Perú sin mundial: ¿Por qué fue nuestra peor versión en diez años y cuál es la responsabilidad de los clubes?

Con el penoso récord de no saber hacer goles de visitante, penúltimos en el proceso y dejando la sensación de que somos náufragos en una isla, absolutamente perdidos, la selección peruana está eliminada del mundial 2026. Ya se sabía, claro. No es novedad. Cometimos errores como si nos odiáramos, como si los dirigentes de la FPF fuesen infiltrados del enemigo y como si los mundialistas creyesen que la suerte iba a acompañarnos -así fue rumbo a Rusia- y las nuevas oportunidades serían eternas.

En ese trance, que incluyó a tres entrenadores que pensaban distinto, que tiraron abajo la idea de “cómo juega Perú” y, sobre todo, hicieron trizas el prestigio bicolor tan bien ganado hasta el 2022 -sobre todo Reynoso y Fossati-, la selección fue cayendo en el foso y está noche de jueves cerró el ataúd con un 3-0 ante Uruguay.

Por supuesto, hemos retrocedido.

Sin embargo, el problema mayor no es la tabla de la Eliminatoria. Eso es pasado. Pienso en lo que viene. Y pienso en quienes nunca se hacen responsables de nada: los clubes. Los grandes y los enanos. Los que tiene CAR y los que no pagan los sueldos. Cuando se hablaba de “la isla de selección”, ese concepto hoy en ruinas, se refería a una idea que, con el paso de los años, nos ha hecho mucho daño y su onda expansiva supera a la Videna. Esa “isla” hizo que pareciera que los buenos jugadores aparecían, no que se formaban.

La selección se alimenta de los clubes, no al revés; son ellos los principales abastecedores de futbolistas mejor formados para el equipo. Esa es su responsabilidad. La selección no forma a nadie, expone. La selección no invierte, vende. Esa lógica tóxica nos distancia de países tan cercanos como Ecuador, Colombia, incluso Venezuela, que exportan futbolistas al menos tres veces más que nosotros. Si eso no cambia, estamos muertos. Y seguiremos siendo, más que una fábrica de nuevos jugadores, una feria de eterno uso, casi una cachina.

El cambio, pienso, es de abajo hacia arriba. Nadie quiere que esa costumbre de ver el mundial por TV vuelva para siempre.

***

