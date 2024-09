¿Cómo es la amistad entre Paolo Guerrero y usted, cuánto de curioso tiene una relación amical entre alguien que hace goles y otro que los evitaba?

Tengo una relación muy especial con Paolo, a pesar de que nos enfrentamos en varias ocasiones, siempre fueron una batallas enormes, Paolo siempre ha sido un jugador muy aguerrido, además de tener mucha técnica. Era un goleador, siempre chocábamos mucho, en los partidos de Eliminatorias y Copa América, disputábamos a fondo cada balón, pero siempre quedó ahí, Paolo me respetaba mucho y yo a él, siempre nos encontrábamos fuera de la cancha y hemos mantenido una relación de mucho respeto y admiración, no solo hacia él, sino también al fútbol peruano, que es un fútbol al que quiero y que siempre he deseado que le vaya bien. Tuve la oportunidad de encontrarlo ya después, cuando yo ya no jugaba, antes del Mundial Rusia 2018, nos hemos encontrado después bastante, ahora último en un evento de Betsson, antes de la última Copa América.

¿Le sorprende que siga vigente a los 40 años?

No, eso habla muy bien del profesionalismo que ha tenido Paolo, a pesar de que obviamente cuando uno llega a esa edad, es propenso a jugar menos, a lesiones, pero me parece que se mantiene bien y en los partidos que entró en la Copa América pudo aportarle a Perú a pesar de venir de una lesión que lo tenía fuera.

Usted enfrentó mucho a Perú y casi siempre le tocó ganar, pero sufrió a Paolo especialmente en la Copa América 2011...

Exactamente, sí. Ese día fue una Copa América complicada donde tuvimos la oportunidad de ganar el partido, faltaban cinco minutos y erramos un penal, después en el complemento Perú gana. Después sí, tuve la oportunidad de enfrentarlo en Colombia y en Perú, tengo ese bonito recuerdo de que siempre que jugué por Eliminatorias en Lima, Colombia tuvo la fortuna de ganar.

¿Qué es lo que más destaca de Guerrero como delantero?

Me gustaba mucho que era un delantero que sabía jugar cuerpo a cuerpo con los defensores, a veces uno como defensor tenía la ventaja de ser por ahí más corpulento y de saber manejar mejor el cuerpo para marcar a los jugadores, pero él sabía manejar muy bien su cuerpo para evitar que uno, a pesar de ser también grande y fuerte, pudiera llegar a esos balones que él sabía proteger de una manera única, para mí era un jugador que tenía como su mayor fortaleza, saber pivotear bien, pivotear para tratar de acomodarse, para recibir de nuevo para definir. Ahora vi que fichó por el Alianza Lima.

Paolo Guerrero y Mario Yepes intercambiaron camisetas previo al Mundial de Rusia 2018. (Instagram)

Un Colombia que llega muy bien

Usted en junio pasado pronosticó que Colombia llegaría a la final de la Copa América y acertó, ¿cómo ve a su equipo para esta fecha doble?

La verdad que creo que Colombia hizo una muy buena Copa América, sigue consolidándose, yo hablaba un poco del proceso que están viviendo con Néstor Lorenzo, una racha muy buena sin perder, teniendo la fortuna de encontrar jugadores jóvenes en posiciones importantes, de hacer un recambio generacional muy bueno. Yo veo a Colombia muy bien, la veo sólida, la convocatoria es muy similar a la de Copa América, es decir le están dando continuidad a un trabajo que viene desde comienzos de la Eliminatoria.

¿Cuál sería su pronóstico para este viernes?

Para el partido contra Perú, obviamente siempre es un partido complicado, jugando de visitante, pero tengo mucha fe de que Colombia va a seguir sumando en ese proceso de conseguir clasificar lo más rápido posible al Mundial. Dar un pronóstico pues, es un poquito complicado, pero creo que Colombia es favorito porque está haciendo una muy buena Eliminatoria, mientras que Perú viene en un proceso de recambio, le ha costado encontrar ese recambio, de encontrar jugadores importantes, está sufriendo el fútbol peruano en eso del recambio. Ojalá puedan encontrar esos jugadores jóvenes y logren la clasificación al Mundial, si bien está difícil, están muchos equipos cerca y obviamente, con este nuevo formato clasifican más selecciones.

¿El empate sería un mal resultado para Colombia?

No creo que sea un mal resultado porque igual estaría sumando Colombia en condición de visitante, las estadísticas dicen que Colombia es muy fuerte cuando juega en Lima, creo que salvo en el 2018, antes sí ganó varios partidos, luego también se ganó en la última Eliminatoria, me parece que Lima siempre es una buena plaza para Colombia, pero Perú siempre tiene ráfagas de jugadores que pueden hacer la diferenci a, es un partido de 90 minutos, me parece que lo importante para Colombia es seguir sumando, ojalá pueda sumar de a tres, sino sumar de a uno.

¿Néstor Lorenzo antes tuvo un paso por Melgar, conocer el fútbol peruano cree usted que puede ser una ventaja o es anecdótico?

Debe ser un factor favorable, porque conoce, sabe lo que significa jugar en Lima, me imagino que al haber sido técnico de Melgar, aprendió un poco la idiosincrasia del jugador peruano, conocer un poco más nunca va a ser negativo.

Sus recuerdos por Lima y Fossati

Usted ya sabe lo que es ganar en Lima por Eliminatorias, fue el 2012 en el Nacional con gol de James Rodríguez...

Y fue el último partido que jugué en el Estadio Nacional por Eliminatorias. Fue un partido muy difícil, no la pasamos bien en el primer tiempo, un partido muy complicado, nos atacaron mucho por los costados, pero se logró aguantar, ya en el segundo tiempo Colombia empezó a manejar la pelota, a encontrar los espacios y fue muchísimo más parejo, hasta que apareció James con un gol, después de ahí creo que se controló muy bien el partido.

De ese Perú del 2012 el único que estará este viernes es Luis Advíncula, que ese partido se quedó en banca...

No sabría, pero puede ser, Luis Advíncula.

¿Tuvo la oportunidad de ver al Perú de Fossati?

Sí, tuve la oportunidad de verlo en la Copa América. Se le viene dificultando un poquito el recambio a Perú, no encuentran jugadores jóvenes que puedan tomar la bandera y empezar a encontrar un equipo que les pueda durar no solo para esta Eliminatorias, sino para la que viene, eso es lo que yo veo como prueba de fuego para Jorge (Fossati).

¿Algún jugador de la era Gareca le gustaba?

Siempre tuve la oportunidad de enfrentar a Cueva, a Farfán, siempre fueron jugadores peligrosos por la banda y con un número nueve peligroso como Paolo.





¿Es de alguna manera tranquilizante que no este Paolo?

la verdad que es un jugador que tiene mucha experiencia, sabe manejar los momentos del partidos, un jugador que tiene cuatro o cinco Eliminatorias, saber sentir lo que puede estar pasando en la cancha, eso siempre es importante.

Recuerdo mucho ese partido ante Brasil en el Mundial 2014, a usted le anularon un gol...

Exactamente, un gol que generó polémica, pudo cambiar la historia del partido porque era el 1-1, ya después recibimos el 2-1, pero en ese momento estábamos haciendo un gran partido, teníamos un gran segundo tiempo, con ese gol hubiéramos podido empatar, ahí después de ese momento el árbitro se inventa una falta y llega el segundo gol de Brasil. Eso siempre queda en el recuerdo, lo que pasó.

Usted fue capitán y también un gran líder... ¿cómo ve el liderazgo actualmente?

Ha cambiado, no lo veo para mal, ahora hay varios líderes, humanos, futbolísticos, físicos. Por ejemplo, ahora Colombia en la Copa América ha encontrado un James muy maduro y que mostró un liderazgo no solo en la cancha, también fuera de ella. Es un jugador de experiencia, que no solo en esta Copa América, en la Eliminatoria, James ha sido un líder importante para la selección.

Mario Yepes fue capitán de Colombia en el Mundial 2014 y enfrentó al Brasil de Neymar en cuartos. (Foto: AFP)

Capitán y líder Yepes no solo destacó en la selección colombiana. Fue referente en River Plate y llegó a jugar al AC Milan de Italia. ¿Cómo fue ese momento cuando decidió dejar el fútbol? Apasionado por el fútbol fui toda la vida, no me costó dejar el fútbol porque había jugado muchísimos años, había jugado hasta los 40 años. Hay una variable importante para poder dejar el fútbol con tranquilidad, es que uno deje el fútbol, yo decidí dejar el fútbol cuando tenía la posibilidad de seguir jugando. Uno nunca va a dejar de tener recuerdos de su vida como futbolista, pero tiene la tranquilidad de saber que cumplió y saber mirar desde otra perspectiva las cosas. Tuvo un paso como director técnico también... Sí, con el Deportivo Cali, fuimos a jugar un amistoso allá a Lima. esa faceta la he dejado temporalmente porque en el fútbol colombiano está un poco complicada la situación, no hay respeto, no hay sanciones contra los malos hinchas, eso genera cierta intranquilidad y se ve un poco de inseguridad, y eso deja un poco de desorden. Realmente solo se ve la mano dura de las sanciones a los equipos, pero no a las personas, pero eso es lo que hay. ¿Alguna vez tuvo algún contacto para dirigir en Perú? No, hasta ahora no. Usted llegó a conocer a su ídolo Marco Van Basten... Cuando empecé a jugar, toda mi carrera de joven la hice como delantero, en ese momento como tal, era hincha del Milan, de ese Milan del 92, donde el delantero era Marco Van Basten, después cuando empecé a jugar de defensor, mi ídolo pasó a ser Paolo Maldini. Y cuando tuve la fortuna de jugar en el AC Milan, pude conocer a Marco, también a Paolo, nunca le pude decir eso a Marco porque me daba vergüenza, tengo una foto estando los tres.

¿Llegó a enfrentar a Juan Manuel Vargas en Italia?

Sí, claro que sí. Muy potente, lo enfrenté con la selección, lo recuerdo muy bien de la Fiorentina, recuerdo el año en el que salí campeón con AC Milan hubo un partido muy importante en Firenze donde salimos campeones, siempre tuvo buenas participaciones en su equipo, también en la selección peruana.

¿Cuál cree que es la clave para lidiar con la indisciplina?

Sería atrevido para hablar de lo que sucede en Perú, pero sí te puedo hablar de lo que ha sucedido en Colombia. Y es hubo una camada de jugadores que llegó y nos costó mucho salir a jugar en el extranjero, y cuando lo logramos, tratamos de hacerlo valer, fue una camada de 9-10 jugadores en la selección, y obviamente todos los muchachos que llegaron para el Mundial de 2014, del 2018, vieron que había esa posibilidad de adaptarse, de comportarse bien y llegar a equipos importantes en Europa, eso permitió que el jugador colombiano no solo sea contratado, sino que sea apetecible para el mercado europeo. Hicimos las cosas bien, de tal manera de que los clubes europeos dijeron, bueno vamos a buscar más jugadores colombianos, y lo siguieron haciendo bien y eso se vuelve una bola de nieve, ahora vemos que se van muy jóvenes nuestros jugadores a otros países.

¿Cómo vivió ese 1-1 en Lima ante Colombia que llevó a Perú al repechaje?

La verdad, el recuerdo que tengo de ese partido es que las dos selecciones estaban en un momento complicado, más Perú, Colombia con más chances de clasificar, obviamente con mucha tensión porque los dos equipos estaban en vilo con la clasificación, no fue un partido fácil, sobre todo en los últimos minutos, jugando con los otros resultados, jugando con lo que estaba pasando en otros estadios, como siempre sucede cuando están tan pegados los puntos.