¿Estamos eliminados? Así fue el titular de la crónica del Perú-Chile que inició el suplicio de la última fecha FIFA doble de las Eliminatorias 2026 de este año que acabará tal cual todo comenzó: con la selección peruana en el último lugar de la tabla de posiciones. Perú es colero, como padeció en carne viva en las jornadas 5 y 6 camino a Qatar 2022, la sexta de Brasil 2014 y las últimas 10 de la Eliminatoria a Sudáfrica 2010.

Aún no hay respuesta matemática para determinar si estamos o no eliminados de clasificar al Mundial 2026. Lo que sí está confirmado que es el peor arranque en el formato todos contra todos. Y, por otro lado, pensar que en las próximas 6 fechas podemos sumar 18 puntos es tan utópico como que los celulares nos teletransporten de Perú a China en segundos.

Perú cerró la fecha doble de noviembre en el último lugar de las Eliminatorias. (Foto: AFP)

Sentado con su clásica camisa blanca, el rosario colgando del cuello, el ceño fruncido y uno de sus dedos tapando la boca, Jorge Fossati se sentó en la sala de conferencias de la Bombonera para responder las preguntas de la prensa.

Ya había dicho en la previa: “Estoy muy tranquilo con la promesa que le hice al aficionado: dar todo de nuestra parte. Si alguien dijo que prometí resultados, es mentira”. Aquellas declaraciones se contradicen cuando a mitad de año en la Copa América hablaba de que Perú tenía posiblidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

En esta nota realizaremos un Fact Checking a sus declaraciones post derrota contra Argentina, resultado que le costó caer el último puesto en Sudamérica.

“Desde mi punto de vista, lo que salió bien fue que minimizamos bastante el ataque argentino. Les cerramos los caminos por los cuales Argentina generalmente desequilibra” | MENTIRA Jorge Fossati - post derrota ante Argentina

El 1-0 parece un resultado alentador cuando el rival es el vigente campeón del mundo y de la Copa América. Sin embargo, las estadísticas indican que Argentina remató diez veces, tres fueron al arco y uno terminó en gol. En promedio, tuvo el 74% de posesión del balón contra 26% de Perú.

El orden que demostró, según Fossati, se contradice con los números de su primera línea defensiva. Entre Araujo (1), Zambrano (2) y Callens (3) sumaron apenas 6 despejes. En las estadísticas que arrojó Sofascore, en tanto, suman 22 posesiones perdidas. El que más la perdió fue Callens con 12 veces, Zambrano lo hizo en 7 y Araujo en otras 3.

“Lo que salió mal fue que tuvimos algunos contragolpes que terminamos mal, sin precisión, y no logramos que terminaran en algo más favorable para nosotros”, dijo Fossati sobre el calvario del ataque solo tuvo 2 remates y ninguno fue al arco defendido por el Dibu Martínez.

“El partido entre Chile y Venezuela dejó el mejor resultado para nosotros, porque son equipos alcanzables” | MEDIA VERDAD Jorge Fossati - post derrota ante Argentina

Un festival de goles, decía la transmisión de Movistar Deportes sobre el partido entre Chile y Venezuela en Santiago mientras en La Bombonera el marcador se mantuvo 0-0 los primeros 45 minutos. Al final, la ‘Roja venció 4-2 a Venezuela, y el resultado lo sacó del fondo de la tabla de posiciones. Ahora suman 9 puntos.

Para Fossati el resultado es bueno, porque la lucha por el puesto 7 que da el cupo al Repechaje mundialista se definirá entre Bolivia (13 puntos), Venezuela (12), Chile (9) y Perú (7). “En las próximas fechas enfrentaremos a las selecciones que están en el séptimo y octavo lugar (Bolivia y Venezuela)”, comentó el ‘Nonno’.

La frase y los cálculos nos pueden llevar a un escenario de ilusión. Dos victorias en la fecha FIFA de marzo 2025 nos harían sumar 13 puntos, y luego tocaría afrontar las últimas 4 fechas con otro panorama. Sin embargo, ni Bolivia ni Venezuela son los rivales de antaño. No lo son hace algunos años y mucho menos en esta Eliminatoria.

Los altiplánicos se hacen fuertes de local jugando en El Alto, y tienen el antecedente de haber vencido 2-1 a Chile en Santiago. Tiene un promedio de edad por debajo de 25 años y viven el recambio generacional con esperanza. Si miramos a Venezuela, por otro lado, en sus cifras de local, tenemos que está invicto con dos victorias (Paraguay y Chile) y cuatro empates (Ecuador, Uruguay, Argentina y Brasil). La situación es muy complicada como para mirar por debajo del hombro a estos rivales y subestimarlos.

“A mí, realmente, me duelen más los puntos perdidos ante Colombia y Chile, hicimos los méritos” | VERDAD Jorge Fossati - post derrota ante Argentina

¿Y a quién no, profe Fossati? Si los partidos contra Colombia y Chile hubieran terminado con resultado favorable para Perú, hoy estaríamos hablando que la selección peruana tendría 11 puntos y no 7, y el Repechaje estaría a dos unidades de distancia y no a seis.

En el papel, Fossati tenía seis fechas de local con la Bicolor al momento inició su proceso. Tras tres partidos disputados solo ha podido sumar 5 puntos y tiene como mejor resultado el 1-0 a Uruguay, escolta de Argentina en la tabla con 20 puntos. “Ahora nos alejamos un poco y el margen de error es más chico, pero no creo que esto sea definitivo”, sostiene el técnico uruguayo.

Hacia adelante le resta enfrentarse en el 2025 a Bolivia (marzo), Ecuador (junio) y Paraguay (setiembre). Por antecedentes, son selecciones a las que Perú ha vencido en procesos anteriores. Sin embargo, en el plano deportivo tienen mejor presente que la Bicolor. Los ecuatorianos han vencido a Colombia en Barranquilla, mientras que los guaraníes salieron vivos de El Alto tras empatar 2-2 contra Bolivia.

De visita, el futuro es todavía más complicado. Los rivales son Venezuela (marzo), Colombia (junio) y Uruguay (setiembre). Todas son selecciones que han dado pelea de forma constante para clasificar al Mundial 2026, y al menos los colombianos y los uruguayos hoy están en zona de clasificación directa.





“La parte dirigencial y el director de fútbol analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora y ahí veremos qué es lo que piensan ellos y sabremos cómo sigue la historia” | Verdad Jorge Fossati - post derrota ante Argentina

El tamaño de los resultados, por supuesto, que exigen una evaluación de rigor. Las declaraciones de Fossati no solo notan su resignación, también, anuncian que desde el lado dirigencial le pedirán explicaciones. Con Agustín Lozano en libertad, sus primeras declaraciones hicieron eco a lo dicho por el ‘Nonno’ en Buenos Aires.

“Todavía no estamos eliminados, pero estamos en un mal momento. Una comisión evaluará a los que están a cargo de las selecciones, incluye a todos, no solo a Fossati. Voy a terminar mi mandato, no tengo espacio para pensar en una reelección”, dijo el presidente de la FPF.

Si bien hasta la fecha no se ha hablado renuncias o despidos, al proceso le quedan seis fechas en las que es obligatorio el recambio generacional que el técnico uruguayo no parece querer liderar. El profesor Fossati prioriza su sistema por encima de los jugadores. Y ahí está el fundamental problema. Sin formación, es difícil que un jugador se acomode a una forma de juego con poco tiempo de preparación en los entrenamientos de la selección peruana.