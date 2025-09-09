Los mundialistas que se van y los jóvenes que asumen: ¿Cómo encarará Perú el cierre de esta dolorosa Eliminatoria?

La tabla de posiciones dibuja el escalofriante escenario: la selección peruana, ubicada en el noveno puesto con 12 puntos, quedó fuera de la lucha por ir al Mundial 2026 a falta de una fecha. La estadística oscurece el panorama: En estas Eliminatorias, la Bicolor nunca pudo ganar de visita, mucho menos anotar un gol, algo que ningún otro seleccionado padeció desde las clasificatorias a Francia 98.

La derrota ante Uruguay fue el golpe de ‘nocaut’ que estábamos esperando. Después de deambular sin rumbo con Juan Reynoso (seis primeras fechas, dos puntos conseguidos) y Jorge Fossati (segundo tercio del torneo con cinco puntos); le tocó a Óscar Ibáñez cargar con la crisis.

Aún pensando en el Mundial 2030, todo está cuesta arriba, aunque si hay algo que destacar con la llegada de Ibáñez a inicios de año, casi como un bombero para apagar el incendio de grandes magnitudes ocasionado por Reynoso y Fossati, es que la selección volvió a tener confianza en sí misma. “El vestuario es otro, el ambiente cambió”, nos cuentan fuentes cercanas a la Videna. Por eso, en estos días de trabajos, en el Complejo Deportivo ubicado en el distrito limeño de San Luis se repitió el “vamos a competir” como una frase de cara al último partido clasificatorio, el de este martes 9 de septiembre ante la clasificada Paraguay. Sin embargo, este martes sería el último partido del entrenador.

“Si me preguntas si quiero que Ibáñez se quede, te diría que sí porque cree en el jugador peruano. El equipo mejoró mucho con él”, contó Yoshimar Yotún, quien volvió a una convocatoria tras casi dos años.

“Volvimos a tener las mismas formas que tuvimos con (Ricardo) Gareca y nos ayudó. Ibáñez es más cercano al jugador, más abierto, nos habla de forma directa y cercana”, confesó Edison Flores, quien tuvo que dejar la concentración junto a Alex Valera por lesión. Ellos, además de Paolo Guerrero y André Carrillo, son las principales bajas que tendrá la Bicolor en estas últimas dos fechas por Eliminatorias.

Un once que puede ser un legado

El once de Ibáñez en Montevideo dejó muestras de lo que será el futuro de Perú. Sin nombres como Paolo Guerrero, Edison Flores o André Carrillo, el técnico hizo debutar a Kenji Cabrera de 22 años e hizo jugar desde el inicio por primera vez a Erick Noriega y Luis Ramos, además de nombres ‘nuevos’ como los de Kevin Quevedo.

Fue, entonces, una pista de lo que nos espera a partir del 2027. Pero también está la vieja guardia, los líderes de vestuario que se necesita para afrontar una Eliminatoria. Atrás, Pedro Gallese como dueño del arco hasta que llegue su sucesor, entre los que estaría Diego Enriquez, portero de Sporting Cristal.

Si tomamos la caída ante Uruguay como ejemplo, queda claro que la saga central peruana necesita de jerarquía y liderazgo. Y es lo que te da un jugador como Carlos Zambrano, quien no jugó por decisión técnica al ausentarse de los entrenamientos para viajar a Alemania a resolver temas personales. Con Garcés y Abram, Perú fue un manojo de nervios. El ‘Kaiser’ volverá ante Paraguay y seguramente iniciará las próximas clasificatorias. Por la banda derecha sería el último partido de Luis Advíncula, el hombre de los 129 partidos con la selección. Después de él, Oliver Sonne, del Burnley de la Premier League, asoma como reemplazante. Al otro lado, es momento de la consolidación de Marcos López.

El once de Perú ante Paraguay.

En el mediocampo, Renato Tapia y Erick Noriega tienen la capacidad de jugar juntos y no pelear por un puesto. Uno de la vieja guardia con el que recién está saliendo. Experiencia y juventud. Por delante, ante Paraguay, probablemente retorne Sergio Peña.

En ataque hay nombres, como los de Kenji Cabrera y Joao Grimaldo, dos habilidosos por las bandas, pero que necesitan consolidación. Y arriba, Luis Ramos, el ‘9’ de 25 años que lleva nueve goles en 35 partidos con América de Cali de Colombia, pero que necesita mostrar más con la Bicolor.

