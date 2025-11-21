“Hay jóvenes con ganas de mostrarse”: la radical postura del vestuario tras el conflicto Gareca-Ferrari que puso en jaque al Perú de Barreto

Las palabras del ‘Tigre’ se dieron aquí, en Lima, pero se escucharon también en Rusia, a 13 mil kilómetros de distancia. El primero en salir al frente fue Jean Ferrari, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”, tuiteó el directivo adjuntando una foto de la entrevista de Gareca con este El Comercio.

Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien. pic.twitter.com/4dVgnuixqr — Jean Ferrari (@jferrari5) November 16, 2025

Pero no fue el único. Marcos López, aquel jugador que Gareca vio crecer desde la Sub 20 y lo hizo debutar en 2018 en un amistoso ante Alemania, también opinó. Hoy, siete años después de ese estreno, consolidado en el fútbol europeo, López se apuntó como uno de los líderes del vestuario.

“Hay jugadores que tienen su recorrido, obviamente se van sumando jugadores nuevos como es el proceso de una nueva aventura digámoslo así, creo que son jugadores que están siendo importantes en sus equipos, muchos jóvenes que tienen ganas de mostrar lo que tienen, lo que valen, las condiciones que tienen, y va a ser importante que ellos también sientan la responsabilidad de llevar este escudo, de representarlo de la mejor manera y en base a eso tengamos que forjar un buen grupo, creo que somos bastante humildes, sabemos lo que tenemos y lo que podemos dar como personas y como futbolistas dentro del campo”, señaló desde Sochi, Rusia, quizá como una respuesta a su anterior técnico, el lateral que ante Chile salió como capitán.

Marcos López debutó en la selección peruana en 2018 con Ricardo Gareca como técnico. (Foto: FPF)

La reacción del vestuario

Fuentes confiables desde Videna indicaron a este Diario que, como era de esperarse, las palabras de Ricardo Gareca -sacadas o no de contexto- cayeron muy mal en el vestuario de la selección peruana, sobre todo en los jugadores más jóvenes que aceptan con ilusión la responsabilidad de ser parte de un recambio generacional con todo los riesgos que implica hacerlo después de quedar fuera del Mundial por segunda vez consecutiva.

Si bien es cierto, en Videna entienden la importancia de jugadores experimentados con decenas de partidos encima, también sienten que, después de quedar penúltimos en las Eliminatorias y sin encontrar un trabajo base formado, es necesario darle espacio a nuevos rostros. Con Manuel Barreto como técnico interino, en la selección debutaron siete jugadores en tres amistosos: Maxloren Castro (17 años), Felipe Chávez (18), Diego Enriquez (23), Matías Lazo (22), Cristian Carbajal (26), Adrián Ugarriza (28) y Fabio Gruber (23).

Por eso, las palabras de López fueron bien recibidas por sus compañeros. Pero también sienten el respaldo de Jean Ferrari, quien ha demostrado ser confrontacional en este tipo de situaciones. Lo hizo cuando era administrador de Universitario de Deportes, lo hace ahora también en la selección peruana.

“Me queda claro que Jean Ferrari fue contratado en la Federación para esto. La Federación no tenía a una persona que saliera a defender cualquier cosa que se dijera. Es un cambio radical en la forma en que la Federación se ha venido manejando. Nos puede gustar o no; no es mi estilo, pero él está defendiendo a la selección”, opinó José Chavarri en el programa “Línea de 5”.

Se entiende, entonces, que ante algún cuestionamiento o declaración que en Videna vean como crítica, Ferrari no dudará en responder.

