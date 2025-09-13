Selección 2030: entre veteranos, promesas y cinco Sub 20, el primer universo que podría refundar a la bicolor y es seguido en Videna

Ya está. Todo está consumado, dicho y sacramentado. Nos despedimos oficialmente del Mundial del 2026. Hace nueve meses estábamos afuera, pero nos aferrábamos a las matemáticas y al último cartucho, como siempre lo ha sido en nuestra historia, de pelear hasta el final. Le decimos adiós a la Copa del Mundo, sabiendo –a ciencia cierta- que pudo haber una mejor versión en las primeras 12 fechas de las Eliminatorias. Pero ya está, de nada sirve seguir quejándonos de lo que está hecho y, más bien, toca aprender del pasado y mirar el presente y futuro, con miras a los cuatro amistosos restantes del año y la preparación del siguiente año para las Clasificatorias del 2030.

Conmebol ha propuesto la participación de 64 equipos para la edición Centenario, pero partiendo –hoy en día- de que se jugaría con 48 selecciones, volvemos al formato de la esta edición: seis cupos directos y un repechaje. Hay tres clasificados de manera directa (Argentina, Uruguay y Paraguay), pero aún no hay nada confirmado en cuanto a la próxima Eliminatoria. ¿Un torneo con siete selecciones para tres cupos y medio? Posiblemente, pero nada está dicho aún.

En cuanto a nuestro presente de Perú, ¿tenemos chances para el futuro? ¿Hay material inmediato a trabajarse en Videna? En una entrevista para este mismo medio, Agustín Lozano confirmó una evidencia: no se hicieron los esfuerzos necesarios en menores. “No tuvo la atención que se necesitaba, no trabajamos en menores”. Pero, es lo que -lamentablemente- tuvimos en este primer periodo... ¿Se podría decir cuál fue el proyecto? La competencia y la responsabilidad ha sido directamente de la Federación Peruana de Fútbol.

Ahora, con una cabeza deportiva definida, como Jean Ferrari, y con otra en menores, Manuel Barreto, los trabajos con juveniles tardarán tiempo –es así, no aparecen jugadores de la noche a la mañana, no salen de los árboles, ni tampoco se fabrican en un taller, pero esperemos que ahora sí haya una hoja de ruta definida.

En ese sentido, planteamos un universo de futbolistas que –hoy- podrían ser la lista camino a una siguiente Eliminatoria. En Videna tienen la consigna de convocar nuevos rostros para los amistosos de octubre y noviembre, según pudo conocer DT El Comercio. Y la mirada será -también- invitar a futbolistas con ascendencia peruana, por lo que tienen chances de ser convocados a la Bicolor.

El problema es claro, no hay que ser un especialista ni analista, lo habla el peruano de a pie. No contamos con posibles prospectos de centro delanteros. Probablemente pueda aparecer uno en el camino –Mateo Rodríguez- pero la realidad es que solo tenemos a Luis Ramos. La defensa, por otro lado, es otro cantar: los minutos de Oliver Sonne en la Premier, la madurez de Matías Lazo en Melgar, el presente de Luis Abram, Miguel Araujo, Renzo Garcés y César Inga, así como el rendimiento de Marcos López, el único que jugará Champions en la temporada, permite que se abra una serie de posibilidades, aunque hay también hay una certeza: ni uno es Zambrano o Rodríguez.

Y también estamos lejos con respecto a nuestros vecinos en Conmebol, por lo que debemos partir nuevamente a la idea de un equipo y no de nombres.

En la volante, André Carrillo tiene para dar unos años más y el salto de Erick Noriega al Brasileirao es un respiro quien asuma el buzo de la ‘Sele’ en el siguiente proceso: Óscar Ibáñez no dirigirá los amistosos en el último tramo, pues el nuevo directorio, que asume el 20 de diciembre, será el encargado de definir al DT para el proceso 2030. Sigamos entonces con los mediocampistas: Tapia, Burlamaqui, Concha, Cari y Chávez, quien aún no debuta oficialmente en el Bayern Múnich, pero ya tuvo minutos en la pretemporada con Vincent Kompany.

Óscar Ibáñez no dirigirá los úitimos cuatro amistoso del año para Perú. (Foto Ernesto Ryan/Getty Images) / Ernesto Ryan

Si Paulo Autouri dio pie con Paolo Guerrero en Eliminatorias 2026 en La Paz, ¿por qué no probar con un futbolista que ha pasado por todas las etapas de formación de un club alemán? Lo mismo va con los Gruber, Andrealli, etc. Los amistosos son el preciso espacio para dar minutos y probar jugadores, para que tengan experiencia, competencia y, sobre todo, rodaje para el futuro, esa es la mirada que actualmente se estudia en San Luis para los amistosos FIFA.

Todo ha terminado en las Eliminatorias. Tan solo queda para trabajar en el futuro y generar un nuevo universo de jugadores. Para el siguiente proceso, ojalá tengamos una idea definida.

