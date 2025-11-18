Nicolás Córdova, salvó del descenso a la ‘U’ y hoy es el ‘Barreto’ chileno: ¿Por qué este clásico inédito de interinos es vital para los coleros de Sudamérica?

Nicolás Córdova es recordado en el Perú porque salvó a Universitario del descenso en la temporada 2018 y porque ese mismo año dejó en la banca para siempre a Juan Manuel Vargas, condenándolo a un retiro discreto y desprestigiado. Siete años después, ahora con 46 años, Nicolás volverá a cruzarse en la historia del fútbol peruano, esta vez al frente de la selección de Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico ante la selección peruana.

Será una versión inédita de un duelo que encuentra a los dos últimos de las Eliminatorias recientes en un proceso similar: de reconstrucción al mando de una cabeza interina. A los dos en medio de un caos producto de una eliminación traumática y apelando al recambio generacional como fórmula (y marketing) para sembrar ilusión y expectativa.

Nicolás Córdova, que en el 2018 en la ‘U’ llegó para reemplazar a Pedro Troglio (con interinato de Javier Chirinos), hoy asume la conducción de Chile de forma interina tras el fracaso de Ricardo Gareca en las Eliminatorias. Sí, Gareca, un viejo conocido que con Perú tuvo siete años fecundos y que, tras su partida, vino también el desastre.

Córdova, como Manuel Barreto, es el responsable de las categorías inferiores en Chile. Córdova, como Barreto, debió dejar su escritorio y sus planes con menores a un lado para asumir de emergencia la dirección técnica de una selección destrozada por las estadísticas y divorciada con el hincha. Córdova, como Barreto, dedica el tiempo por estos días a los mayores quitándole esfuerzo y concentración al formativo.

El 2-1 sobre Perú que Chile ganó en Santiago fue dirigido por Sebastián Miranda, el entrenador de la Sub 17 que también hizo de bombero. Córdova estaba en el Mundial Sub 20. Por eso este martes será su primera vez ante Perú. Tiene un precedente a favor: un 2-0 sobre Rusia. Barreto en cambio tras caer con Chile en octubre, recientemente salvó un empate 1-1 con los rusos y dejó en el banco al jugador que más expectativa generaba: el defensa alemán Fabio Gruber.

Hay más coincidencias. Tanto Chile como Perú intentan salir del pozo tras rotundos fracasos. Ambas federaciones también están sumidas en la crisis, razón por la que optaron por subir a un avión y aguantar más de 30 horas de viaje hasta la fría Rusia a cambio de -según medios chilenos- un millón de dólares. Castigar las piernas de sus convocados con un viaje tan largo siempre tiene una razón poderosa más allá de lo deportivo.

¿Qué más? Un discurso similar. La nueva selección de Córdova va de la mano la renovación. El promedio de edad de la gira a Rusia es de 24,6 años. Solo tres tienen 30 años o más: Maripán (31), Lawrence Vigouroux (31) y Rodrigo Echeverría (30). En Perú hay una mirada similar, con contados futbolistas con edad superior a los 30 años. Para Córdova y Barreto, la oportunidad implica probar jugadores a sabiendas de que ellos solo conducen el barco de manera interina.

“No podemos pensar en el 2030 viviendo de lo que hicimos 10 años atrás”, fue una de las frases más contundentes de Córdova durante su primera conferencia al mando de Chile hace unos días. “Tenemos que preparar el camino para que quien llegue en marzo se encuentre con algo. Hay un cambio y se necesita tiempo”, añadió.

¿Por qué es vital este duelo? Para Chile, un triunfo sobre Perú sería la confirmación de que el mini proceso con Córdova goza de buena salud: dos partidos, dos triunfos. Implica consolidar además un camino de renovación con miras al 2030. Para Perú, una victoria es urgente. Solo ganar puede aplacar las dudas y las quejas de una selección que decidió erradicar al 90% de mundialistas con un Barreto que carece de respaldo total. Solo la victoria puede darle chances de ganarse la confianza del equipo, de la afición, del futuro.

En Chile tienen fijada la fecha para el nuevo entrenador en marzo del 2026. La fecha es clara y no hay rodeos ni supuestos. Quizá en esa parte se parecen menos a Perú. Aquí cada cierto tiempo el director general de fútbol Jean Ferrari descarga la situación de la búsqueda del nuevo entrenador sin fechas exactas. La última fecha es enero, aunque podría aplazarse a marzo. No hay apuro. El 2026 es un año sin competencia de rigor para Chile como Perú, países que verán el Mundial por televisión.

