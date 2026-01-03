“La generación de Guerrero y Farfán fue la última de élite”: los 27 peruanos a seguir en el mundo, desde Gallese hasta los ‘eurocausas’

El 2025 cerró con la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali de Colombia, un club que busca resurgir tras tres años sin disputar torneos internacionales. Un año que quedó marcado también por el regreso de tres de los cuatro jugadores de la Liga 1 que habían cumplido el sueño de emigrar: Luis Ramos dejó América de Cali y fichó por Alianza Lima, Diego Romero firmó su retorno a Universitario por la poca continuidad en Banfield de Argentina, y Franco Zanelatto eligió Melgar tras su paso por el OFI Creta de Grecia.

“La generación de Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Vargas fue la última que pudo llegar casi sin escalas a las ligas de élite. El nivel de calidad y jerarquía de nuestros jugadores ya no es como antes, cuando escalabas desde Perú del primer nivel al quinto (Bundesliga, por ejemplo). Hoy es del uno al tres (Major League Soccer)”, analiza Víctor Zaferson, reconocido scout peruano, sobre el panorama que hay.

El nuevo mapa de los peruanos es, también, el reflejo de un fútbol peruano que actualmente le cuesta exportar jugadores a ligas atractivas. El 2025 empezó con cuatro nacionales en la Major League Soccer (Gallese y Cartagena en Orlando City, Luis Abram en Atlanta City y Miguel Araujo en Portland Timbers), hoy tenemos a Cartagena y Kenji Cabrera, quien viene destacando en Vancouver Whitecaps de Canadá.

🤳 Pedro Gallese, ilusionado con vivir días de gloria en su nueva casa, nuestro templo 🏟️💚 pic.twitter.com/MbFFMWVIS2 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 31, 2025

Los consolidados

Con miras a un 2026 en el que en la Videna empezará a trabajar el nuevo comando técnico de la selección peruana -Jean Ferrari afirmó que el nuevo técnico será sudamericano y en estos días sería anunciado-, hay una base de futbolistas consolidados en Europa que tendrían que mantener el nivel para seguir siendo importantes en este nuevo camino pensando en el Mundial 2030.

En Europa están Gianluca Lapadula (Spezia, Italia), quien tuvo un 2025 irregular con cuatro goles en 11 partidos pero que sigue siendo importante para el club; Oliver Sonne, quien tendrá que terminar su etapa de adaptación en el Burnley de la Premier League, y Marco López en el Copenhague de Dinamarca.

¡GIANLUCA LAPADULA NO SE MUEVE DE SPEZIA! 🇵🇪🔒🇮🇹



🫡⚫⚪ Stefano Melissano, director deportivo del club, aseguró que el Bambino no está en el mercado de pases que se abrirá a inicios del próximo año.



⏱️ El delantero peruano logró jugar 11 partidos y anotó en 4 ocasiones en 2025. pic.twitter.com/xQX1u3rHMb — DSPORTS Perú (@DSportsPE) December 30, 2025

En Brasil, André Carrillo continúa ampliando su palmarés -tras ganar la Copa Brasil con Corinthians llegó a 18 títulos en su carrera, igualó a Farfán y se puso a uno de Claudio Pizarro-, mientras que Erick Noriega confirma que es un jugador para los próximos diez años en la selección: titular indiscutible en Gremio de Porto Alegre, aunque atraviesa una dura lesión en el tobillo.

En Argentina, Luis Advíncula y Bryan Reyna están a la espera de saber si continúan en sus clubes (Boca Juniors y Belgrano, respectivamente) o si toman nuevos rumbos. Lucho podría ser el fichaje sorpresa de Alianza Lima, mientras que Reyna no ve con malos ojos un regreso al fútbol peruano.

Por su parte, Renato Tapia dejó Europa después de una década y firmó por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. El ‘Capitán del futuro’ no fue convocado a los últimos amistosos de la selección, pero es considerado pieza importante.

🇵🇪 Luis Advíncula analiza la posibilidad de irse de Boca en este mercado de pases.



Por cuestiones personales, el defensor no descarta regresar a Perú. Hay algunos sondeos informales por él.



Su contrato con Boca finaliza en diciembre de este año. pic.twitter.com/aqL3VxrKhJ — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) January 2, 2026

Los eurocausas que miran en Videna

La esperanza está puesta en él: Felipe Chávez. Con 18 años, el nacido en Alemania de padre peruano ya debutó con la selección peruana en el amistoso ante Chile y cerró el 2025 de la mejor manera: fue convocado por Vincent Kompany para un partido del Bayern Múnich en la Bundesliga. Considerado una de las joyas de la cantera del cuadro bávaro, el volante mira este año como el de la consolidación.

En Alemania también están Fabio Gruber (23 años, Nurnberg) y Philipp Eisele (18 años, Eintracht Frankfurt). El primero jugó en la gira en Rusia en noviembre, mientras que el segundo fue convocado como sparring, lo mismo que Francesco Andrealli, quien juega en la juvenil el Como de Italia.

Felipe Chávez junto a Luis Díaz en la pretemporada del Bayern. (Foto: Getty Images)

Un ojo con ellos

Mirando siempre al futuro cercano, en el radar aparecen jóvenes que buscan hacerse un nombre como Bassco Soyer (19 años, Gil Vicente) y Víctor Guzmán (19, Sporting Club), dos de las últimas ventas de la Liga 1 con dirección a Europa.

Pero también aparecen nombres como el de Joao Grimaldo, quien fue distinguido como el mejor jugador Sub 23 hispanoamericano en Europa, según la web especializada Sofascore. El peruano, que salió campeón en Letonia con Riga FC, superó en el ranking estadístico a figuras como el argentino Nico Paz (Como) y el ecuatoriano Piero Hincapié (Arsenal).

Los peruanos en el exterior (El Comercio).

Mapa de peruanos en el exterior:

Europa:

Edad Club (país) Torneo Oliver Sonne 25 Burnley (ING) Premier League Jefferson Cáceres 23 Dunfermline Athletic (ESC) Primera división Gianluca Lapadula 35 Spezia (ITA) Serie B Francesco Andrealli 18 Juvenil Como (ITA) - Felipe Chávez 18 Bayern Múnich - equipo de reserva (ALE) - Fabio Gruber 23 Nurnberg (ALE) Segunda división Philipp Eisele 18 Eintracht Frankfurt Sub 19 (ALE) - Marcos López 26 Copenhague (DIN) Primera división Bassco Soyer 19 Gil Vicente Sub 23 (POR) - Víctor Guzmán 19 Sporting Club (POR) - Yordy Reyna 32 Rodina Moscú (RUS) Segunda división Kluiverth Aguilar 22 Lommel SK (BEL) Segunda división Joao Grimaldo 22 Riga FC (LET) Primera división Renato Espinosa 27 Unirea 04 Primera división

Sudamérica:

Edad Club (país) Torneo André Carrillo 33 Corinthians (BRA) Brasileirao Erick Noriega 24 Gremio (BRA) Brasileirao Luis Advíncula 34 Boca Juniors (ARG) Primera división Bryan Reyna 26 Belgrano (ARG) Primera división Juan Pablo Goicochea 20 Platense (ARG) Primera división Marco Rivas 17 Tigre (ARG) Primera división Alfonso Barco 23 Defensor Sporting (URU) Primera división Pedro Gallese 35 Deportivo Cali (COL) Primera división

Norteamérica:

Edad Club (país) Torneo Wilder Cartagena 30 Orlando City (USA) Primera división Kenji Cabrera 22 Vancouver Whitecaps (CAN) Primera división

Asia:

Edad Club (país) Torneo Piero Quispe 24 Sydney FC (AUS) Primera división

Medio Oriente: