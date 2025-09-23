Francesco Andrealli, el capitán de 18 años en el ‘nuevo rico’ del fútbol italiano, los elogios de Fábregas y por qué fue importante su debut con la Sub 18

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Francesco Andrealli, el capitán de 18 años en el ‘nuevo rico’ del fútbol italiano, los elogios de Fábregas y por qué fue importante su debut con la Sub 18Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Su metro 80 de estatura destaca en la foto grupal. Y su juego, en el campo principal de la Videnita Chincha, el segundo complejo deportivo de la Federación Peruana de Fútbol después de la Villa Deportiva Nacional (Videna). Nacido en Como, Italia, el 5 de agosto de 2007, Francesco Andrealli decidió -al menos por ahora- hacerle caso a su lado peruano, el que se lo dio su madre Zaida: aceptó el llamado de la Federación Peruana de Fútbol y debutó en los amistosos de la Sub 18 de Carlos Silvestri ante Guatemala disputados a inicios de septiembre.