“Ibáñez perdió su poca credibilidad” y “los dirigentes de la FPF deben tomar un avión y que no vuelvan más”: El sector más crítico con Videna analiza el futuro de Perú

La mañana del viernes 9 de setiembre amaneció fría. Silencio total en las calles de Lima, atrás quedó el júbilo de los peruanos luego de un partido de la bicolor. Perú cayó goleado 0-3 ante Uruguay en Montevideo, y si bien, en la antesala era previsible perder, lo que no era negociable fue la forma cómo los jugadores afrontaron este duelo. Veníamos de dos repechajes seguidos, con la chance de crecer como selección peruana; sin embargo, en la Eliminatoria más fácil de la historia mostramos el nivel más pobre. Ante ese panorama, surge la interrogante de que pasará con Óscar Ibáñez al término del duelo ante Paraguay.

¿Debe quedarse Ibánez en algún cargo de selección? ¿Por qué?

Omár Dávila - Fundador de El Bocón

Óscar Ibáñez debe concluir su ciclo en las Eliminatorias. Luego de haber asumido el máximo cargo en la selección, por una emergencia, lo correcto es que de paso a un nuevo proceso. Porque la FPF urge planificar un nuevo proceso a largo plazo, con un comando técnico de experiencia y que vaya emparentado el trabajo de la Unidad Técnica de Menores para potenciar la aparición de jóvenes valores.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

No. Porque desde un principio quedó claro que lo suyo era un intinerato por 6 partidos. Ibáñez debería sumar experiencia, dirigir localmente, llevar a sus equipos a torneos internacionales para luego quizás si volver a dirigir un seleccionado. Para lo que viene aún no tengo candidato. Lo primero es que la FPF marque cuál ves el proyecto. A partir de eso, el DT tiene que calzar.

Jampool Cuadros - América TV

Óscar Ibáñez por su manera de administrar recursos humanos y su experiencia en selección, debería quedarse. Entrará en la evaluación si le alcanza para seguir siendo técnico de la selección. De hecho, los jugadores lo quieren. Pero podría sumar desde otros lugares también.

Óscar Ibáñez probó un once inédito a un día del duelo en el estadio Centenario. (Foto: ITEA / FPF)

Erick Osores - América TV

Ibáñez se puso terrible cabe. Los dirigentes de la FPF deben tomar un avión a Afganistán y que no vuelvan más. Da lo mismo lo que haga Ibáñez. Hoy ha perdido su poca credibilidad.

Fernando Egusquiza - Latina TV

Yo creo que Ibáñez si es un elemento importante, un buen profesional, independientemente como le ha ido en la selección en el poco tiempo que ha trabajado. En realidad le tocó agarrar un fierro caliente. porque no era fácil asumir la dirección técnica de la selección. Yo si creo que debería quedarse en algún cargo. Por ahí en la sub-20, sub-17, sub-23 o formar parte del comando técnico que se vaya a nombrar más adelante, pienso que le puede aportar a la selección porque es un buen profesional y la selección no ha funcionado con ningún entrenador sea Reynoso, Fossati o el propio Ibáñez. Todavía no está para ser el entrenador principal porque para una Eliminatoria se necesita técnico de experiencia y manejo de situaciones de una Eliminatoria. Así que yo creo que si debe quedarse en algún cargo dentro de la selección.

*************

