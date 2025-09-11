¿Barreto o Silvestri como solución desesperada? ¿Cuál es la postura de los mundialistas? Cinco respuestas sobre el nuevo técnico de la selección

¿Quién dirigirá los próximos amistosos?

Como contamos en ediciones anteriores, el plan de Agustín Lozano era que Óscar Ibáñez continúe al mando de la selección peruana hasta noviembre, mes en el que jugarán los últimos dos amistosos del año en Rusia ante el combinado local y contra Chile. Y también, claro, en el otro encuentro ante los sureños que se llevará a cabo en octubre en Concepción.

Sin embargo, todo habría cambiado tras la goleada ante Uruguay. Y, pese a las declaraciones de Ibáñez revelando que el propio Lozano le pidió que se quede, ante Paraguay habría dirigido su último partido como seleccionador.

Con tan poco tiempo por delante, en la Videna estarían analizando que Manuel Barreto, hoy jefe de la Unidad Técnica de Menores, o Carlos Silvestri, técnico de la Sub 20, asuman la responsabilidad de manera interina mientras se encuentra al nuevo DT. Barreto, eso sí, tendría la prioridad.

¿Qué técnicos sonaron para dirigir a la selección peruana?

A lo largo de estas Eliminatorias se manejaron nombres por doquier, sobre todo porque la selección cambió de técnico dos veces. La danza de supuestos reemplazantes la inició Tiago Nunes, técnico brasileño que dirigió a Sporting Cristal en 2024. “Solo ser nombre, de cierta manera, uno se siente muy contento”, comentó el ahora DT de la Universidad Católica de Chile. Luego se autopostuló Ángel Comizzo: “Me encantaría dirigir la selección peruana. Pero con una condición: que se le diga a la gente que no vamos a ir a uno o dos Mundiales. No hay otra manera de poder salir de este pozo. Creo que en el potencial del jugador peruano, pero creo que hay que trabajar mucho”. El argentino fue claro y sincero desde un principio, y era una de las opciones que puso sobre la mesa Arturo Ríos, presidente de Atlético Grau -club donde dirige Comizzo- y miembro del Directorio de la Federación Peruana de Fútbol.

Quizá el estratega que más expectativas causó fue argentino José Pékerman: tres veces campeón mundial Sub 20 con Argentina, experiencia trabajando en divisiones menores (se desempeñó como técnico en categorías juveniles en Chacarita y Argentinos Juniors en su país, Colo Colo en Chile) y también fue coordinador general de las selecciones argentinas. Es decir, experiencia tiene de sobra. Este Diario pudo conocer que Pékerman siempre fue un pedido especial de Agustín Lozano, presidente de la FPF.

En las últimas horas saltaron dos nombres para reemplazar a Ibáñez: Fabián Bustos, extécnico campeón con la U el año pasado; y Néstor Gorosito, actual entrenador de Alianza Lima. En Ecuador incluso dan como hecho la llegada de Bustos, quien se encuentra sin equipo tras fracasar en Olimpia. Mientras que Reimond Manco reveló que desde la federación se habrán comunicado con Gorosito.

Eso sí, la idea de la federación siempre fue encontrar un técnico con amplia trayectoria y espalda para: 1) manejar la crisis futbolística de la selección, y 2) capaz de encabezar un proyecto integral para mejorar el fútbol peruano.

¿Cuál es la postura de los mundialistas?

El último sábado, después del almuerzo, los referentes de la selección se acercaron a Agustín Lozano para expresarles su sentir. En medio de un contexto complicado, Renato Tapia y los líderes del vestuario le comentaron al presidente de la federación que se sentían muy bien bajo las órdenes de Óscar Ibáñez. La presencia del exportero se percibe en la Videna como una extensión de la era Gareca, una de las mejores en la historia.

La posición del plantel en la previa del final de las Eliminatorias e inicio de un nuevo proceso fue que debería seguir Ibáñez, al menos hasta que se termine el año. Y luego, con un análisis, se busque la mejor decisión para no frenar ningún avance. Sin embargo, esto no podrá darse por lo que la elección del nuevo seleccionador debe ser la correcta.

¿Quién y cómo se elegirá al nuevo técnico?

“Tenemos que hacer el análisis correspondiente cuando se termine las Eliminatorias”, fue el mensaje de Jean Ferrari, flamante director general de la Federación Peruana de Fútbol, cuando asumió en el cargo. Para el exadministrador de Universitario, es necesario “hacer un trabajo realmente arduo porque hay que manejar también conceptos de perfiles para entrenador, perfiles para jugadores del primer equipo, de la sub 20, de la sub 17, es un trabajo arduo”.

En ese sentido, es el propio Ferrari el encargado de entrevistarse con los diversos candidatos y luego determinar a quién será el encargado de iniciar el nuevo proceso clasificatorio.

¿Cuándo se conocerá al nuevo técnico?

Es muy pronto para saber cuándo se elegirá al nuevo técnico, ya que Jean Ferrari será el encargado de evaluar las diversas opciones para seleccionar a la mejor opción. Eso sí, es muy probable que los amistosos de este año sean dirigidos por un entrenador interino.

