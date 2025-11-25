“Hoy los clubes tienen mejor posición económica”: Fact-checking al último discurso del cuestionado Agustín Lozano para entender sus planes con la Bicolor al 2030

“Uno de los temas que me preocupé siempre fue darle mayor énfasis a los menores, que nunca se había dado”, resalta el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano en su primera intervención. Dos meses antes, en una entrevista a El Comercio, el recientemente reelegido presidente hasta el 2030 había admitido algo totalmente opuesto: “No me lavo las manos, pero todos los que estamos en el sistema del fútbol no hemos trabajado en menores”.

Así es como empieza una entrevista con poco más de una hora de duración donde se abordan temas críticos sobre el estado del fútbol peruano como la necesidad de una reestructuración general de la FPF tras la eliminación de Perú del Mundial. ¿Cuánto de las afirmaciones de Agustín Lozano se respaldan en la realidad y qué otro tanto es más parte de un discurso que se sostiene en promesas?

Agustín enfatiza en el compromiso con el trabajo formativo en divisiones menores y las mejoras administrativas y de infraestructura. Lo que “nadie reconoce”, según Lozano, pero que servirá de base para la ansiada reestructuración que, según la narrativa, permitirá llevar nuevamente a la selección peruana a una copa del mundo (se supone, el 2030).

“Lo que le viene al fútbol peruano es una reestructuración general, una reestructuración tanto en la parte deportiva y en la parte administrativa, pero no una reestructuración que se tiene que dar con los hechos y los hechos son la continuidad de un trabajo formativo en menores con mucha agresividad que lo empezamos hace dos años y un poco más y que hoy lo estamos corriendo a mayor velocidad con Manuel Barreto y por supuesto con una reestructuración deportiva que lo lidera Jean Ferrari y que esto va de la mano con una reestructuración administrativa que estamos haciendo que tiene como fortaleza la incorporación de la infraestructura en todo el país”, enfatiza Lozano.

Tras la no renovación a Gareca, Lozano apostó por Juan Reynoso en el 2022. (Foto: @tufpf)

Futuro, menores e infraestructura

La premisa parece muy convincente y bien fundamentada, pero basta con contrastar con la realidad para advertir los problemas. Lozano habla de una reestructuración cuyo símbolo máximo es la llegada de Jean Ferrari, directivo que aún no hace público el plan maestro de lo que se busca en la FPF y que, tras varios meses, todavía no define al nuevo entrenador de la selección peruana.

Luego está el trabajo con menores, que según Lozano se viene afianzando con la llegada de Manuel Barreto a la FPF. Aquí un detalle: cuando Lozano habla del trabajo en menores se refieres especialmente al Proyecto Bicolor, una apuesta ambiciosa de la FPF que inició en el 2023 con José Guillermo del Solar como jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) y que consiste en la búsqueda descentralizada de nuevos talentos a través del scouting en las 25 regiones de nuestro país.

Aquí una precisión. Dos años después del inicio del proyecto, Del Solar renunció. Renuncia que coincidió con un 2025 fatal en términos de resultados para las categorías Sub 20 y Sub 17 en los sudamericanos (donde Perú acabó último con su peor campaña en años).

Lozano llegó al sillón presidencial de la FPF en el 2018 tras la detención de Edwin Oviedo. En ese entonces, era su vicepresidente. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

En mayo de este año, Manuel Barreto fue presentado como el nuevo jefe de la UTM. Cuatro meses después de asumir el cargo, aún sin tampoco haber hecho público la hoja de ruta en menores, Barreto fue anunciado en septiembre como nuevo entrenador interino de la selección peruana.

El segundo interino en un año, en reemplazo de Óscar Ibáñez, el primer interino tras la salida de Jorge Fossati, quien reemplazó a Juan Reynoso. Sí, cuatro entrenadores en tres años. Y con un fracaso eliminatorio en medio. Con Barreto dedicado a la selección mayor los dos últimos meses, es inevitable deducir que el trabajo en menores no es la tarea principal de sus días.

Por último, Lozano resalta el trabajo sobre la infraestructura. Basta ver el último partido de Cristal ante Atlético Grau en el Campeones del 36 para darse cuenta que más de una cancha en la que se juega fútbol profesional es de pésimo estado.

Oblitas y la reventa

Luego se refiere a la salida de Juan Carlos Oblitas y afirma que “ya había cumplido un ciclo”. Ahí destaca el cambio con Jean Ferrari: “Necesitamos de un director deportivo con más impulso con más dinámica con más actividad”.

Sobre el caso de la reventa de entradas, asegura que “Nunca fui sancionado, nunca fui multado, no fui multado por un proceso de negligencia”.

Lozano fue sancionado por la Comisión de Ética de Conmebol producto del caso de reventa de entradas durante las Eliminatorias a Rusia 2018. El ente máximo del fútbol sudamericano castigó al dirigente deportivo con una multa económica de US$5.000 dólares. Eso sí, la Conmebol nunca lo encontró culpable de las acusaciones que se le imputaban.

El caso Gareca y los clubes

“Eso no me corresponde a mí”, responde Lozano cuando le preguntan si iría en busca de Ricardo Gareca para un nuevo proceso. Lozano deslinda de responsabilidad y se apoya en que la tarea es de Jean Ferrari. Sin embargo, en anteriores caso -incluso en la fallida renovación de Gareca- admite que fue él mismo quien participó de las negociaciones.

Luego se refiere al desarrollo de los clubes y al crecimiento en infraestructura gracias al cambio de modelo de los derechos de televisión a través de 1190 Sports.

“Hay clubes que han crecido en infraestructura por iniciativa propia y hay clubes que han crecido en infraestructura por el aporte de los derechos de televisión”, afirma Lozano. “Hoy todos los clubes tienen mejor posición económica”, añade.

Aquí un gran detalle: bajo el nuevo modelo de 1190 Sports, los clubes reciben su pago por los derechos de TV con un desfase de 60 días. es decir, el pago es retrasado. Esto porque el modelo aún no tiene números en azul.

