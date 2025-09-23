Francesco Andrealli, el capitán de 18 años en el ‘nuevo rico’ del fútbol italiano, los elogios de Fábregas y por qué fue importante su debut con la Sub 18

Andrealli fue uno de los cuatro ‘eurocausas’ -calificativo para los futbolistas nacidos en Europa con raíces peruanas que son llamados a las selecciones juveniles de la Bicolor- convocados por Silvestri en este proceso con miras al Sudamericano Sub 20 que se realizaría en 2027. Paolo Doneda (Italia, 2007, del AC Milan), Philipp Eisele (Alemania, 2007, del Eintracht Frankfurt) y Alberto Velásquez (Finlandia, 2008, del Midtjylland) también estuvieron en la lista.

Como 1907 Primavera player Francesco Andrealli made his debut for Peru’s U18 national team over the international break! 🇵🇪 pic.twitter.com/3F0Jqll9JA — Como1907 (@Como_1907) September 12, 2025

Con miras al futuro, Silvestri elaboró un equipo Sub 18 para enfrentar a la Sub 20 de Guatemala. Y el resultado fue positivo: empate sin goles en el primer partido y victoria por 3-2 en el segundo. Justamente en este último encuentro, Francesco ingresó en el segundo tiempo y brindó una asistencia para el gol de Nicolás Rengifo, el ‘9’ de Universitario de Deportes. Braidy Paz, volante de Alianza Lima; y Jeanpiero Falconí, delantero de la San Martín, también anotaron.

Su biotipo (metro 80 y casi 80 kg) hacen de Andrealli un jugador imponente en el mediocampo. Presencia física, agresividad en la marca y mucha personalidad para pedir el balón son algunas de las características que se pudo ver en los minutos que tuvo ante el conjunto centroamericano. Y su proyección en el Como 1907 lo ponen como un jugador interesante al que la Federación Peruana de Fútbol debe seguir convenciendo para que sea el siguiente Gianluca Lapadula.

La selección peruana Sub 18, dirigida por Carlos Silvestri, sostendrá dos partidos amistosos contra Uruguay en octubre. (Foto: FPF)

Ascenso meteórico en el fútbol italiano

Tenía ocho años cuando se unió a las filas del Como 1907, el club de la ciudad. Era 2015 y el club lombardo transitaba sus días en la Serie C de Italia, la tercera categoría. Desde entonces fue desarrollándose completamente en las canteras de un equipo que en 2019 empezó un proyecto ambicioso tras la llegada de los indonesios Robert y Michael Hartono, los actuales dueños.

Francesco Andrealli, entonces, vivió de cerca esa transformación de un club que en 2022 anunció la llegada de Cesc Fábregas para que sea primero jugador y luego entrenador; en 2024 logró el ascenso soñado a la Serie A y para esta temporada se convirtió en el cuarto equipo ‘más rico’ de Italia. En el mercado de fichajes, el Como gastó 107 millones de euros en refuerzos, según la web especializada Transfermarkt. Solo fue superado por Juventus (137 millones), Atalanta (125 millones) y Napoli (115 millones).

El ascenso del volante ha sido muy bueno también, casi como el que ha tenido su club. El italiano de raíces peruanas es el capitán del equipo de reserva y en marzo de este año firmó su primer contrato profesional, el mismo que llegó con una gran noticia: Fábregas lo convocó para el primer equipo en un partido de la Serie A, aunque no llegó a debutar.

“Andrealli es un jugador joven que ha demostrado calidad y talento. Continuando la senda de desarrollo para el futuro del club, estamos contentos de que haya firmado su primer contrato profesional. Seguiremos atentamente su evolución y su recorrido con la camiseta ‘biancoblu”, fue el elogio de Fábregas el día que Francesco firmó su contrato profesional.

La misión del campeón del mundo con España en 2010 es implementar un estilo de juego con jugadores jóvenes. De hecho, el Como es el segundo equipo de la actual Serie A con menor promedio de edad (24.6 años), solo por detrás del Parma (24 años), según Transfermarkt. Una visión que serviría al volante nacional y también a la selección peruana.

