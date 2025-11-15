“Estamos lejos de nuestras raíces” y “se busca un equilibrio táctico”: una mirada al estilo que plantea Barreto para su último partido con Perú

Manuel Barreto lo tiene claro en la selección peruana: “Con el universo actual quedamos donde quedamos. Es una realidad que no se puede esconder”. Por eso ahora habla de otra cosa. De sembrar. De “pulir, abonar y echar luz” sobre jóvenes —o no tan viejos—. De ser “un potenciador de jugadores con talento que pueden jugar en el extranjero”. De ampliar el universo de futbolistas competitivos pensando en 2030, no en lo que ya se perdió.

Es un Perú en transición —por ahora—. Un puente entre el fracaso de las Eliminatorias y lo que se pueda construir para el siguiente proceso. Barreto tiene dos partidos al mando: derrota 2-1 ante Chile en Santiago y empate 1-1 con Rusia en San Petersburgo. Entre un encuentro y otro, dos amistosos que no valen puntos pero que sí plantean una pregunta: ¿se puede sembrar algo con este poco tiempo?

El jefe de la unidad técnica de menores, actual DT interino, ha sido explícito sobre su intención: “No se trata de poner jóvenes por ponerlos, sino de rodearlos bien y darles la oportunidad de tener éxito”.

En ambos partidos hubo cambios de sistema. Variantes tácticas. Ajustes sobre la marcha.

La selección peruana cerrará la fecha FIFA de noviembre con otro amistoso ante Chile, el 18 de noviembre. | Foto: FPF

“Contra Rusia utilizamos tres sistemas durante el partido. Iniciamos 1-5-4-1, 1-4-5-1 y todo el segundo tiempo 1-4-2-3-1 (como en Chile)”, describe Vicente Cisneros.

La búsqueda fue constante: encontrar la mejor forma de hacer funcionar a jugadores que todavía están aprendiendo a jugar juntos.

Se habla de buscar un juego más asociado. De recuperar la identidad perdida. De volver a las raíces del fútbol peruano. Mientras tanto, algo más concreto: ampliar el universo de jugadores de cara al 2027.

“Fuimos inofensivos con el balón. Pases de seguridad y poca profundidad. Ante Chile llegamos mejor en bloque con transiciones rápidas”, analiza uno de los periodistas nacionales con mejor lectura de juego.

La paradoja: cuando Perú perdió, jugó mejor. Cuando empató, fue peor. El resultado engaña. Pero el proceso de siembra no se mide en resultados inmediatos, sino en lo que se va construyendo partido a partido.

La distancia: intención vs. ejecución

Víctor Rivera, técnico autorizado para hablar, cree que se busca “un equilibrio táctico para defender y un mejor enlace de juego para el manejo de balón”. No lo duda: “Esa es la idea, volver a nuestra identidad de intentar jugar a partir de juntar pases y atacar por las bandas”.

Pero “estamos lejos de nuestras raíces —aclara Cisneros—. No tenemos jugadores que busquen ganar los duelos individuales, como lo hizo Grimaldo e Inga ante Chile. Tampoco buscamos las triangulaciones”.

“Tácticamente vi a Perú intentando presionar en 3/4 de campo y mejoró en el segundo tiempo en amplitud para atacar cuando se hicieron las variantes de juego y sustituciones”, rescata el ‘Chino’ de lo hecho ante Rusia.

“Vi más trabajo colectivo ante Chile. Contra Rusia solo jugamos con un día de trabajo previo al partido. Vi a Perú ante Chile con una idea de transiciones rápidas y ante Rusia un equipo que sus momentos de posesión tuvo poca profundidad”, añade Vicente.

El puente: entre lo perdido y lo incierto

La mirada está en encontrar más jugadores. En pulir lo que hay para que crezca algo mejor.

Rivera ve señales de ese proceso: presión alta, amplitud por las bandas, intención de jugar asociado. Cisneros ve carencias que no se resuelven con buenas intenciones: falta de profundidad, ausencia de jugadores con recursos técnicos, distancia enorme con lo que alguna vez fue el fútbol peruano.

Barreto está de paso —lo aseguró Jean Ferrari—. Puso en pausa su trabajo en menores para asumir un cargo de emergencia después de la salida de Óscar Ibáñez. Nadie sabe cuánto durará en el puesto. Nadie sabe si lo que está implementando tendrá continuidad con el próximo técnico. Por ahora solo hay señales sobre un equipo que navega sin timonel. El duelo ante Chile será el último de tres con Manuel Barreto a la cabeza. Luego llegará otro técnico, el quinto en cinco años y con él, otra idea de juego.

Lo que viene ahora es ver si con más tiempo, más partidos y mejores condiciones, se puede sembrar algo que valga la pena cosechar en 2030.

**

