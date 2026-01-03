Marco Quilca León
“La generación de Guerrero y Farfán fue la última de élite”: los 27 peruanos a seguir en el mundo, desde Gallese hasta los ‘eurocausas’
El 2025 cerró con la , un club que busca resurgir tras tres años sin disputar torneos internacionales. Un año que quedó marcado también por el regreso de tres de los cuatro jugadores de la Liga 1 que habían cumplido el sueño de emigrar: Luis Ramos dejó América de Cali y fichó por Alianza Lima, Diego Romero firmó su retorno a Universitario por la poca continuidad en Banfield de Argentina, y Franco Zanelatto eligió Melgar tras su paso por el OFI Creta de Grecia.

“La generación de Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Vargas fue la última que pudo llegar casi sin escalas a las ligas de élite. El nivel de calidad y jerarquía de nuestros jugadores ya no es como antes, cuando escalabas desde Perú del primer nivel al quinto (Bundesliga, por ejemplo). Hoy es del uno al tres (Major League Soccer)”, analiza Víctor Zaferson, reconocido scout peruano, sobre el panorama que hay.

El nuevo mapa de los peruanos es, también, el reflejo de un fútbol peruano que actualmente le cuesta exportar jugadores a ligas atractivas. El 2025 empezó con cuatro nacionales en la Major League Soccer (Gallese y Cartagena en Orlando City, Luis Abram en Atlanta City y Miguel Araujo en Portland Timbers), hoy tenemos a Cartagena y Kenji Cabrera, quien viene destacando en Vancouver Whitecaps de Canadá.

Los consolidados

Con miras a un 2026 en el que en la Videna empezará a trabajar el nuevo comando técnico de la selección peruana --, hay una base de futbolistas consolidados en Europa que tendrían que mantener el nivel para seguir siendo importantes en este nuevo camino pensando en el Mundial 2030.

En Europa están Gianluca Lapadula (Spezia, Italia), quien tuvo un 2025 irregular con cuatro goles en 11 partidos pero que sigue siendo importante para el club; Oliver Sonne, quien tendrá que terminar su etapa de adaptación en el Burnley de la Premier League, y Marco López en el Copenhague de Dinamarca.

En Brasil, André Carrillo continúa ampliando su palmarés -tras ganar la Copa Brasil con Corinthians llegó a 18 títulos en su carrera, igualó a Farfán y se puso a uno de Claudio Pizarro-, mientras que Erick Noriega confirma que es un jugador para los próximos diez años en la selección: titular indiscutible en Gremio de Porto Alegre, aunque atraviesa una dura lesión en el tobillo.

En Argentina, Luis Advíncula y Bryan Reyna están a la espera de saber si continúan en sus clubes (Boca Juniors y Belgrano, respectivamente) o si toman nuevos rumbos. Lucho podría ser el fichaje sorpresa de Alianza Lima, mientras que Reyna no ve con malos ojos un regreso al fútbol peruano.

Por su parte, Renato Tapia dejó Europa después de una década y firmó por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. El ‘Capitán del futuro’ no fue convocado a los últimos amistosos de la selección, pero es considerado pieza importante.

Los eurocausas que miran en Videna

La esperanza está puesta en él: Felipe Chávez. Con 18 años, el nacido en Alemania de padre peruano ya debutó con la selección peruana en el amistoso ante Chile y cerró el 2025 de la mejor manera: fue convocado por Vincent Kompany para un partido del Bayern Múnich en la Bundesliga. Considerado una de las joyas de la cantera del cuadro bávaro, el volante mira este año como el de la consolidación.

En Alemania también están Fabio Gruber (23 años, Nurnberg) y Philipp Eisele (18 años, Eintracht Frankfurt). El primero jugó en la gira en Rusia en noviembre, mientras que el segundo fue convocado como sparring, lo mismo que Francesco Andrealli, quien juega en la juvenil el Como de Italia.

Felipe Chávez junto a Luis Díaz en la pretemporada del Bayern. (Foto: Getty Images)
Felipe Chávez junto a Luis Díaz en la pretemporada del Bayern. (Foto: Getty Images)

Un ojo con ellos

Mirando siempre al futuro cercano, en el radar aparecen jóvenes que buscan hacerse un nombre como Bassco Soyer (19 años, Gil Vicente) y Víctor Guzmán (19, Sporting Club), dos de las últimas ventas de la Liga 1 con dirección a Europa.

Pero también aparecen nombres como el de Joao Grimaldo, quien fue distinguido como el mejor jugador Sub 23 hispanoamericano en Europa, según la web especializada Sofascore. El peruano, que salió campeón en Letonia con Riga FC, superó en el ranking estadístico a figuras como el argentino Nico Paz (Como) y el ecuatoriano Piero Hincapié (Arsenal).

Los peruanos en el exterior (El Comercio).
Los peruanos en el exterior (El Comercio).

Mapa de peruanos en el exterior:

Europa:

EdadClub (país)Torneo
Oliver Sonne25Burnley (ING)Premier League
Jefferson Cáceres23Dunfermline Athletic (ESC)Primera división
Gianluca Lapadula35Spezia (ITA)Serie B
Francesco Andrealli18Juvenil Como (ITA)-
Felipe Chávez18Bayern Múnich - equipo de reserva (ALE)-
Fabio Gruber23Nurnberg (ALE)Segunda división
Philipp Eisele18Eintracht Frankfurt Sub 19 (ALE)-
Marcos López26Copenhague (DIN)Primera división
Bassco Soyer19Gil Vicente Sub 23 (POR)-
Víctor Guzmán19Sporting Club (POR)-
Yordy Reyna32Rodina Moscú (RUS)Segunda división
Kluiverth Aguilar22Lommel SK (BEL)Segunda división
Joao Grimaldo22Riga FC (LET)Primera división
Renato Espinosa 27Unirea 04Primera división

Sudamérica:

EdadClub (país)Torneo
André Carrillo33Corinthians (BRA)Brasileirao
Erick Noriega24Gremio (BRA)Brasileirao
Luis Advíncula34Boca Juniors (ARG)Primera división
Bryan Reyna26Belgrano (ARG)Primera división
Juan Pablo Goicochea20Platense (ARG)Primera división
Marco Rivas17Tigre (ARG)Primera división
Alfonso Barco23Defensor Sporting (URU)Primera división
Pedro Gallese35Deportivo Cali (COL)Primera división

Norteamérica:

EdadClub (país)Torneo
Wilder Cartagena30Orlando City (USA)Primera división
Kenji Cabrera22Vancouver Whitecaps (CAN)Primera división

Asia:

EdadClub (país)Torneo
Piero Quispe24Sydney FC (AUS)Primera división

Medio Oriente:

EdadClub (país)Torneo
Renato Tapia30Al-WaslPrimera división
Adrián Ugarriza29Kiryat ShmonaPrimera división

