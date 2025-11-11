Los malabares de Barreto para preparar el amistoso y cómo hicieron los extranjeros que viajaron directo: Lo que no se vio de la llegada de Perú a San Petersburgo

Lo que comenzó como una información que parecía una broma -la aerolínea Air France canceló el vuelo por problemas estomacales del capitán asignado- terminó generando una crisis que complicó todo el viaje de la selección peruana a Rusia, el país euroasiático que está al otro lado del mundo (a 13 mil kilómetros de distancia). La travesía no iba a ser sencilla: en el plan estaba estipulado, como mínimo, 30 horas de viaje con dos conexiones previas. Sin embargo, los hechos ocurridos el sábado trastocaron todo lo planificado.

Haciendo un resumen: la delegación nacional, compuesta por 35 personas (21 futbolistas), debió partir el sábado a las 7 de la noche, pero lo hizo el domingo al mediodía. Hubo amagues de cancelar los amistosos en suelo ruso ante el combinado local y Chile, pero sobre la marcha empezaron a buscar soluciones. Y así llegaron a San Petersburgo ayer, lunes, por la noche, según horario peruano; y la madrugada del martes en horario local.

La crisis se superó en el momento. El domingo por la tarde, ya con todos en el avión, nadie sabía si después de hacer una parada en París, Francia, iban a viajar a Serbia o directamente a Rusia. “Allá veremos”, nos decía una confiable de la Federación Peruana de Fútbol.

Y aunque Jean Ferrari, director deportivo, indicó que “el gobierno ruso enviará un chárter a Serbia”, finalmente el destino previo a Rusia fue la ciudad turca de Estambul. “Ahora lo sabremos”, era el mensaje desde la Videna cuando de este Diario preguntamos sobre el itinerario. Es decir, todo sobre la marcha, buscando las mejores opciones.

Así, en medio del caos, la selección arribó a San Petersburgo para afrontar dos amistosos que, más allá del resultado, servirá para que en la Videna continúen ampliando el universo de jugadores, por eso las convocatorias de caras nuevas como las de Fabio Gruber o Adrián Ugarriza.

Un cambio de planes para Manuel Barreto

“Es importante mencionar que debido a estos inconvenientes, el equipo perderá dos días de entrenamiento”, se lee en el comunicado de la selección peruana. El técnico Manuel Barreto deberá hacer malabares para preparar el primer amistoso (este miércoles 12 de noviembre ante Rusia) en un solo entrenamiento que será el martes por la tarde o noche y con todos los jugadores convocados.

Eso sí, es necesario mencionar las condiciones en las que los futbolistas llegarán al encuentro. A las 17 horas de espera que el plantel de 21 jugadores debió asumir en el hotel del aeropuerto en Lima, se sumó alrededor de 30 horas de viaje entre conexiones para llegar a San Petersburgo. A este desgaste físico y mental habrá que añadirle los efectos del jet lag al que estará expuesto el plantel por el cambio horario y que, tras el retraso de casi un día de viaje, tendrá menos tiempo de adaptación. A eso se suma el gélido clima de 7 grados que les espera y una posible lluvia para el día del partido.

Por otro lado, desde Videna informaron que este lunes por la mañana algunos jugadores que militan en el extranjero llegaron a San Petersburgo y están a la espera de la delegación nacional para sumarse a los trabajos.

