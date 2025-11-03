“Estamos al nivel de Bolivia”: Kenji en Canadá y Grimaldo en Letonia, los últimos peruanos campeones en el extranjero y por qué hoy nos cuesta mucho más que antes

Escucha la noticia
Llegó a su primer club extranjero y a las dos semanas recibió la mejor noticia: Thomas Müller, el histórico delantero del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania en 2014, iba a jugar a su lado. Es decir, iba a poder aprender de un futbolista de élite. Así, los primeros pasos de Kenji Cabrera en el Vancouver Whitecaps de Canadá están siendo de ensueño. Además, a inicios de octubre levantó el primer título afuera: la Canadian Championship, torneo que da un boleto a la siguiente edición de la Conchachampions.
Kenji es uno de los cinco peruanos que han podido gritar campeón este año. André Carrillo obtuvo la Copa Paulista con el Corinthians; Marcos López, la Superliga de Dinamarca y la Copa de Dinamarca con el Copenhague; Juan Pablo Goicochea, el Torneo Apertura con Platense, y el último fue Joao Grimaldo, quien se consagró en la Superliga de Letonia.
Carrillo, acostumbrado a celebrar títulos afuera, fue el primero en levantar un trofeo este 2025. En marzo consiguió la Copa Paulista con el Corinthians y llegó a 16 campeonatos, quedando solo a tres de Claudio Pizarro, quien es el peruano más ganador en clubes del extranjero.
Después fue el turno de Marcos López, uno de los pocos compatriotas consolidados en el fútbol europeo. Después de un necesario paso en la Major League Soccer, el lateral izquierdo arribó a la liga neerlandesa y actualmente juega en el Copenhague, uno de los clubes más grandes de Dinamarca. Con los Leones, López ganó la Superliga y la Copa danesa, sumando su quinto título en Europa.
Juan Pablo Goicochea, de 20 años, formó parte del plantel profesional de Platense que conquistó el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. Un título histórico para el Calamar que dejó en el camino a poderosos como River Plate.
Por último, Joao Grimaldo pudo celebrar con el Riga FC en Letonia. El extremo fue elegido el mejor jugador del mes de septiembre y fue una de las figuras de su equipo en la liga local.
- Joao Grimaldo celebrando su primer título en Europa:
El grito de campeón que va apagándose
Aunque aún falta que termine el año y los equipos donde radican los peruanos -sobre todo en América- están en medio de la competencia, sí resultado llamativo que la cifra de campeones haya ido disminuyendo con el pasar de los años.
En 2024 fueron seis los que celebraron; en 2023, siete; y en 2022, 13. Aquel año 2022 fue el mejor desde 2020. La bandera peruana brilló en once países distintos, entre los que resaltó la Supercopa de Arabia y la liga árabe obtenida por el Al Hilal de André Carrillo, la Concachampions del Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz, y los tres titulos de la dupla Advíncula-Zambrano en Boca Juniors.
|Año
|Jugador
|Club
|País
|Torneo
|2025
|Joao Grimaldo
Kenji Cabrera
André Carrillo
Marcos López
Juan Pablo Goicochea
|Riga FC
Vancouver
Corinthians
Copenhague
Platense
|Letonia
Canadá
Brasil
Dinamarca
Argentina
|Superliga
Canadian Championship
Copa Paulista
Superliga y Copa
Torneo Apertura
|2024
|Alfonso Barco
André Carrillo
Sergio Peña
Oliver Sonne
Miguel Trauco
Marcos López
|D. Sporting
Al Qadisiyah
Malmö
Silkeborg
Criciúma
Feyenoord
|Uruguay
Arabia Saudi
Suecia
Dinamarca
Brasil
Países Bajos
|Copa Uruguay
Liga de Yello (2°)
Liga
Copa danesa
Camp. Catarinense
Liga
|2023
|Paolo Guerrero
Advíncula - Boca
André Carrillo
Marcos López
Luis Iberico
Sergio Peña
Alfonso Barco
|LDU
Boca
Al Hilal
Feyenoord
Riga FC
Malmö
D. Sporting
|Ecuador
Argentina
Arabia Saudi
Países Bajos
Letonia
Suecia
Uruguay
|Liga y Sudamericana
Supercopa
Copa del Rey
Liga
Copa de Letonia
Liga y Copa
Copa Uruguay
|2022
|Luis Abram
André Carrillo
Gabriel Costa
Gustavo Dulanto
Miguel Araujo
Raziel García
Raul Ruidíaz
Luis Advíncula
Carlos Zambrano
Anderson Santamaría
Sergio Peña - Malmö
Pedro Gallese - Orlando City
W. Cartagena - Orlando City
|Cruz Azul
Al Hilal
Colo Colo
Sheriff T.
Emmen FC
Tolima
Seattle S.
Boca
Boca
Atlas
Malmö
Orlando C.
Orlando C.
|México
Arabia S.
Chile
Moldavia
Países Bajos
Colombia
EE. UU.
Argentina
Argentina
México
Suecia
EE. UU.
EE. UU.
|Supercopa Liga MX
Liga y Supercopa
Liga y Supercopa
Superliga
Segunda división
Superliga
Concachampions
Liga, Copa y Supercopa
Liga, Copa y Supercopa
Liga MX
Copa de Suecia
US Open Cup
US Open Cup
|2021
|Alexander Callens
Luis Advíncula - Boca
Zambrano - Boca
Sergio Peña
André Carrillo
Yotún - Cruz Azul
Gustavo Dulanto
Santiago Ormeño
Anderson Santamaría
|NY City
Boca
Boca
Malmö
Al Hilal
Cruz Azul
Sheriff T.
León
Atlas
|EE. UU.
Argentina
Argentina
Suecia
Arabia S.
México
Moldavia
México
México
|MLS
Copa Argentina
Copa Argentina
Liga
Champions de Asia
Clausura y Copa
Liga
League Cup
Liga
|2020
|André Carrillo
Pedro Aquino
Raul Ruidíaz
Carlos Zambrano
Andy Polo
Aldair Rodríguez
|Al Hilal
León
Seattle S.
Boca
P. Timbers
América de Cali
|Arabia S.
México
EE. UU.
Argentina
EE. UU.
Colombia
|Liga y King Cup
Liga
Conf. Este MLS
Superliga
MLS is Back
Liga
“Nosotros nos fuimos del cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior se vinieron acá, al medio local. Perú, que tenía jugadores importantísimos en el extranjero, ahora no lo tiene. ¿El trabajo mío cuál era? Hacerles entender que se quedaran allá”, criticó Ricardo Gareca hace algunos días en una entrevista con el programa “Pase Filtrado”. El extécnico de la selección peruana analizó así el duro presente que se vive en el fútbol peruano.
En ese sentido, el reconocido scout peruano Víctor Zaferson también cree que “hay mucho menos futbolistas peruanos en el exterior que antes, y los que salen van a ligas de tercer nivel como Sebastián Gonzáles Zela (KF Teuta de Albania), Renato Espinoza (AFC Unirea de Rumania) o Adrian Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel). Encima los quieren libres, a prestamo o pagando cifras muy bajas Esa es la realidad. Se necesita trabajar más en eso”.
Tadeo Rodríguez, estudiante de periodismo que dedica su valioso tiempo en seguir a los peruanos en el exterior a través de “Blanquirrojos de corazón”, tiene una base de datos que le arroja que hay 31 peruanos jugando en el exterior, sin contar a los de ascendencia peruana como el caso de Oliver Sonne. “Actualmente tenemos once futbolistas en equipos de Conmebol, cinco en equipos de Concacaf, dice en afiliados a la UEFA y tres en Asia”.
De acuerdo a los datos de CIES Football Observatory, Perú es el penúltimo país exportador de Sudamérica, solo por delante de Bolivia (19 jugadores en el exterior). El más cercano es Chile con 62. Después, todos están muy lejos: Ecuador (102), Venezuela (113), Paraguay (165), Uruguay (375), Colombia (470), Argentina (989) y Brasil (1418).
“Antes, varios peruanos iban a clubes grandes o medianos que peleaban títulos de Liga y de Copa. Eso ya no sucede. Miguel Rebosio fue campeón de la Copa del Rey con Zaragoza o Juan Reynoso con Cruz Azul en 1997. Flavio Maestri en la U de Chile o Claudio Pizarro con Bayern Múnich. Lo último fue lo de Raúl Ruidiaz, Alexander Callens en la MLS o lo de Yoshimar Yotun y Anderson Santamaría en México. Claramente hay mejores futbolistas en otros países. Solo estamos en el mismo nivel de Bolivia, prácticamente. Han aparecido mejores futbolistas en los últimos años en otras Selecciones. Varios jugadores peruanos se conforman también”, señala Zaferson.
“Salvo casos puntuales, los futbolistas peruanos cuando emigran, van a clubes de mitad de tabla, como por ejemplo ahora último salieron del campeonato local Adrian Ugarriza al Kiryat Shmona de Israel y Renato Espinosa al Unirea Slobozia de Rumanía”, añade Rodríguez.
Sin Mundial por segunda edición consecutiva, Perú afronta un nuevo proceso con pocos peruanos compitiendo por títulos en el extranjero.
