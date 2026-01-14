Escucha la noticia
Dos mundialistas en duelo: ¿qué hay detrás de la “ciberpelea” entre Tapia y Cueva, y por qué el amor/odio contra Lozano los separa?Resumen generado por Inteligencia Artificial
”Dime dónde trabajas y te diré quién eres”, fue la frase que escribió Renato Tapia en la madrugada del último martes que, a pocas horas de ser publicada en su cuenta de X, ya tenía casi 200 mil impresiones. No mencionó nombres ni precisó detallar un contexto, pero todo hacía indicar que el ’dardo’ era dirigido a quien fuera su compañero de equipo en los últimos años dorados que tuvo la selección peruana mundialista de Rusia 2018: Christian Cueva. ¿Hace cuánto que es tan diferente la cercanía y opinión de cada uno con la Federación Peruana de Fútbol?