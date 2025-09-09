¿Ibáñez dirige su último partido? la verdad sobre la reunión secreta de Lozano con los referentes: lo que no se vio del último día de la selección antes de enfrentar a Paraguay

Y se siente. La llegada del bus de la selección solo tuvo dos hinchas para darles la bienvenida: el incondicional israelita y el ‘Hincha Inca’. Ambos, con carteles y aliento, recibieron a la delegación nacional en una de las puertas de la Videna que da para la inmensa avenida Canadá.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Así inició un nuevo día de trabajos en la Videna para la Bicolor, entre el silencio sepulcral días después de una derrota y el apoyo de solo dos personas en una ciudad que tienen más de diez millones de habitantes, según un informe estadístico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en enero de este año.

Y en Videna ya piensan en futuro, en qué va a pasar en el nuevo proceso con miras al Mundial 2030. Y ese camino empezará en octubre, el otro mes nada más, en el amistoso ante Chile en Concepción. Fue, entonces, que Óscar Ibáñez tomó el micrófono en una conferencia de prensa y reveló lo que este Diario venía informando en las últimas semanas: la idea de la Federación Peruana de Fútbol -o, mejor dicho, de Agustín Lozano, la cabeza- era que continúe, al menos, hasta noviembre, cuando se jugarán otros dos amistosos en Rusia ante el seleccionado local y nuevamente contra Chile.

“Previo al partido contra Uruguay, tuvimos una reunión con el presidente Agustín Lozano y nos pidió que continuemos hasta los próximos partidos amistosos de noviembre y le dijimos que sí”, comentó el técnico. Este Diario pudo conocer que las palabras del DT sorprendió en la Videna, además que la dura caída ante el combinado charrúa movió los cimientos del plan de Lozano y todo está sujeto a la exhaustiva evaluación que hará el director general de la FPF, Jean Ferrari. Incluso, ante Paraguay podría ser el último encuentro que dirigirá Ibáñez.

El pedido de los jugadores y una reunión secreta

El último sábado, después del almuerzo, los referentes de la selección se acercaron a Agustín Lozano para expresarles su sentir. En medio de un contexto complicado, Renato Tapia y los líderes del vestuario le comentaron al presidente de la federación que se sentían muy bien bajo las órdenes de Óscar Ibáñez. La presencia del exportero se percibe en la Videna como una extensión de la era Gareca, una de las mejores en la historia.

La posición del plantel en la previa del final de las Eliminatorias e inicio de un nuevo proceso fue que debería seguir Ibáñez, al menos hasta que se termine el año. Y luego, con un análisis, se busque la mejor decisión para no frenar ningún avance.

Selección peruana sumaría dos bajas de cara al duelo con Paraguay (Foto: @LaBicolor)

Incluso algunos jugadores ya hicieron público sus deseos. “Si me preguntas, si quiero que se quede, voy a decir que sí. Conoce al jugador peruano, cree en el jugador peruano”, comentó Yoshimar Yotún hace una semana. “Volvimos a tener las mismas formas que tuvimos con (Ricardo) Gareca y nos ayudó”, indicó Edison Flores. Dos referentes y sus voces ante la situación.

Incluso el propio Tapia había comentado el impacto de Ibáñez en el vestuario. “Todo el mundo se dio cuenta que comenzamos la Eliminatoria muy tarde. Creo que la llegada de Óscar nos ha dado, quizá no tanto en el juego porque este grupo ya lo tenía, pero sí en lo anímico, algo muy bueno. Creo que el comando técnico también nos anima muchísimo”, señaló el volante que volverá al once inicial tras perder el partido contra Uruguay por acumulación de tarjetas.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.