¿Quién será el técnico en lo que resta del año y qué pasará con Paolo? Cinco respuestas inmediatas al futuro de un Perú obligado a pensar en el 2030

Pero, más allá de los lamentos que genera saber que la Bicolor afrontará la última fecha de las Eliminatorias fuera del Mundial, tal como sucedió en el camino a Brasil 2014, hace 12 años; es urgente pensar en el futuro, en el Mundial 2030, pese a que suene tan lejano.

¿Qué le queda a la selección peruana?

La Bicolor tiene, por ahora, confirmados tres amistosos después de las Eliminatorias: dos ante Chile (uno en octubre en Concepción y otro en noviembre en Sochi) y uno contra Rusia en San Petersburgo en noviembre. Tres partidos para dar espacio a nuevos rostros y finalizar la era de algunos mundialistas como Paolo Guerrero.

“En octubre jugaremos ante Chile en Concepción, será el único partido del mes para darle descanso a los jugadores. En noviembre habrá dos encuentros, uno de ellos contra Rusia. Estamos en conversaciones y atentos a novedades día a día”, declaró Jean Ferrari, director general de la FPF, tras la caída del último jueves ante Uruguay por 3-0 en Montevideo.

¿Quién dirigirá en lo que queda del año?

En principio, en la FPF tenían seguridad de que Óscar Ibáñez iba a quedarse al frente del equipo en los próximos amistosos con previa evaluación a su trabajo; sin embargo, esto podría cambiar. Todo dependerá de cómo acabe el choque ante Paraguay el martes. Eso sí, Manuel Barreto está como una opción para ser el técnico interino mientras analizan al que iniciará el nuevo proceso.

“Yo no puedo adelantar hoy una opinión con referencia a la continuidad de un comando técnico porque lo dije desde un inicio, hay que esperar que termine el proceso y el proceso termina el día martes. En ese sentido no podemos ser hoy enfáticos en hablar de detalles”, declaró Ferrari hace algunos días.

Eso sí, este Diario conoció que el vestuario se siente cómodo y respaldado por Ibáñez, un técnico al que desean seguir viendo en el próximo proceso.

Óscar Ibáñez Sus números al mando de la selección peruana Victorias: 1 Empates: 2 Derrotas: 2

*Todos por Eliminatorias.

El recambio

Ante Uruguay, la selección vio debutar a Kenji Cabrera, de 22 años, mientras que Erick Noriega (23) y Luis Ramos (25) fueron titulares por primera vez, y Jairo Concha (26) y Jesús Pretell (26) hicieron su estreno en unas Eliminatorias.

No fue el contexto deseado, pero la Bicolor mostró las nuevas caras que seguramente acompañarán a la base ya conformada por Pedro Gallese, Carlos Zambrano y Renato Tapia, tres jugadores que podrían acompañar en el inicio del camino al Mundial 2030.

Quiénes deben decir adiós

“El partido ante Paraguay es una gran oportunidad para hacer un homenaje a jugadores que dieron todo por la selección”, señaló Ibáñez tras la derrota el último jueves. El mensaje, además de emotivo, es el inicio al recambio generacional. Los mundialistas Trauco (33 años), Yotún (35), Advíncula (35) y Paolo (41) estarían jugando su última Eliminatoria como base principal y podrían pasar a tener un papel secundario.

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la selección peruana con 41 goles anotados. (Foto: FPF)

Un homenaje necesario

Con 128 partidos y 41 goles, Paolo Guerrero no solo es el máximo anotador de la selección, también es uno de los futbolistas más trascendentales que vistió la Blanquirroja. La idea en la Videna era que estos últimos partidos por Eliminatorias sirvan como un homenaje a su legado, pero una lesión lo sacó de la convocatoria. Sin embargo, el plan de un partido de despedida está latente aún y tendría que ser en un amistoso disputado en Lima.

