¿Reconciliación a la vista? Vargas y Guerrero, la historia detrás de una hermandad de 'Fantásticos' que se quebró en un camerino con Gareca
Mucho antes de estar en el YouTube, nuestro pasado se veía en fotos impresas, ahí se inmortalizaba. Ahí se quedaba. El Archivo Histórico de El Comercio, entre el 2010 y el 2016, es la prueba de una relación a prueba de balas. Paolo Guerrero y el Juan Manuel Vargas abrazados. Guerrero y Vargas bailando. 9 y 6 entrenando juntos, casi de la mano. Eran muy amigos, pues no solo habían compartido la selección peruana, sino que debían ser, junto a Pizarro y Farfán, los hombres a poner el pecho ante las críticas del eliminado Perú. Porque en esos tiempos también Perú perdía más de lo que ganaba.