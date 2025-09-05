Noriega, Concha, Kenji Cabrera y Luis Ramos: el unoxuno de una base para el futuro que para Ibáñez “son un soporte importante”

La muerte lenta es la que más duele y la de la selección peruana fue una que se vio fecha a fecha en los tres años de las Eliminatorias. Ayer solo fue la firma del acta final que dice que la Bicolor no estará en el Mundial, otra vez. Y esta vez quedó fuera lejos.

Ni chance de repechaje, ni milagro final, ni una mano en otros partidos. Pasó lo que era previsible. Perú cayó 3-0 ante Uruguay en Montevideo y cerró este proceso sin victorias fuera de casa, y peor, sin siquiera marcar un tanto de visita. Solo empató 0-0 ante Paraguay en el debut y ante Colombia hace un mes. Siempre fuimos livianos en ataque y ayer se notó mucho más.

Hay nuevos rostros, sí y lo destaca Yoshimar Yotún, capitán ayer en su partido 130 con la Bicolor. “Hay que mirar hacia adelante, es un momento complicado, no es fácil para los chicos que no tienen tanto recorrido, pero hicieron un gran partido. Hay que felicitarlos”, dijo el volante.

Para el técnico Óscar Ibáñez, el camino pasa por ahí, por ir integrando nuevos rostros de forma natural y que estos respondan. “Los jóvenes vienen haciéndose un espacio, son un soporte importante”, aseguró el entrenador.

Kenji Cabrera debutó de manera absoluta con la selección adulta. Antes solo había jugado en la Sub 20. Mientras, Jairo Concha y Jesús Pretell jugaron su primer partido de Eliminatorias y la vez que Luis Ramos y Erick Noriega fueron titulares por primera vez.

Kenji Cabrera (22 años): sin temor al balón

Inició de titular como extremo su debut absoluto en la Bicolor. Si bien se nota que es un jugador que no le tiene miedo a la pelota: se muestra y busca ir adelante, aún le cuesta el trajín de un partido tan pesado. Y por derecha aún más, ya que siempre suele jugar por izquierda. Por eso fue cambiado para la segunda parte para el ingreso de Joao Grimaldo.

1 partido con Perú

6 partidos Sub 20

Kenji Cabrera solo jugó el primer tiempo. (Foto: FPF)

Si bien Grimaldo no es debutante, su presencia llamó la atención. Se notó que está en buen estado físico para destacar con la potencia que lo caracteriza. Tiene continuidad en el Riga FC de Letonia y a sus 22 años, es una gran carta de la Bicolor.

Grimaldo regresó a la selección tras algunas fechas. (Foto: FPF)

Erick Noriega (23 años): Necesitó apoyo

Las indicaciones del mismo Noriega delataron lo que estaba sufriendo en el campo: necesitaba ayuda para cubrir todo el ancho del campo. A ver los espacios que tenía De Arrascaeta, decidió jugar más cerca al uruguayo. Su personalidad no está en discusión, ya que se encargó de presionar y hasta de reclamar las decisiones arbitrales.

Sobre el final tuvo una molestia muscular por la que tuvo que ser cambiado por Jesús Pretell.

2 partido Eliminatorias

1 amistoso

4 partidos Preolímpico Sub 23

Noriega jugó de volante, puesto en el que destacó en Alianza. Ahora milita en Gremio. (Foto: FPF)

Luis Ramos (25 años): un 9 luchador

Mostró más desde el ímpetu de ir a pelear cada balón que desde la asociación con sus compañeros. Es más, un delantero de área, de definición, por lo que padece cuando el equipo no tiene elaboración y tiene que bajar a apoyar. A sus 25 años, es el reemplazante natural de Guerrero y Lapadula.

5 partidos con la Bicolor

Luis Ramos juega en el América de Cali de Colombia. (Foto: FPF)

Jairo Concha (26 años): buen pie

Un remate al arco que pudo generar peligro, pero se necesitaba que tenga más posesión de balón. El tema físico le sigue costando y se notó ante los uruguayos. Antes jugó amistosos en la era Gareca y ayer disputó su primer partido oficial con Perú.

1 partido oficial

2 amistosos

Jairo Concha es jugador de Universitario. (Foto: FPF)

Jesús Pretell (26 años)

Convocado a la Copa América 2019, en la que Perú llegó a la final, solo había disputado un amistoso con la Bicolor. Ayer fue su debut oficial y lo hizo en los últimos minutos ante la lesión de Noriega.

1 partido con Perú

1 amistoso

Convocado Copa América 2019

Jesús Pretell es titular en Cristal. (Foto: FPF)

Quedó pendiente ver a jugadores como Piero Cari, el volante de 18 años que fue convocado como sparring y luego de forma oficial, pero no fue considerado en la lista final para el encuentro. Mientras, Alessandro Burlamaqui, de buen presente en Alianza, se quedó en el banco de suplentes, al igual que Oliver Sonne y César Inga.

Piero Cari es compañero de Quevedo en Alianza. (Foto: FPF)

