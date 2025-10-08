El primer día de Felipe Chávez con Perú y el misterioso detalle de su familia: lo que no se vio del entrenamiento de la selección

Escucha la noticia
“Aquellos que quieran venir, que vengan”, respondió Manuel Barreto. Al jefe de la Unidad Técnica de Menores, y ahora técnico interino de la selección mayor, le preguntaron por Alexander Robertson, quien finalmente decidió representar a Australia. Sin embargo, su respuesta podría tener como ejemplo a Felipe Chávez, el talentoso volante de 18 años que destaca en la cantera del Bayern Múnich -ya debutó en un amistoso de pretemporada por pedido de Vincent Kompany- y que siempre soñó con vestir la Blanquirroja. Y así lo demostró desde que llegó al Perú.
Chávez -o ‘Gringo’, como lo apodaron sus compañeros en la Sub 20- pisó suelo peruano el lunes por la tarde y de inmediato se dirigió a la Videna. Por un tema de cansancio por el viaje no entrenó a la par del grupo, pero sí quiso hacerlo de manera individual con el preparador físico y cerrar el día en el gimnasio.
Felipe Chávez y su primer entrenamiento con la selección peruana
Ayer, martes, Felipe Chávez tuvo su primer día de trabajo grupal. Y mostró una actitud que sorprendió a todos: lejos de intimidarse por ingresar a un grupo nuevo, el volante se mostró bastante participativo en los trabajos tácticos y con balón que organizó Manuel Barreto.
En la Videna han quedado gratamente sorprendidos, no solo por el entusiasmo mostrado desde el primer minuto en Lima, sino por la predisposición y seriedad con la que afronta cada trabajo. Además de querer insertarse muy rápido al grupo, algo que se le pedía a Oliver Sonne en sus primeros días y que no se le hizo fácil.
Tiene 18 años y es el único del FC Bayern Campus -así se le denomina a las filiales del gigante alemán- que ha sido convocado a una selección mayor. Sus compañeros también sostendrán compromisos con sus selecciones, pero en otras categorías.
Eso sí, Chávez no está solo en el Perú. A su lado, viendo cada paso que da, está Fabián, su hermano y agente. Ambos llegaron juntos desde Alemania y Fabián ha acompañado a Felipe en los dos días en la Videna.
“Hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar el partido ante Chile”, señaló Fabián sobre su hermano en una entrevista con el medio “Infobae”. Saben que, a pesar de su corta edad, lo que pueda hacer en su primer amistoso es muy importante para seguir siendo convocado en el futuro cercano.
Ya con todo el plantel, Manuel Barreto trabajó en la Videna en el segundo día de entrenamiento. A su lado, como el lunes, estuvieron sus dos asistentes Renzo Revoredo (también técnico de la Sub 17) y Marko Ciurlizza. Los tres, con una pizarra en el campo, diseñaron cada trabajo para los 25 convocados, entre los que destacan Marcos López (Copenhague de Dinamarca) y Kenji Cabrera (Vaoncouver Whitecaps de Canadá).
