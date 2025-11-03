“Estamos al nivel de Bolivia”: Kenji en Canadá y Grimaldo en Letonia, los últimos peruanos campeones en el extranjero y por qué hoy nos cuesta mucho más que antes

Llegó a su primer club extranjero y a las dos semanas recibió la mejor noticia: Thomas Müller, el histórico delantero del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania en 2014, iba a jugar a su lado. Es decir, iba a poder aprender de un futbolista de élite. Así, los primeros pasos de Kenji Cabrera en el Vancouver Whitecaps de Canadá están siendo de ensueño. Además, a inicios de octubre levantó el primer título afuera: la Canadian Championship, torneo que da un boleto a la siguiente edición de la Conchachampions.

Kenji es uno de los cinco peruanos que han podido gritar campeón este año. André Carrillo obtuvo la Copa Paulista con el Corinthians; Marcos López, la Superliga de Dinamarca y la Copa de Dinamarca con el Copenhague; Juan Pablo Goicochea, el Torneo Apertura con Platense, y el último fue Joao Grimaldo, quien se consagró en la Superliga de Letonia.

Carrillo, acostumbrado a celebrar títulos afuera, fue el primero en levantar un trofeo este 2025. En marzo consiguió la Copa Paulista con el Corinthians y llegó a 16 campeonatos, quedando solo a tres de Claudio Pizarro, quien es el peruano más ganador en clubes del extranjero.

“Poca gente creyó en mí y me enfoqué en hacer mi trabajo” 🗣️🇵🇪. André Carrillo emocionado tras consagrarse campeón del Paulista con Corinthians 🏆⚫⚪. La ‘Culebra’ fue clave en el esquema de Ramón Díaz, y la hinchada lo reconoce. 👏🔥 pic.twitter.com/jHNjNjZYEc — Martín Cojal Cabrera ✍🏽 (@madco07) March 28, 2025

Después fue el turno de Marcos López, uno de los pocos compatriotas consolidados en el fútbol europeo. Después de un necesario paso en la Major League Soccer, el lateral izquierdo arribó a la liga neerlandesa y actualmente juega en el Copenhague, uno de los clubes más grandes de Dinamarca. Con los Leones, López ganó la Superliga y la Copa danesa, sumando su quinto título en Europa.

Juan Pablo Goicochea, de 20 años, formó parte del plantel profesional de Platense que conquistó el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. Un título histórico para el Calamar que dejó en el camino a poderosos como River Plate.

Por último, Joao Grimaldo pudo celebrar con el Riga FC en Letonia. El extremo fue elegido el mejor jugador del mes de septiembre y fue una de las figuras de su equipo en la liga local.

Joao Grimaldo celebrando su primer título en Europa:

La celebración de Joao Grimaldo luego de conseguir su primer título oficial con Riga FC 🇱🇻🏆🎉. pic.twitter.com/jg8kPxC9za — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) October 24, 2025

El grito de campeón que va apagándose

Aunque aún falta que termine el año y los equipos donde radican los peruanos -sobre todo en América- están en medio de la competencia, sí resultado llamativo que la cifra de campeones haya ido disminuyendo con el pasar de los años.

En 2024 fueron seis los que celebraron; en 2023, siete; y en 2022, 13. Aquel año 2022 fue el mejor desde 2020. La bandera peruana brilló en once países distintos, entre los que resaltó la Supercopa de Arabia y la liga árabe obtenida por el Al Hilal de André Carrillo, la Concachampions del Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz, y los tres titulos de la dupla Advíncula-Zambrano en Boca Juniors.

Año Jugador Club País Torneo 2025 Joao Grimaldo

Kenji Cabrera

André Carrillo

Marcos López

Juan Pablo Goicochea Riga FC

Vancouver

Corinthians

Copenhague

Platense Letonia

Canadá

Brasil

Dinamarca

Argentina Superliga

Canadian Championship

Copa Paulista

Superliga y Copa

Torneo Apertura 2024 Alfonso Barco

André Carrillo

Sergio Peña

Oliver Sonne

Miguel Trauco

Marcos López D. Sporting

Al Qadisiyah

Malmö

Silkeborg

Criciúma

Feyenoord Uruguay

Arabia Saudi

Suecia

Dinamarca

Brasil

Países Bajos Copa Uruguay

Liga de Yello (2°)

Liga

Copa danesa

Camp. Catarinense

Liga 2023 Paolo Guerrero

Advíncula - Boca

André Carrillo

Marcos López

Luis Iberico

Sergio Peña

Alfonso Barco LDU

Boca

Al Hilal

Feyenoord

Riga FC

Malmö

D. Sporting Ecuador

Argentina

Arabia Saudi

Países Bajos

Letonia

Suecia

Uruguay Liga y Sudamericana

Supercopa

Copa del Rey

Liga

Copa de Letonia

Liga y Copa

Copa Uruguay 2022 Luis Abram

André Carrillo

Gabriel Costa

Gustavo Dulanto

Miguel Araujo

Raziel García

Raul Ruidíaz

Luis Advíncula

Carlos Zambrano

Anderson Santamaría

Sergio Peña - Malmö

Pedro Gallese - Orlando City

W. Cartagena - Orlando City Cruz Azul

Al Hilal

Colo Colo

Sheriff T.

Emmen FC

Tolima

Seattle S.

Boca

Boca

Atlas

Malmö

Orlando C.

Orlando C. México

Arabia S.

Chile

Moldavia

Países Bajos

Colombia

EE. UU.

Argentina

Argentina

México

Suecia

EE. UU.

EE. UU. Supercopa Liga MX

Liga y Supercopa

Liga y Supercopa

Superliga

Segunda división

Superliga

Concachampions

Liga, Copa y Supercopa

Liga, Copa y Supercopa

Liga MX

Copa de Suecia

US Open Cup

US Open Cup 2021 Alexander Callens

Luis Advíncula - Boca

Zambrano - Boca

Sergio Peña

André Carrillo

Yotún - Cruz Azul

Gustavo Dulanto

Santiago Ormeño

Anderson Santamaría NY City

Boca

Boca

Malmö

Al Hilal

Cruz Azul

Sheriff T.

León

Atlas EE. UU.

Argentina

Argentina

Suecia

Arabia S.

México

Moldavia

México

México MLS

Copa Argentina

Copa Argentina

Liga

Champions de Asia

Clausura y Copa

Liga

League Cup

Liga 2020 André Carrillo

Pedro Aquino

Raul Ruidíaz

Carlos Zambrano

Andy Polo

Aldair Rodríguez Al Hilal

León

Seattle S.

Boca

P. Timbers

América de Cali Arabia S.

México

EE. UU.

Argentina

EE. UU.

Colombia Liga y King Cup

Liga

Conf. Este MLS

Superliga

MLS is Back

Liga

“Nosotros nos fuimos del cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior se vinieron acá, al medio local. Perú, que tenía jugadores importantísimos en el extranjero, ahora no lo tiene. ¿El trabajo mío cuál era? Hacerles entender que se quedaran allá”, criticó Ricardo Gareca hace algunos días en una entrevista con el programa “Pase Filtrado”. El extécnico de la selección peruana analizó así el duro presente que se vive en el fútbol peruano.

En ese sentido, el reconocido scout peruano Víctor Zaferson también cree que “hay mucho menos futbolistas peruanos en el exterior que antes, y los que salen van a ligas de tercer nivel como Sebastián Gonzáles Zela (KF Teuta de Albania), Renato Espinoza (AFC Unirea de Rumania) o Adrian Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel). Encima los quieren libres, a prestamo o pagando cifras muy bajas Esa es la realidad. Se necesita trabajar más en eso”.

Tadeo Rodríguez, estudiante de periodismo que dedica su valioso tiempo en seguir a los peruanos en el exterior a través de “Blanquirrojos de corazón”, tiene una base de datos que le arroja que hay 31 peruanos jugando en el exterior, sin contar a los de ascendencia peruana como el caso de Oliver Sonne. “Actualmente tenemos once futbolistas en equipos de Conmebol, cinco en equipos de Concacaf, dice en afiliados a la UEFA y tres en Asia”.

De acuerdo a los datos de CIES Football Observatory, Perú es el penúltimo país exportador de Sudamérica, solo por delante de Bolivia (19 jugadores en el exterior). El más cercano es Chile con 62. Después, todos están muy lejos: Ecuador (102), Venezuela (113), Paraguay (165), Uruguay (375), Colombia (470), Argentina (989) y Brasil (1418).

“Antes, varios peruanos iban a clubes grandes o medianos que peleaban títulos de Liga y de Copa. Eso ya no sucede. Miguel Rebosio fue campeón de la Copa del Rey con Zaragoza o Juan Reynoso con Cruz Azul en 1997. Flavio Maestri en la U de Chile o Claudio Pizarro con Bayern Múnich. Lo último fue lo de Raúl Ruidiaz, Alexander Callens en la MLS o lo de Yoshimar Yotun y Anderson Santamaría en México. Claramente hay mejores futbolistas en otros países. Solo estamos en el mismo nivel de Bolivia, prácticamente. Han aparecido mejores futbolistas en los últimos años en otras Selecciones. Varios jugadores peruanos se conforman también”, señala Zaferson.

“Salvo casos puntuales, los futbolistas peruanos cuando emigran, van a clubes de mitad de tabla, como por ejemplo ahora último salieron del campeonato local Adrian Ugarriza al Kiryat Shmona de Israel y Renato Espinosa al Unirea Slobozia de Rumanía”, añade Rodríguez.

Sin Mundial por segunda edición consecutiva, Perú afronta un nuevo proceso con pocos peruanos compitiendo por títulos en el extranjero.

