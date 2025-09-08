Marco Quilca León
Marco Quilca León

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Quién será el técnico en lo que resta del año y qué pasará con Paolo? Cinco respuestas inmediatas al futuro de un Perú obligado a pensar en el 2030
Resumen de la noticia por IA
¿Quién será el técnico en lo que resta del año y qué pasará con Paolo? Cinco respuestas inmediatas al futuro de un Perú obligado a pensar en el 2030

¿Quién será el técnico en lo que resta del año y qué pasará con Paolo? Cinco respuestas inmediatas al futuro de un Perú obligado a pensar en el 2030

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Aunque falta un partido por jugar (este martes ante Paraguay en el estadio Nacional), la selección peruana cerrará su peor Eliminatoria desde Francia 98, cuando empezó a disputarse en el actual formato de todos contra todos: nunca habíamos registrado tan pocas victorias (2), goles (6) y puntos (12). Ni siquiera tres técnicos (Juan Reynoso comenzó, Jorge Fossati siguió y Óscar Ibáñez terminará el proceso) pudieron arreglar el desastre.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR