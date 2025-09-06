¿Reconciliación a la vista? Vargas y Guerrero, la historia detrás de una hermandad de ‘Fantásticos’ que se quebró en un camerino con Gareca

Hasta que un día, en un enlace con DT en vivo, Vargas tiró la señal definitiva de algo roto: “El delantero más importante de la historia es Claudio. Y ni película tiene”.

El fútbol también se juega fuera de la cancha. Juan Manuel Vargas lo sabe. En una charla reciente en el podcast Enfocados, el “Loco” volvió a poner sobre la mesa un tema que parecía enterrado: su amistad rota con Paolo Guerrero. Lo contó sin dramatismo, pero con la claridad de quien ya no tiene nada que esconder. Y las palabras, en boca de un referente de su generación, pesan.

“Con Paolo Guerrero se cortó la amistad”, soltó Vargas, directo. La frase golpea porque durante años fueron inseparables, parte de ese grupo que compartía risas, entrenamientos y camerinos. “Éramos cuatro: Paolo, Jefferson, Claudio (Pizarro) y yo. Pero cuando ya no estábamos Claudio ni yo, sentí que no había protección mutua”, explicó, apelando a la memoria de los códigos que sostuvieron al vestuario de la selección.

Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero compartieron vestuario en la selección peruana desde 2003 hasta 2016. (Foto: Agencias)

El exlateral recordó un episodio en Holanda, cuando él y Guerrero presionaron a Sergio Markarián para que convocara a Claudio Pizarro y Jefferson Farfán tras el escándalo en Panamá. Para Vargas, esa fue una muestra de lealtad que luego no sintió de vuelta.

El tema lo llevó inevitablemente a la etapa de Ricardo Gareca. “Yo pienso que él pudo hacer mucho más”, dijo sobre Guerrero, convencido de que esperaba otro tipo de respaldo en el inicio del ciclo que terminaría con la histórica clasificación a Rusia 2018. Vargas no fue considerado en ese proceso y, en silencio, cargó con la decepción.

Ahí apareció Farfán, conductor del espacio, para bajar la pelota. “Tú debes ser autocrítico”, le recordó. “Paolo puede hablar con Gareca, claro, pero tu estado en ese momento no era el ideal para estar en la selección”. Con esa intervención, la “Foquita” puso sobre la mesa un punto que muchos en la tribuna también pensaron: que el físico del “Loco” ya no estaba para competir al máximo nivel.

En la Copa América 2011, la Conmebol incluyó en su once ideal a Juan Vargas y Paolo Guerrero. (Foto: Agencias)

Vargas, sin embargo, cerró el asunto con afecto. “A Paolo lo quiero mucho, es mi hermano. Ya hablaremos”, dijo, abriendo la puerta a un reencuentro.

Del otro lado, Guerrero no tardó en responder, con el tono sereno que lo caracteriza. “Sí, vi, le escribí a Jefferson. Le dije que él sabe bien por qué no tuve más contacto con el ‘Loco’”, declaró. “Tuvimos una gran amistad, pero en algún momento dejamos de hablar por motivos de la vida. Pero yo encantado (de volver a hablar con él). Nunca me van a escuchar hablar mal de nadie ni mucho menos de él”.

Con casi 42 años los dos, es hora de curar las heridas. Para Vargas, el goleador de la selección “debió” hacer algo más para proteger la crítica malsana contra él, que coincidía con su desconvocatoria de la selección para la Copa América 2016 -aquel torneo bisagra para la era Gareca-. Para Guerrero, solo el tiempo los distanció.

Fuentes a las que tuvo acceso DT confirman que será Jefferson Farfán el encargado de “reconciliar” a ambos ex compañeros, ex amigos, ex Fantásticos. ¿Es posible que se junten en su podcast? Sí, es una gran posibilidad a mediano plazo.

Dos voces distintas, un mismo recuerdo. Lo que alguna vez fue hermandad hoy es solo un vínculo apagado por el tiempo. Pero tanto Guerrero como Vargas coinciden en algo: el cariño permanece. El resto, como siempre en la vida y en el fútbol, dependerá de que se animen a volver a conversar.

*************

