a la selección peruana. El último fin de semana, el delantero de 35 años completó su cuarto partido de club jugando 90 minutos, algo que no lograba desde mayo de 2024. Superadas las lesiones, el ‘9’ lleva tres goles en la temporada con el Spezia Calcio en la Serie B, además de una asistencia.

Gianluca viene siendo figura y hace algunas semanas se volvió viral en el Perú, aunque no por sus goles. El ítalo-peruano fue el invitado de Jefferson Farfán y Roberto Guizazola en el programa “Enfocados”. Y ahí, entre risas y anécdotas, el ‘Bambino’ mostró su gran deseo: ser llamado nuevamente a Perú, a la selección que eligió representar desde aquel 13 de noviembre de 2020.

“Me encantaría arrancar el nuevo proceso, de volver con la esencia de siempre” , señaló antes de sincerarse en su análisis del último proceso clasificatorio en el que la Bicolor terminó en el noveno puesto con apenas 12 puntos en 18 partidos y solo seis goles a favor. Gianluca jugó ocho encuentros en el camino al Mundial 2026, pero no pudo marcar ningún gol.

“Es un tema que nos duele a todos porque había mucha ambición y no pudimos. Lo más que he aprendido es el tema de nuestra esencia, lo hemos intentado de todas maneras, pero perdimos lo que éramos, la manera de jugar, el ADN peruano”, indicó.

El deseo de Lapadula está y sabe perfectamente que primero debe mantener la regularidad que está recuperando en el Spezia. Pero la última palabra la tendrá Manuel Barreto, primero; y luego el técnico que asuma las tiendas de la Bicolor.

¿Qué piensan en la Videna?

Ya lo señaló Jean Ferrari en una entrevista con este Diario: el objetivo principal en esta nueva era de la selección peruana es bajar el promedio de edad. A fines de 2024, el portal especializado CIES Football Observatory ubicó al Perú como la selección más longeva del mundo con un promedio de 30 años. Sin embargo, en el último amistoso, con Manuel Barreto como técnico interino, el promedio bajó notablemente a 25 años.

Aunque la última convocatoria da pistas del recambio generacional que se avecina con jugadores como Maxloren Castro (17 años), Felipe Chávez (18) y Kenji Cabrera (22); en la Videna entienden también que para las Eliminatorias necesitarán de la experiencia de algunos jugadores.

Este Diario conoció de fuentes confiables que el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por el director deportivo Jean Ferrari, tiene la misión de ampliar el universo de futbolistas convocables para el nuevo comando técnico que llegará a inicios del próximo año.

“No es tan fácil escoger un técnico, ya que consideramos que algunos son para clubes y otras para selecciones. Queremos volver a las raíces, al juego característico de Perú y al esquema táctico que mejor nos va como es el 1-4-3-3. Vamos al punto del estilo, queremos versatilidad y estrategia. El primer paso será escogerlo y posteriormente tendrá una entrevista para acceder a la otra fase”, señaló Ferrari sobre lo que busca en el nuevo técnico, quien deberá saber equilibrar entre la experiencia de la base anterior y los nuevos valores del fútbol peruano.

De hecho, para los amistosos de noviembre en Rusia ante el seleccionado local y Chile, la federación envió una carta de reserva al Spezia. Manuel Barreto quiere que Lapadula sea parte de ese equilibrio para el inicio de un nuevo proceso.

