La era de Ricardo Gareca borró los traumas generados por 36 años de anemia futbolística. La Sub 17 aún vive cobijada por el aura de los siempre queridos y efímeros ‘Jotitas’. Sin embargo, la Sub 20 solo ha acumulado frustraciones en la misma proporción de participaciones. Esa deuda de poder ir a un Mundial en esa “categoría maldita” ha pasado por todos los técnicos que decidieron ponerse el buzo y ahora está en manos de Gustavo Roverano.

Se van a cumplir seis meses desde su llegada al banco blanquirrojo. Y el balance en cuanto a resultados no es nada bueno: un empate (contra Uruguay) y tres derrotas (una frente a los charrúas y dos ante Argentina) en la primera gira internacional tras la reactivación del fútbol. “Hoy estamos lejos de poder competir”, nos dijo Roverano en una entrevista exclusiva. La frase compuesta por seis palabras golpea tan fuerte como la caída ante Australia.

“No pretendo que en estos partidos que hemos jugado esté todo solucionado para poder decir que vamos a clasificar a los Panamericanos o al Mundial” , añade mientras prepara todo para el quinto microciclo de cara a los amistoso contra Chile (11 y 14 de julio) con preparación para el Sudamericano Sub 20 que se jugará -en teoría- a inicios del próximo año en Colombia que otorga cupos para los Panamericanos y el Mundial de la categoría, ambos a celebrar en 2023. “Los amistosos contra Chile nos ayudarán a sacar conclusiones para tratar de que, cuando avance el año, llegue un momento en el que tengamos un grupo sólido con el que trabajaremos para el Sudamericano”.

Mientras Venezuela (finalista), Colombia (cuarto puesto) y Argentina (5to) disputaron el Torneo Esperanzas de Toulon; y Uruguay, Brasil, Ecuador y Paraguay jugaron un cuadrangular en el país de la samba; Perú cerró su gira internacional y pactó dos amistosos próximos contra la selección chilena, otros dos ante Uruguay (no hay fecha) y su participación en un cuadrangular en México.

El presente de las selecciones

de cara al Sudamericano Sub 20 Venezuela Disputó torneo Esperanzas de Toulón. Fue finalista. Colombia Disputó torneo Esperanzas de Toulón. Quedó cuarto. Argentina Disputó torneo Esperanzas de Toulón. Quedo quinto. Brasil Organizó un cuadrangular. Uruguay Disputó un cuadrangular en Brasil. Ecuador Disputó un cuadrangular en Brasil. Paraguay Disputó un cuadrangula en Brasilr. Chile Microciclos Perú Tuvo una gira internacional

Microciclos Bolivia -

En estos días el trabajo en la Federación Peruana de Fútbol es arduo. No solo por parte del cuerpo técnico de Roverano, sino también desde el área de captación de reclutamiento de nuevos ‘Lapadulas’, como el caso del goleador Sebastien Pineau, quien también ha sido convocado a la selección chilena, o el de Quembol Guadalupe, el central de 18 años que fue invitado para formar parte de la Sub 20 de Estados Unidos, una de las selecciones que está trabajando mejor en menores.

Perú ha sido el último país de Sudamérica en reactivar el fútbol de menores, y reinició el Torneo de Reservas -ese último paso del juvenil para llegar a Primera- después de más de dos años. A contrarreloj, Roverano va a la mayor cantidad de partidos de reserva. Además, los clubes están obligados a grabar y enviar a la FPF el encuentro de su equipo con la intención de que el técnico pueda ver a la mayor cantidad de jóvenes.

VIDEO RECOMENDADO Claudio Pizarro tendrá un partido de despedida, en Alemania, y espera contar con un lleno total en las gradas del recinto que albergará su encuentro homenaje.

La bolsa de minutos, ¿una ayuda interesada?

Han sido cuatro microciclos de la Sub 20 hasta el momento. El próximo comenzará el 7 de julio. Y en este tiempo, Gustavo Roverano convocó a 57 futbolistas . De ellos, Marlon Perea, Gilmar Paredes, Leonardo Díaz y Flavio Alcedo -todos de Sporting Cristal- han sido los que fueron llamados las cuatro veces. Sin embargo, ninguno ha tenido minutos en la Liga 1 en lo que va del año.

Ellos, en teoría, suman en la bolsa de minutos, una regla que en principio busca darle exposición y competencia a los juveniles, al futuro de la selección mayor. Sin embargo, la particularidad de esta norma actualmente es que un club puede sumar 180′ en caso de dos o más jugadores a la selección Sub 20. Dicho esto, el dato aterrador es que los tres grandes del fútbol peruano han cumplido con la normativa sin la necesidad de darle minutos a sus canteranos.

Alianza Lima, por ejemplo, usó a un Sub 20 -Sebastián Cavero- apenas 12 minutos en 17 fechas. Cristal suma 1477 minutos, pero solo un jugador (Grimaldo, 350′) ha aportado en cancha. En Universitario, de los 821′, Jorge Tandazo (8′) y Guillermo Larios (155′) son los únicos que sumaron.

UN MAPA DE LA EXPORTACIÓN DE CRACKS EN SUDAMÉRICA

“Las bases de la bolsa de minutos se basan en que los clubes tengan menores, que trabajen e inviertan en la formación. Es como premiar el trabajo de las instituciones con sus canteras porque le darán visibilidad al juvenil que está bien preparado para destacar y ser vendido. Pero en el Perú no hay formación de menores, no hay desarrollo, no hay un programa establecido. Al no existir esto último, la bolsa es una ridiculez”, analizó Daniel Ahmed para un informe realizado en este Diario.

“Eso es para que los clubes accedan a ceder jugadores a la Sub 20 porque los microciclos no siempre son en fecha FIFA. Entonces tenemos que estar hablando con los clubes para que nos puedan prestar a sus jugadores”, comentó Gustavo Roverano, quien además destacó que, más allá de que los juveniles no tengan minutos en Primera, él puede tenerlos cerca en los microciclos.

Es difícil predecir el futuro, pero el presente, como consecuencia de un pasado en el que no se trabajó bien, no pinta nada bien. Queda en Gustavo Roverano y su cuerpo técnico saldar esa deuda que no se ha podido pagar hasta ahora.