Dos mundialistas en duelo: ¿qué hay detrás de la “ciberpelea” entre Tapia y Cueva, y por qué el amor/odio contra Lozano los separa?

¡Polémica en la selección! Christian Cueva lanza arremete contra Renato Tapia por hablar de la FPF: "Debió hacerlo de la manera más correcta". (Foto: Emelec- Andina)

El punto de quiebre

Sin duda, el incidente más polémico de Renato Tapia con la selección peruana fue por aquel seguro que la Federación Peruana de Fútbol no estuvo dispuesta a pagar para que el jugador vaya a la Copa América de junio del 2024. En aquel entonces, Tapia continuaba siendo una pieza clave en la ’bicolor’, pero su contrato con Celta de Vigo de España estaba por llegar a su fin.

El jugador, en mérito de cuidar su integridad y no quedar expuesto ante alguna lesión, le solicitó al presidente Agustín Lozano que la FPF se hiciera cargo de un seguro bastante costoso durante lo que dure la competencia. Al no ser así, el volante nacional se negó a participar.

Renato Tapia habla sobre radical manera de protestar sobre lo que pasa en la selección (Foto: @renatotapiac)

El hecho fue tomado muy mal por la mayoría de hinchas, quienes urgían de ver resucitar a una selección que estaba por debutar con Jorge Fossati como entrenador y que no había tenido un pasado reciente alentador. Las críticas a Tapia eran numerosas y desde la Videna consideraban que su actitud no fue la mejor.

Christian Cueva salió a responder declaracione spolémicas de Renato Tapia sobre la selección peruana (Foto: AFP)

A partir de entonces, la relación entre las dos partes se quebró. Después con el pasar de algunos partidos, los mensajes recurrentes de “nosotros damos la cara, otros no”, sensibilizaba mucho más las oficinas de Videna y ya para entonces el volante peruano se había convertido en el rebelde con causa del grupo.

A la par de eso, existía un Christian Cueva que también contaba con críticas externas, pero que más bien era arropado por la Federación Peruana de Fútbol. Luego de su aparatosa salida de Al Fateh y Yeni Malatayspor en el segundo semestre del 2023, el físico de ’Aladino‘ no era el mejor el retornó a Perú a tratarse de alejarse de los escándalos. Al menos, hasta entonces.

Jorge Fossati, quien recién había asumido, dio la venia para que Christian Cueva pudiera entrenador como jugador sin club en la Videna durante su estadía en Lima. Sin embargo, para sorpresa de todos, los rumores de que el trujillano podía subirse al avión de la Copa América 2024 comenzaba a hacerse menos inverosímil.

Christian Cueva se puso la camiseta del cuadro santo (Foto: @Juan Pablo II)

No tenia club, no venía con ritmo futbolístico y su físico estaba deteriorado; sin embargo, tanto Lozano como Fossati respaldaron que el volante nacional pueda ser parte de la delegación. De un lado, Renato Tapia se distanciaba de las amistades con la FPF, mientras que Cueva, más bien, las sentía cercanas.

El desgaste

Tras el mal momento de Perú en las últimos Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, Renato Tapia dejó entrever en algunas declaraciones que se sentía desgastado y mencionó que la prensa no comunica o no tiene certeza de lo que ocurre dentro del vestuario de la ‘bicolor’.

A eso se le sumó que, el último lunes en el programa Doble Punta, señaló directamente a la gestión de Agustín Lozano: “A mí me da pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No solamente nosotros como jugadores, que somos los que salimos, los que damos la cara, los que representamos”.

Asimismo, confirmó que ”hay hipocresía” dentro del vestuario de la selección peruana. Ante esto, Christian Cueva, en una reciente entrevista con Ovación, replicó: “Todo el tiempo que estuve en la Selección Peruana, las pequeñas cosas que había que solucionar, las hicimos de manera correcta, como para escuchar a Renato Tapia decir eso”.

Además, ‘Aladino’ agregó: “Siento que él no está haciendo las cosas como debe. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de manera correcta. En el momento que estuvo, debió decirlo”.

La respuesta de Renato Tapia no se hizo esperar y colocó en su cuenta de X: “Dime para quién trabajas y te diré quién eres”, que para muchos tuvo un sentido dirigido a Christian Cueva, hoy futbolista de Juan Pablo II de Chongoyape, club que le pertenece a Agustín Lozano y su esposa.

