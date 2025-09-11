¿Barreto o Silvestri como solución desesperada? ¿Cuál es la postura de los mundialistas? Cinco respuestas sobre el nuevo técnico de la selección

Escucha la noticia
Era la única manera de terminar estas desastrozas Eliminatorias: Perú perdió 1-0 ante Paraguay en Lima, algo que nunca había sucedido en la historia del torneo. Con 12 puntos de 18 posibles, tres técnicos diferentes, la Bicolor terminó su pesadilla y ahora deberá salir de la crisis pensando en el nuevo proceso. Por ello, a continuación explicamos en cinco respuestas el futuro de una selección desmoronada en los últimos años.