El “Rusia mandará un chárter” de Ferrari y qué se reveló sobre el nuevo técnico: lo que no se vio del accidentado viaje de Perú a San Petersburgo

La sorpresa por la cancelación del vuelo programado para el último sábado a las 7:00 p.m. pronto se convirtió en fastidio y progresivamente, según la razón se fue abriendo paso sobre las emociones, en una escena de crisis y preocupación.

Tuvieron que pasar 17 horas desde el vuelo cancelado por un inconveniente de la aerolínea hasta que finalmente la delegación nacional compuesta por 35 personas subió a un avión con destino a París, donde esta mañana debería llegar para tomar un vuelo de conexión.

“Se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas”, señalaba un comunicado de la FPF que nunca confirmó si finalmente Perú había logrado viajar y que tampoco era claro en la necesidad de informar sobre si llegaban o no a tiempo al primer amistoso programado para este miércoles. Otra evidencia de lo que ya advertía el técnico interino Manuel Barreto: lo complicada que era la logística para cumplir con los amistosos.

Eso sí, previo a la partida desde Lima, el director general de la FPF Jean Ferrari, reveló el plan de vuelo: “Vamos a hacer la conexión vía Serbia y luego el gobierno ruso mandará un chárter para poder llegar a San Petersburgo.

A las 17 horas de espera que el plantel de 21 jugadores debió asumir en el hotel del aeropuerto en Lima, se sumarán alrededor de 30 horas de viaje entre conexiones para llegar a San Petersburgo.

A este desgaste físico y mental habrá que añadirle los efectos del jet lag al que estará expuesto el plantel por el cambio horario y que, tras el retraso de casi un día de viaje, tendrá menos tiempo de adaptación. A eso se suma el gélido clima de 7 grados que les espera y una posible lluvia para el día del partido.

La selección peruana entrenó por última vez el sábado y recién volverá a las prácticas el martes. (Foto: FPF)

La baja de Grimaldo

La extenuante travesía, complicada por la cancelación del primer vuelo, abre la interrogante sobre qué tanto influirá en el nivel de rendimiento de los convocados locales si es que finalmente el duelo del miércoles no se reprograma teniendo en cuenta que la selección perderá dos días de entrenamiento, según advierte el comunicado de la FPF.

En lo deportivo, se anunció la desconvocatoria de Joao Grimaldo. El futbolista del Riga FC de Letonia fue dado de baja debido a estudios médicos que revelaron que no se encuentra en una condición física idónea.

El atacante de Riga FC cierra la temporada con 37 partidos jugados, donde registró 5 goles y 9 asistencias a nivel de clubes. Su préstamo termina a fin de año, pues todavía pertenece al FK Partizán.

El futuro técnico

Con un segundo técnico interino desde la salida de Jorge Fossati, la selección peruana sigue a la espera del nuevo entrenador para competir en las Eliminatorias 2030.

“Es una tarea bien difícil, estamos en esa ruta, estoy manejando muchos tiempos, entiendo el tema de los tiempos, de las posibilidades y oportunidades. He tenido conversaciones, hoy he bajado un poco las revoluciones esperando que finalicen torneos. No es un tema tan sencillo como alguno cree, está tomando un tiempo que espero sea un tiempo prudente para tener la elección más adecuada y acorde con lo que necesitamos hoy como selección”, reveló Ferrari.

En cuanto a la selección, se prevé que la delegación llegue esta tarde/noche a San Petersburgo y recién mañana realice su primer entrenamiento en tierras rusas. El primer amistoso, ante Rusia, esta programada para este miércoles en el Gazprom Arena.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.