“Es un gran chico, estaba en muy buena forma y demostró su calidad”: extécnico de Grimaldo lo elogia y opina sobre su llegada al Sparta Praga

El éxito individual de Grimaldo vino acompañado de la gloria colectiva. El atacante nacional se consagró campeón de la Virsliga 2025 de Letonia tras una reñida competencia contra el RFS, a quien el Riga FC terminó aventajando por un punto de diferencia, ganando así su primer título.

Y, como para seguir festejando, Grimaldo fichó por el Sparta Praga de República Checa. Tras su incorporación al club más ganador de la liga checa, El Comercio conversó con Adrian Gula, técnico que tuvo a Joao en el Riga FC.

“Grimaldo jugaba en nuestro equipo como extremo izquierdo. Sistema 1-4-3-3. Jugaba como extremo, entrando al interior y generando superioridad en el mediocampo. También aprovechábamos su calidad en los córners y tiros libres. A veces jugaba por la derecha, pero más veces como extremo izquierdo o de 10″, afirmó en un primer momento Gula.

Sobre la decisión de Joao Grimaldo de aceptar fichar por el Sparta de Praga, con la curiosidad de saber si el extremo peruano está preparado para triunfar en República Checa.

“¿Qué opino de su fichaje por la República Checa? El Sparta de Praga es un club muy importante en este entorno. Es una marca fantástica, con 70.000 aficionados por partido. La estructura del club es fantástica. Tiene muy buenos jugadores. Un equipo muy fuerte, un club muy potente. Y para Grimaldo es un gran paso adelante, porque además el entrenador es muy bueno, Brian Priske. Anteriormente estuvo en el Róterdam. Para Grimaldo es un gran paso adelante", afirmó.

Joao Grimaldo se suma a la pretemporada de Sparta pgrama en Marbella (Foto: @ACSpartaPraha)

“Grimaldo es un buen chico, un chico joven, pero su tiempo en Riga no fue fácil porque llegó como estrella y no lo hizo porque no estaba listo para mí y necesitaba cambiar algunos detalles. Sin embargo, el gran apoyo que recibió, al igual que mis jugadores, fue fundamental para crear un buen ambiente con espíritu de equipo. Sus compañeros, que hablan su idioma, intentaron ayudarlo y explicarle lo importante. Para mí, con la parte táctica, la parte física y la actitud profesional, día a día, él mejoraba un poco, especialmente durante el tiempo que jugamos en la Europe Conference League. Estaba en muy buena forma y demostró su calidad, y creo que esta es una de las razones por las que estaba en una posición tan buena para unirse al Sparta de Praga”, agregó.

Finalmente, consideró que pese a todo su paso por Riga FC le servirá a Grimaldo para sus retos venideros. “La colaboración para mí fue buena, nada especial. Por supuesto, necesitaba una actitud especial porque es un país diferente, un entorno diferente, pero se adaptó gracias a la ayuda de sus compañeros”, sentenció.

