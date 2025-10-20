El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro

Su nombre de hizo viral en Perú: Marco Rivas. Tiene 17 años y ya entrenó con el primer equipo de Tigre. Le dicen ‘Torito’ y está suelto en plaza. La rompe en la divisiones menores del club que compite en Argentina, uno de los países que mejor forman jugadores a nivel mundial. Y en Europa pregunta por él, claro. Y tres países lo observan de cerca: eligió jugar por Perú, el país de su madre; aunque detrás están Paraguay (por su padre) y Argentina (lugar de nacimiento).

Ya jugó con la reserva del equipo de Victoria. Viene de marcarle a Uruguay con la selección sub 18. Al volver, anotó un doblete a River por la Sexta de la AFA, donde es goleador y figura. Y uno de los tantos causó furor tanto en Argentina como en Perú.

🔥 Golazo de Marco Rivas en las juveniles de Tigre vs. River 🇦🇷



🇵🇪 El extremo peruano tiene 17 años e ilusiona a los hinchas del Matador. pic.twitter.com/UUqWXdGSWo — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) October 12, 2025

“Es el típico delantero formado en Argentina que pelea las pelotas, fricciona, gana los duelos, tiene el arco en cabeza y juega por todo el frente”, describe Víctor Zaferson, scout que ha seguido de cerca la evolución del atacante. “No tiene miedo de pegarle al arco”, valora. Esa última frase resume lo que representa el jugador de 17 años para una selección con problemas para encontrar mentalidad goleadora.

“Tiene un potencial enorme, pero no hay que apurarlo”, noscomentó Diego Dabove, el técnico del primer equipo de Tigre. Consciente del potencial del delantero de raíces peruanas, el entrenador ya lo tiene en la mira.

¿De qué juega?

Rivas nació el 15 de mayo de 2008 en Argentina. Hijo de padre paraguayo y madre peruana, se formó en las divisiones inferiores de Tigre.

Su versatilidad es otro diferencial. “Es un delantero por fuera con movimientos que lo hacen aparecer como 9” y “el roce del fútbol argentino lo hace superior al promedio en Perú”, explica el descubridor de Lapadula.

Esa formación en la AFA le da herramientas: agresividad, cabeza para no esconderse cuando las cosas se complican, y sobre todo, gol.

Mathías Jorge, su representante, lo confirma: “Es un chico formado donde salen los mejores jugadores del mundo”.

El perfil que encaja en Perú

“Necesitamos más delanteros de esas características. Encima tiene gol”, dice Zaferson sin rodeos, seguro de que “si mantiene ese nivel, llegará pronto a la selección mayor”.

Los números hablan por sí solos: Rivas lleva 14 goles en 21 partidos con la Sexta de Tigre. Es uno de los goleadores del campeonato juvenil de la AFA.

De juvenil a Primera

La progresión es vertiginosa. Rivas ya no solo domina en la categoría 2008 de Tigre. Diego Dabove, técnico del primer equipo de Tigre, ha pedido verlo de cerca y lo evalúa.

“Está teniendo un desarrollo bastante fuerte en lo deportivo. La verdad que muy contento por él y lo tiene muy merecido”, celebra su agente, quien presentó al jugador a la Federación Peruana a través de videos.

La apuesta resultó. Rivas ha gustado en la FPF y está “muy bien proyectado para lo que es la Sub-20”, revela Jorge.

Por el bien del Club, quien tenga la responsabilidad de hacerlo, que lo haga. Hay que hacerle contrato urgente y blindar a Marco Rivas, es un pedido encarecido, una vez al menos. pic.twitter.com/xX1TyyFLBv — Isaac Castro (@IsaqEzq) October 11, 2025

“Perú tiene que hacer un recambio urgente para lo que viene. Me parece correcto el camino que está tomando el cuerpo técnico nuevo proyectando a los jugadores jóvenes. Ojalá Marco el día de mañana sea uno de ellos”, señala el representante. Pero el buen momento deportivo despertó otro tipo de atención.

Las ofertas que llegaron

“Ya se contactaron tres equipos de Europa. Los tres equipos grandes de Perú están interesados en él. Hay un interés de Paraguay también, de un grande”, enumera Jorge.

El interés no es solo deportivo. Rivas no tiene contrato profesional. Mientras Tigre no define, Alianza y Sporting Cristal llamaron. Además hablaron desde España, Bélgica y Portugal. Y en Paraguay también se mueven más rápido.

Paraguay, una amenaza real

Desde Asunción también levantaron el teléfono, confirma Jorge. Un club histórico paraguayo y la Federación Paraguaya están al interesados. Rivas tiene pasaporte paraguayo por línea paterna. Puede representar a ese país sin ningún impedimento legal. Y Paraguay, analiza dar el primer paso concreto.

“Si tienen un talento como Marco Rivas para aprovechar, yo no dormiría”, advierte. La frase no es casual. Es un aviso público.

Rivas puede jugar juveniles con Perú hoy y mañana decidir representar a Paraguay en mayores si siente que allá tiene mejor proyecto. O viceversa. Pero una vez que elija selección mayor, esa decisión es definitiva.

“Por más que él está muy a gusto con Perú y la pasó genial. No descartemos la opción de Argentina también. Hay que tenerla presente”, remarca el agente. “Buscaremos la mejor opción en lo deportivo para Marco”, remarca.

Tiempo es la palabra clave. Si Tigre no le ofrece contrato y debut cercano, un club peruano podría ofrecerle minutos en primera división más rápido. Pero si Paraguay le ofrece un proyecto juvenil más sólido con mejor camino a la mayor, esa podría ser la opción ganadora.

“Argentina está abasteciendo a Paraguay, Chile, Bolivia y Perú con jugadores jóvenes con proyección”, resume Zaferson, ubicando a Rivas en ese contexto. Hay más de una ventana abierta, depende de Perú cerrar la puerta.

