“Se debería evaluar contra Argentina y Brasil”: por qué es una buena idea mudar la localía de Perú a más de 3 mil metros de altura y qué dicen en la FPF

Ni siquiera la exitosa era Gareca se salvó de la idea. Este Diario conoció de fuentes cercanas que para las Eliminatorias 2022, el presidente Agustín Lozano propuso que la Bicolor juegue partidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco, pero tanto Juan Carlos Oblitas, entonces director general de fútbol, y el técnico Ricardo Gareca dieron un no rotundo.

En 2022, Perú derrotó 1-0 a Bolivia en Arequipa por amistoso internacional. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

En 2006, antes del inicio de las Eliminatorias 2010, se filtró la información de que la Federación Peruana de Fútbol, entonces a cargo de Manuel Burga, tenía planificado disputar las clasificatorias fuera de Lima. Una situación que molestó al dirigente, pero también dejó en claro que la idea siempre rondó en la Videna.

“¿Quién puede poner un pero para ir a Cusco? Si el entrenador me dice que quiere ir a Cusco, a la selva de Iquitos o que le construya un estadio a 200 millas sobre una plataforma (en el mar) se lo hago y vamos a jugar”, declaró ofuscado a este Diario en julio de 2006.

¿Perú jugando de local en Cusco las próximas Eliminatorias?

En las últimas horas se hizo más grande el rumor sobre la posibilidad de que Perú juegue de local en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, a 3 390 metros de altura, en el próximo proceso clasificatorio. Incluso, en el programa “Hablemos de Max”, de L1 Max, el canal afín de la Federación Peruana de Fútbol, informaron que la federación inscribirá a Lima y Cusco como sus sedes.

Al respecto, este Diario obtuvo otra respuesta de fuentes de la Videna, quienes juegan que esto sea real. Aunque en el fútbol nunca se sabe, teniendo en cuenta que el propio Agustín Lozano en su momento contempló la idea.

“Se debería evaluar contra Argentina y Brasil porque hace mucho tiempo que en Lima nos va mal contra esos equipos”, analiza el periodista Diego Rebagliati.

Por su parte, Leao Butrón, quien disputó 37 partidos con la selección peruana, cree que no sería beneficioso en caso de que se dé. “Se tienen diez días máximo de entrenamiento previo a un partido de Eliminatoria. No es tiempo necesario para aclimatarse y estaría seguro que no tendríamos jugadores de altura convocados o si lo tenemos, serían muy pocos”.

Después de quedar fuera del Mundial por segunda edición consecutiva, no es descabellado barajar la idea de llevar la localía de Perú a una ciudad de altura que complique al rival, aunque se debe tener en cuenta cuántos jugadores peruanos rinden en este tipo de plazas.

