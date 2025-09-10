¿Asoma el nuevo equipo? Grimaldo, de criticado en la era Reynoso a sostener 90 minutos a la ‘nueva’ selección en el cierre de la peor Eliminatoria

Minuto 85 y por fin en el campo estaba un equipo que parece representar al hincha peruano. No se busca el juego pícaro, tampoco el ‘tiki taka’ ni una carretilla a la canilla del rival. Solo se quiere ver nuevos rostros y lo que se vivió anoche en los últimos minutos bien puede ser lo que se esperaba desde antes.

Y eso es lo único bueno que nos deja este cierre de las Eliminatorias. Sí, solo cinco minutos. Diez con el alargue, en la derrota de 1-0 ante Paraguay. “Felizmente acabó la pesadilla. Estamos de bajada, ojalá que esto cambie pronto por el bien del fútbol peruano. No tiene sentido señalar a alguien”, dijo Carlos Zambrano, graficando bien lo que vivimos.

Porque ver hacia atrás es ver que terminamos penúltimos en la tabla; ver que cerramos en materia de puntos la peor de las Eliminatorias desde que se juega todos contra todos (solo sumamos 12 puntos, el 22,2% en 18 fechas, un punto menos que la campaña del 2010, en la que se logró el 24,1% de unidades); que somos la peor selección en materia de goles con solo 6 anotados, menos de los 8 tantos que Venezuela marcó hacia Francia 98. Y que de visita somos el único país que no marcó goles en la historia de este formato de Eliminatorias.

Solo logramos dos victorias (Uruguay y Bolivia) en 18 partidos, el segundo peor registro, solo por debajo de Venezuela, que no ganó ningún partido hacia Francia 98 en 16 fechas. Y seguro seguirán apareciendo récords negativos en un proceso en el que se hizo todo mal. Tres técnicos con seis partidos para cada uno, 18 debutantes en la Bicolor y jugadores mayores de 35 años —Paolo llegó a jugar con 41—.

Lo bueno es que esto acabó y ya desde el vestuario los encargados deben pensar en lo que viene.

—¿El futuro?—

¿Y si pensamos que acabó jugando el equipo que queremos para el futuro? Gallese, Tapia, Sonne, Noriega, Concha, Cari, Grimaldo, Quevedo... y que se sigan sumando nombres.

El público dio su veredicto cuando pifió en la salida de Advíncula y Peña, y dejó sentada su posición ante las intervenciones de Sonne y Cari.

Y caso curioso el de Grimaldo. Inició como uno de los que más entusiasmaba en el proceso, pero fue borrado luego y hasta sepultado con aquella recordada frase: “Los jugadores del torneo local no están para sostener ni 60 minutos”.

Regresó, y si bien sigue cometiendo errores de cara al arco —ayer tuvo una clara, pero prefirió dar pase antes que rematar—, es el jugador que hizo despertar al poco público que llegó al Nacional.

Joao Grimaldo ha jugado siete partidos en estas Eliminatorias. Su primer partido fue ante Brasil en setiembre del 2023, con Juan Reynoso al mando. Con el citado técnico disputó cuatro encuentros. Luego, con Jorge Fossati solo jugó un partido, ante Brasil, mientras que con Ibáñez disputó los dos últimos encuentros eliminatorios.

7 partidos

376 minutos

3 veces titular

1 asistencia

“En este corto tiempo debutaron siete jugadores, no es poco. Es una muestra de que hay material para competir”, aseguró el técnico Ibáñez sobre el cierre de su campaña. En las dos últimas fechas, debutaron en Eliminatorias Concha, Cabrera y noche Cari.

Y de eso se tratará la labor que le toca al nuevo técnico que llegará a la Videna: de recuperar valores que sumen al nuevo proceso. Ibáñez volvió a repetir que seguirá para los amistosos, pero en la Videna buscan un interino para los duelos de octubre y noviembre.

Hay mucho por hacer. Tras un mundial y un repechaje, toca refundar la selección y eso no es fácil. A trabajar ya.

