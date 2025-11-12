Gruber, un central de molde europeo y espíritu inca: ¿Qué hace al ‘eurocausa’ germano vital para el recambio y cómo puede sumar en Perú?

Un agregado: Perú ha intentado convocarlo desde el 2021.

Este miércoles, si se respeta la coherencia del método y se favorece la posición en que juega, Fabio Gruber debería ser titular en la zaga de la selección peruana frente a Rusia. Con el respaldo de un experimentado Miguel Araujo al lado.

La pizarra según Gruber

¿Y quién es Fabio Gruber? Desde lo estrictamente técnico y táctico, es un central con un registro defensivo sólido con salida limpia desde atrás. Sus números del 2025 cuentan la historia de un central moderno: presencia en duelos aéreos, baja tasa de faltas y una disciplina relativamente buena (4 amarillas y 0 rojas). No es un central de entradas temerarias como Carlos Zambrano, pero sí un defensa con una lectura muy buena de juego y buen posicionamiento (como el ‘Mudo’ Rodríguez).

“Él te puede jugar de central por derecha o por izquierda; actualmente juega por izquierda a pesar de que es diestro. También puede jugar en línea de tres, como líbero. Y cuando yo lo conocí jugaba como volante de contención. Así que él te puede dar bastantes variantes. Es una especie de Erick Noriega, digámoslo así, o sea, por las posiciones en las que puede jugar”, nos explicó Daniel Kellerstrass, jefe del área de scouting de la FPF en el periodo de Juan Reynoso durante el 2023, en una entrevista reciente.

La temporada 2025 es, para Gruber, la confirmación de un salto: en las jornadas que van de la 25/26 registra 13 apariciones en liga, acumulando entre 1.100 y 1.200 minutos de juego en la Bundesliga 2. Es titular indiscutible y segundo capitán. Un peldaño arriba de Oliver Sonne cuando llegó proveniente del Silkeborg IF danés.

“Con el balón, muestra compostura y contribuye a una construcción sólida, tanto con pases cortos como con balones largos”, sostuvo Miroslav Klose en una entrevista con El Comercio. Su actual entrenador en el Nuremberg alemán lo diagnostica como un defensa polifuncional y con mucha proyección: Fabio es un jugador muy fuerte en el uno contra uno. También está muy alerta cuando el rival juega balones largos y anticipa las situaciones con gran habilidad”.

Un líder nato

La otra lectura sobre la trascendencia que puede tener Gruber dentro de la selección peruana apunta a su carácter. “Fabio Gruber predica con el ejemplo. Inspira a sus compañeros con su carácter positivo y, como cocapitán, es un líder por naturaleza”, señalaba el máximo goleador de los mundiales sobre el ahora defensa peruano.

“Yo creo que Fabio se va a adaptar más rápido porque el juego que él emplea ahora es mucho más parecido a lo que se emplea en la selección o a lo que está acostumbrada la selección a jugar”, afirmaba Kellerstrass.

A diferencia de Felipe Chávez o incluso Oliver Sonne, Gruber tiene voz de mando. Ahí otra vez saltan a la vista las similitudes con Erick Noriega. Tener dos Noriegas (con la experiencia del primero) en la selección peruana debería ser un lujo.

Sus ganas de jugar por la bicolor ya han sido republicadas en redes sociales. El viaje de Nuremberg a San Petersburgo debió haberle comprimido el pecho. De emoción, de ansiedad, de ilusión. Por lo pronto es un central en proceso de consolidación que en un Perú al que le falta casi todo, puede adaptarse con creces al puesto. Rusia y Chile serán los escenarios para verlo y quererlo (o descartarlo) si es necesario.

Finalmente, esa es la idea de esta apuesta por los ‘eurocausas’, probar potenciales para la selección peruana. Conocerlos.

