“Miro mucho a Sonne”: tiene 17 años, juega en el Mónaco de Francia, tiene un coach mental y sueña con jugar por Perú

No fue un día normal para Paul. Nacido en la ciudad de Niza, Francia, en 2008; el extremo convertido en lateral terminó su entrenamiento con Mónaco, uno de los clubes más importantes del fútbol francés, y escuchó a su madre decirle que le hablaban de parte de la Federación Peruana de Fútbol. Era, en esos días de 2023, un sueño cumplido para ambos. Sheramin, su madre, es peruana y trajo a Paul en varias ocasiones para que conozca -y se enamore- de la tierra que la vio nacer.

“Sería un sueño cumplido representar al país de mi madre, mi país. He podido viajar cuando era pequeño y me gusta mucho el país, su cultura futbolística, su comida. La gente me dice que tengo sangre latina y eso me diferencia en el juego con respecto a otros jugadores”, nos cuenta Paul, uno de los 70 ‘eurocausas’ que siguen en la Videna.

Mónaco, el club ideal como vitrina

Fueron 60 chicos de todos los rincones de Francia a la prueba del Mónaco. De ese enorme grupo, solo quedaron tres y entre ellos estaba Paul Beauseigneur. Empezó como delantero de área, pero su movilidad hizo que pasara a destacar como extremo por ambas bandas. El físico mostrado, inusual para su edad cuando llegó (14 años), hizo que pasar a ser un lateral con buen día y vuelta.

“Me considero un lateral box to box, atacó y defiendo, trabajo mucho en mi estado físico y en cómo recuperar la pelota”, se autodescribe Paul, quien tiene como referente a Oliver Sonne, con quien también tiene muchas semejanzas: juegan en el mismo puesto y tienen raíces peruanas.

“Miro mucho a Sonne, algunos de sus partidos en Inglaterra, una liga que me encanta porque se juega con mucha intensidad. En Francia me gusta el juego de Nuno Mendes y Hakimi, los dos del PSG, son muy buenos cuando atacan y defienden”.

Con 17 años, Paul Beauseigneur es consciente que está cerca del fútbol profesional, por eso trabaja con un coach mental tras recomendación de su agente. “Mónaco es un club grande de Francia y Europa, tanto en el fútbol profesional como en la formación. Me encanta este club porque soy hincha desde muy pequeño y mi objetivo es poder ser futbolista profesional”.

