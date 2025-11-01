“Mi ídolo es Paolo Guerrero”: José Segura, el ‘9’ de 16 años que anotó 30 goles en un año con Orlando City, estudia español por Duolingo e ilusiona a Barreto

Las últimas Eliminatorias mostraron la peor cara de la selección peruana, sobre todo en ataque: seis goles en 18 partidos -un tanto cada 270 minutos-, la peor cifra goleadora en la historia del torneo desde que se juega todos contra todos (Francia 98). En ese contexto, y luego de estirar la carrera del goleador histórico Paolo Guerrero hasta los 41 años, en la Videna trabajan por encontrar al nuevo Paolo.

En medio de la crisis han empezado a aparecer nombres, uno de ellos: José Segura, nacido en Estados Unidos en 2009. Su padre llegó al país norteamericano en 1976, cuando tenía apenas año y medio. Hizo su vida ahí y formó una familia, aunque nunca olvidó sus raíces, las mismas que inculcó en el ahora delantero de las juveniles del Orlando City, club donde Pedro Gallese y Wilder Cartagena destacan.

“El fútbol requiere mucho entrenamiento personal, tanto mental como físico, y también estudio. Es lo que trabajamos con él para que crezca de la mejor manera. Recientemente hemos confiado su carrera en Hernán Gómez, un agente que nos está ayudando mucho a guiarlo en su proceso; y estamos agradecidos con Miguel Vidal, scout de la Federación Peruana de Fútbol”, nos cuenta José Segura papá.

José recientemente fue convocado por primera vez a la Sub 17 de la selección peruana para un microciclo. Además, conformó el plantel de la Selección regional de la FPF en la Adidas Cup Lima 2025 Sub 17 y marcó tres goles.

“Aún estoy muy emocionado porque por fin tengo la oportunidad de jugar por el equipo con el que he soñado toda mi vida. En la selección tenemos un grupo excelente, nos llevamos muy bien todos. Los entrenadores nos exigen para mejorar cada día. Es exigente, pero muy motivador. El grupo tiene una energía increíble. Siento como si conociera a mis compañeros desde hace tiempo, amigos al instante”, nos cuenta el delantero del Orlando City, quien lleva clases de español en el colegio y refuerzo su aprendizaje con la famosa aplicación “Duolingo”.

Llamado a ser el nuevo Paolo Guerrero, José no oculta su preferencia por el actual goleador de Alianza Lima. “Soy un jugador ofensivo al que le gusta encarar a los defensores y crear oportunidades de gol. Uso mi velocidad y movimientos para ganarles la espalda. En el colegio hice un trabajo sobre Guerrero, mi ídolo. Quiero que mi juego se asemeje a lo que él hace en el campo”.

Un goleador de raza

José Segura empezó su carrera en el Athletum en Miami. Entre las categorías Sub 15 y Sub 16, el peruano marcó 56 goles y dio 12 asistencias en 67 partidos disputados. Sus buenos números hicieron que José Luis Campos, scouting del Orlandy City lo capte y decida llevarlo al club donde militan Pedro Gallese y Wilder Cartagena.

Y con el conjunto morado las cosas siguiendo su rumbo. Entre septiembre del 2024 y junio de este año, el ‘9’ marcó 30 goles y dio 5 asistencias en 38 partidos disputados. “Hubo varios encuentros en los que solo jugué 15 minutos o menos, sé que podría haber anotado más si tenía un poco más de tiempo”, afirma.

José Segura jugó para la selección regional de la FPF en el torneo Adidas Cup 2025.

Con el Orlando City, Segura viene disputando torneos donde enfrenta a equipos de nivel que están en la Major League Soccer, no solo de Florida. Además, ya tuvo algunos entrenamientos con el primer equipo, por lo que busca la consolidación para seguir siendo convocado a la selección peruana.

