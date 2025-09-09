¿Ibáñez dirige su último partido? la verdad sobre la reunión secreta de Lozano con los referentes: lo que no se vio del último día de la selección antes de enfrentar a Paraguay

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
¿Ibáñez dirige su último partido? la verdad sobre la reunión secreta de Lozano con los referentes: lo que no se vio del último día de la selección antes de enfrentar a ParaguayResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La sensación es rara en la Videna, difícil de asimilar en estos días en los que solo queda esperar el triste desenlace. A excepción de los ‘veteranos’ Zambrano, Advíncula y Yotún, ninguno de los convocados vivió un escenario similar: Ante Paraguay este martes, Perú afrontará la última fecha de las Eliminatorias sin chances algunas de clasificar al Mundial. La pesadilla no pasaba desde el 2013, camino a Brasil 2014, cuando la Bicolor quedó fuera de todo a falta de dos jornadas.
TE PUEDE INTERESAR
- Perú vs. Paraguay: cuándo es el partido, horarios y canales TV gratis
- Canales TV para mirar Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Conmebol
- Tudn gratis: dónde ver partido, México vs. Corea del Sur por partido amistoso
- Canal 5 online: cómo ver partido, México vs. Corea del Sur por partido amistoso
- Honduras vs Nicaragua: cuándo juegan, horarios y canales de transmisión