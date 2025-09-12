“Se debería evaluar contra Argentina y Brasil”: por qué es una buena idea mudar la localía de Perú a más de 3 mil metros de altura y qué dicen en la FPF

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Se debería evaluar contra Argentina y Brasil”: por qué es una buena idea mudar la localía de Perú a más de 3 mil metros de altura y qué dicen en la FPFResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Quizá fue para copiar el éxito de Bolivia en las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos 94. O tal vez por el boom generado por el histórico Cienciano campeón de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana a inicios de los 2000. Con exactitud no se sabe, pero una práctica muy peruana siempre fue debatir sobre si la localía de la selección debería ser en alguna ciudad de altura como Cusco o Arequipa. Y en estos días de decepción absoluta por quedar fuera del Mundial, el debate se instauró nuevamente.