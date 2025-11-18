El Perú del recambio: promedio de edad, objetivos y que hay detrás de un plantel para cerrar el 2025 con ilusión

Desde Rusia, Jean Ferrari -director general de fútbol de la FPF- respondió y señaló al ‘Tigre’ de no hacer ese recambio en su momento, y agregó que en la FPF están trabajando para ello.

Y este mediodía, la selección peruana tiene la oportunidad de mostrarle al país en qué sentido corre esa apuesta. A las 12 m. enfrenta a Chile en Sochi (ciudad donde Perú venció a Australia en el Mundial 2018). Es el tercer amistoso que dirige el interino Manuel Barreto y hoy los objetivos van más allá del resultado.

“Chile inició su transición en las Eliminatorias, nosotros hace un mes, pero estamos en ese proceso”, aseguró ayer Manuel Barreto a radio ADN de Chile, justamente respecto al tema de la renovación de jugadores. “Estamos buscando sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú, hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial”, agregó.

La Bicolor regresó a Sochi, donde venció a Australia en el Mundial Rusia 2018. | Foto: FPF

—Variantes—

Hoy se debe ver una muestra del proceso del que habla Manuel Barreto. Si bien se han visto nuevos rostros en la convocatoria de la selección, algunos de ellos no son tan jóvenes y ya tienen pasado con la Bicolor, caso Pretell, Távara, mientras que la apuesta por los jóvenes se da poco a poco. “Los recambios deben estar acompañados por gente con experiencia y calidad”, aseguró a El Comercio César Cueto, y quizás es la idea de la FPF.

Convocados Perú vs. Chile (octubre) Edad Detalle Pedro Díaz 27 Aún no debuta Diego Enríquez 23 Debutó, titular todo el partido Diego Romero 24 Aún no debuta Miguel Araujo 30 Anderson Villacorta 20 Aún no debuta Renzo Garcés 29 Anderson Santamaría 33 César Inga 23 Debutó con Ibáñez Matías Lazo 22 Debutó, titular 90 minutos Cristian Carbajal 26 Marcos López 25 Erick Noriega 23 Jesús Pretell 26 Regresó a la selección Martín Távara 26 Regresó a la selección Jesús Castillo 24 Felipe Chávez 18 Debutó, jugó 15 minutos Jairo Concha 26 Alex Valera 29 Luis Ramos 25 Juan Pablo Goicochea 20 Aún no debuta Bryan Reyna 27 Maxloren Castro 17 Debutó, titular 45′ Kevin Quevedo 28 Kenji Cabrera 22 Joao Grimaldo 22

Ante Chile, en el pasado amistoso de octubre en Santiago, debutaron con la Bicolor el portero Diego Enríquez (22 años), el lateral Matías Lazo (22), el atacante Maxloren Castro (18) y el joven del Bayern Felipe Chávez (18), aunque con muy pocos minutos.

Ante Rusia, el pasado miércoles, debutaron Adrián Ugarriza, ya de 28 años, y Cristian Carbajal, de 26, y volvió a jugar Maxloren.

Convocados Rusia y Chile (noviembre) Edad Detalles Pedro Gallese 35 Volvió a ser capitán Diego Enríquez 23 Diego Romero 24 Matías Lazo 22 César Inga 12 Miguel Araujo 31 Marcos López 26 Fabio Gruber 23 Aún no debuta Cristian Carbajal 26 Debutó, jugó 15 minutos Renzo Garcés 29 Luis Abram 29 Jesús Pretell 26 Carlos Cabello 27 Aún no debuta Erick Noriega 24 Jairo Concha 26 Jesús Castillo 24 Maxloren Castro 17 Martín Távara 26 Piero Cari 18 Debutó con Ibáñez Jhonny Vidales 32 Debutó en el 2012 Kevin Quevedo 28 Kenji Cabrera 22 Yordy Reyna 32 Alex Valera 29 Adrián Ugarriza 28 Debutó, titular 60 minutos Bryan Reyna 27

Hoy debe ser el día de ver a dos nuevos rostros. Se espera el debut de Fabio Gruber, el central nacido en Alemania de 23 años, de quien se tiene muy buenas referencias y dejó una buena impresión en la práctica ante Sochi FC, y ver en acción a Piero Cari, quien debutó en las Eliminatorias con Ibáñez.

Mientras, en el arco podría tener su oportunidad Diego Romero (24), quien ya suma varias convocatorias pero aún no ha podido jugar un encuentro.

Así, la Bicolor cierra el 2025, y ya debe pensar en el proceso de renovación. El tiempo no perdona.

