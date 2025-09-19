“El único legado es un manual del fracaso”: Renato Cisneros sobre la reelección de Agustín Lozano y la crisis del fútbol peruano

El único legado que podría dejar Agustín Lozano el día que finalmente se vaya de la FPF es un manual del fracaso, algo así como una guía práctica para que, en pocos pasos, el paciente abandone la sala de recuperación y vuelva a la cama de cuidados intensivos. Tales directrices, enunciadas con el falso tono paternalista de una recomendación al futuro sucesor, podrían ser las siguientes:

UNO. Deshazte del hombre que llevó a la selección peruana a un mundial después de casi cuarenta años, que estuvo a punto de clasificarla a otro, y que la colocó en una final de Copa América. Rescíndele el contrato a ese técnico, no le pagues más, que se vaya por donde vino. Nadie es imprescindible, ni siquiera un exitoso.

DOS. Para sustituir al despedido, busca un entrenador que tenga fama de ser mal comunicador. Y luego, aunque pierda una y otra vez, respáldalo. No importa que sus planteamientos sean confusos, que abuse de la rotación de jugadores, que no muestre liderazgo en el vestuario, que maltrate a las figuras del equipo. Báncalo.

TRES. Cuando ya no te quede otra que romper la relación con ese entrenador, asegúrate de que no haya una cláusula proteccionista para que puedas indemnizarlo con un millón de dólares. Siempre habrá a quién echarle la culpa.

Jean Ferrari fue presentado como nuevo director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: FPF)

CUATRO. Luego ya contrata a quien sea. Lo fundamental es quedar en el sótano de la tabla, no ganar ningún partido de visitante y anotar la menor cantidad de goles posible; es decir, incendiar el buen recuerdo de haber llegado a una Copa del Mundo tan solo siete años antes.

CINCO. Nunca rindas cuentas de los contratos ni de los acuerdos comerciales de la Federación. La transparencia está sobrevalorada.

SEIS. Peléate con los clubes de la liga profesional, fomenta los enfrentamientos entre ellos, provoca el caos. Recuerda la frase que usaba el gran Julio César (no Uribe): «Divide y vencerás».

SIETE. Desmonta el Torneo de Reservas, esos semilleros nunca sirven para nada; y en paralelo abandona a su suerte la competición de las categorías menores y la del fútbol femenino. Asegúrate de que cada combinado nacional quede último en su respectiva categoría.

OCHO. Aunque tengas asuntos judiciales pendientes, no te apartes de la FPF. Entorníllate en la Videna. Si la imagen de la institución se daña, no pasa nada, lo solucionas con una barata campaña de marketing. Además, en el Perú da cierto caché ser acusado de liderar una organización criminal, así que si puedes dejarte ver entrando a la cárcel, aunque sea de forma preventiva, mucho mejor.

NUEVE. Desde luego, ignora las críticas, báñate en manteca, como la presidenta Boluarte, y hazte el loco con las denuncias periodísticas acerca de, por ejemplo, el mal manejo de las entradas durante las eliminatorias al Mundial de Rusia.

DIEZ. Importantísimo: que la FIFA te quite los derechos de organización, tanto del Mundial Sub 17 como del Sudamericano Sub 20. El descrédito nacional no alcanza, los papelones tiene que apreciarlos el resto del mundo.

ONCE. Reelígete, así, con concha y pana, con la anuencia de los sobones que nunca deben faltar en tu entorno.

(*)Quisiera compartir la buena idea que hace unos días le escuché al periodista Augusto Townsend: debemos exigir públicamente que Lozano no asista al próximo Mundial. Si Perú quedó eliminado, él también. El señor es tan caradura que seguro viajará, pero los hinchas estamos en la obligación moral de reclamárselo.

